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Операция прикрытия. Премьер-министры трёх стран вывезут Зеленского из Киева

15 марта 2022, 20:15  •  208 • Украина

Главы правительств Польши, Чехии и Словении направляются в Киев на переговоры с руководством Украины. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе польского кабмина.

«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит организован при консультации с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Международное сообщество проинформировано о визите через международные организации, в том числе ООН», — отметили в пресс-службе польского правительства.

Целью визита называется «подтверждение безоговорочной поддержки суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза», а также «предоставление широкого пакета поддержки».


В сети уже ходит версия, что Зеленского пытаются таким образом доставить в Киев. Однако дело обстоит ровным счётом наоборот. Премьеры европейских стран намерены вывезти Зеленского в Европу, поскольку взятие Киева российской армией не за горами.

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