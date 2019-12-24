Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия потеряла новейший истребитель ценой 2,7 миллиарда
«Все договоры признали недействительными»: в Москве ветерана ВОВ не могут похоро...
Депутат Госдумы о высказываниях Запада по поводу крымского моста: Какие-то садис...
Американские юристы заявили о вредном излучении смартфонов Apple и Samsung
Главная / Карикатуры

Операция прикрытия

24 декабря 2019, 17:24  •  86 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над Эстонией. В ответ российское посольство заявило, что самолеты не нарушали воздушного пространства страны, а подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 18:09
Хватай, а то уплывет
09 декабря 2019, 19:54
На второй Майдан
19 декабря 2019, 23:39
Путь в никуда
24 декабря 2019, 17:24
Операция прикрытия
23 декабря 2019, 15:24
Весна, лето, осень... и снова осень
17 декабря 2019, 19:39
Поезд ушел
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.