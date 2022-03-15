Операция прикрытия. Премьер-министры трёх стран вывезут Зеленского из Киева

Главы правительств Польши, Чехии и Словении направляются в Киев на переговоры с руководством Украины. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе польского кабмина.«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.Отмечается, что визит организован при консультации с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.«Международное сообщество проинформировано о визите через международные организации, в том числе ООН», — отметили в пресс-службе польского правительства.Целью визита называется «подтверждение безоговорочной поддержки суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза», а также «предоставление широкого пакета поддержки».В сети уже ходит версия, что Зеленского пытаются таким образом доставить в Киев. Однако дело обстоит ровным счётом наоборот. Премьеры европейских стран намерены вывезти Зеленского в Европу, поскольку взятие Киева российской армией не за горами.