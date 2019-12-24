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Операция прикрытия
24 декабря 2019, 17:24 • 86 • Карикатуры
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над Эстонией. В ответ российское посольство заявило, что самолеты не нарушали воздушного пространства страны, а подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии.
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