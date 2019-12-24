Операция прикрытия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над Эстонией. В ответ российское посольство заявило, что самолеты не нарушали воздушного пространства страны, а подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии.