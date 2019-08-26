Операция "Чернобыль" в Северодвинске: Зачем включили "тяжёлую артиллерию", чтобы вранье о русских выглядело правдиво

История с Северодвинском не даёт покоя так называемым западным экспертам. К теме аварии на морской платформе в ходе испытаний принципиально новых источников питания прицепились так сильно, что не могут отпустить её и по прошествии нескольких недель. В результате сегодня Росгидромет предоставил полный отчёт о радиационном фоне в Архангельской области в период с 8 по 23 августа.

Интересно, что к Северодвинску упорно пытаются прикрепить ярлык "второй Чернобыль". И всё говорит о том, что повторяется история с российской плавучей АЭС - так и не исполненной американской мечте, которую смогли воплотить русские. Но обо всём по порядку.

Что с радиацией в Северодвинске

После взрыва на полигоне Военно-морского флота под Северодвинском, действительно, превышался радиоактивный фон, снова подтвердили в Росгидромете. Однако подобное повышение не было продолжительным. Случилось оно из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Образовалось облако в результате распада изотопов бария, стронция и лантана. Ведомство, таким образом, поставило точку в спекуляциях на тему сильнейшего фона, который якобы окутал сначала территорию над Северодвинском, а затем двинулся на Центральную Россию - такую трактовку давали западные СМИ.

В Росгидромете подчёркивают, что анализ показателей был не однодневным и не сиюминутным. Ситуацию отслеживали на протяжении недель - с 8 по 23 августа. Сегодня говорить о критических показателях не приходится - обстановка в Северодвинске нормальная.

"В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются".

Как врали о радиации

Одним из первых высказался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что русские работали над ракетой "Судного дня", однако испытания прошли неудачно. И Вашингтону, мол, есть чем ответить - американские технологии якобы круче. Однако версия с ракетой не подтвердилась, а точнее была скорректирована. Очень быстро стало ясно, что работа велась над "ядерными батарейками". Где они будут использованы, вопрос второй, однако Трамп явно не обладал информацией.

Затем включили "тяжёлую артиллерию". Говорить стал сценарист "Чернобыля" HBO Крейг Мейзин. Он и сам понимал, что, настаивая на "втором Чернобыле", несёт чушь, но не унывал.

"Для понимания: это далеко не масштаб Чернобыля, где уровень радиационного фона превышал привычный уровень в 7000 раз. Но это всё равно не к добру", - сказал сценарист.

В своём подкасте Мейзин говорил от лица всех жителей США, что тоже выглядело странно.

"Мы, жители США, убеждены, что этот взрыв связан с испытаниями нового вида крылатых ракет, которыми особо гордится Владимир Путин", - сказал Мейзин и тут же себя застраховал всевозможными "предположительно" и "так говорят".

Безусловно, к наращиванию истерии присоединились Greenpeace. Мол, показатели в разы выше нормы, а жителей России обманывают. Но интереснее всего получился фейк с картой, где облако радиации летит над Центральной Россией якобы сразу после взрыва на морской платформе. Всё это связывали с тем, что четыре российские станции мониторинга радиации перестали передавать данные. Причём первоисточником в данном случае выступил... исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо на страницах The Wall Street Journal. Российские чиновники объяснили инцидент "проблемами со связью и сетью". Но вернёмся к карте. Её - с опасным радиоактивным облаком, которое будто бы распространялось 10 и 11 августа над центральной частью России, - тиражировал паблик MDK.

"В это время 4 мониторинговые станции ВНЕЗАПНО прекратили передачу данных о радиации. Чинуши говорят, что там просто проблемы со связью, - говорилось в подводке. - Совпадение? Не думаю".

А потом... в тех соцсетях указали на проблемы с аналитикой. Оказалось, что никакое облако не распространялось. То была всего лишь модель.

Фото: twitter.com/a_kapustin.

Так при чём тут плавучая АЭС?

Плавучие АЭС - это американская мечта, которую воплотил "Росатом". В 1969 году Westinghouse Electric Company представила первые планы плавучей атомной электростанции. Четыре реакторных блока мощностью 1150 МВт каждый должны были расположиться недалеко от пляжей Атлантик-Сити.

В Westinghouse объясняли, что плавучие атомные электростанции не занимают столь ценные площади на суше и не приводят к нагреванию внутренних вод за счёт контура охлаждения. Катастрофичный перегрев практически исключён благодаря морской воде, со всех сторон омывающей станцию. Но в 1978 году электростанция Нью-Джерси расторгла договор с Westinghouse, а плавучие атомные электростанции так и не были построены. А в 2007 году на военной верфи в Северодвинске был заложен "Академик Ломоносов". И наш проект оказался удачным, и, более того, он - шанс занять большую часть рынка, что, естественно, не нравится США. Совсем скоро АЭС доберутся до Арктики, и тогда рынок атомной энергетики будет выглядеть совсем иначе, не в пользу конкурентов.

Политический эксперт Анатолий Вассерман с доводами в представленной цепочке согласен. "Чернобыль", действительно, может быть частью кампании против России в атомной энергетике, но есть и другие цели, пояснил он Царьграду.

"Глобальная - это рассказ о тоталитарном Мордоре, где невозможно рот открыть, иначе сразу убьют. Но они забыли, что академик Легасов (главный герой "Чернобыля", проводивший своё расследование. - Ред.) сделал для Международного агентства по атомной энергетике настолько точный и подробный доклад по Чернобыльской катастрофе, что все уже заготовленные статьи на тему "русские скрывают от нас страшную правду" пришлось выкинуть в мусорное ведро. Откуда их, собственно, и достали авторы фильма. То есть это ещё и серьёзная антисоветская, а значит, и антирусская пропаганда. Кроме того, другой мотив: показать, что раз русские не умеют строить атомные станции, значит, не надо им этого позволять".

Но если уж мы заговорили о качестве станций, придётся обратиться к той же Фукусиме. Ведь этот проект, тоже оказавшийся аварийным, принадлежит вовсе не "опасным" русским, а Westinghouse Electric. Так кто теперь не умеет строить станции?

"Фукусима - это американский проект. И многие ошибки там характерны для американцев, - сказал Вассерман. - Плавучие электростанции обсуждали многие, а довести эту идею до реализации удалось только русским".

Дмитрий Стешин добавлял, что "если рынок стран БРИКС прочно занял "Росатом", то территории Евросоюза, по мнению аналитиков, станут основным местом конкурентной борьбы между атомными гигантами".

Сейчас, например, ветреная Болгария не может решить - съесть ей ягодку от "Росатома" или забраться на ёлку "Вестингауза"?

"И тут всему миру вдруг показывают вызывающий дрожь и ужас сериал "Чернобыль". О том, как дикие, бестолковые и безалаберные русские устроили с помощью своих реакторов небывалую экологическую катастрофу в Европе. Разумеется, люди, принимающие решения о постройке АЭС, вряд ли будут руководствоваться при этом эмоциями из сериала. Нет. Сериал "Чернобыль" - для простой публики, что выходит на митинги с плакатиками: "Не допустим второго Чернобыля"...".

Вот и получается, что русские воплотили американскую мечту. А теперь Вашингтон вынужден защищаться, опасаясь потерять рынок.