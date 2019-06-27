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Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану

27 июня 2019, 18:39  •  325 • Аналитика
После целого ряда весомых военно-политических событий, произошедших в переднеазиатском регионе за последние несколько дней, не остаётся ни малейшей доли сомнения в том, что успешный перехват высотного стратегического разведывательного БПЛА RQ-4A модификации BAMS-D (платформы-демонстратора для тестирования БРЭО более передовых MQ-4C «Triton») полностью подтвердил готовность руководства Ирана силовым методом, невзирая на возможное ужесточение санкционного давления, пресекать любые попытки установления радиолокационного и радиотехнического контроля своей территории на любых воздушных направлениях. Также данное событие внесло существенные коррективы в разрабатываемый оборонным ведомством США план по осуществлению стратегической воздушно-космической наступательной операции (СВКНО) против ИРИ.




В частности, потеря возможности беспрепятственного проведения разведывательных полётов стратегических дронов RQ-4B «Global Hawk», MQ-4C «Triton» и дальних противолодочных самолётов P-8A «Poseidon» непосредственно вдоль западных воздушных рубежей ИРИ над Оманским и Персидским заливами лишила Пентагон и командование 5-го флота ВМС США важнейшей оперативной информации о местоположении а также фактах передислокации зенитно-ракетных бригад и радиотехнических подразделений КСИР, располагающих достаточно современными зенитно-ракетными комплексами «Hordad-3», «Hordad-15» и «Bavar-373», а также радиолокационными низковысотными обнаружителями «Каста-2Е2», РЛО 1Л119 «Небо-СВУ» и комплексами исполнительной РТР 1Л222М «Автобаза-М». Данные подразделения ПВО и РТР КСИР, развёрнутые на возвышенных южных участках горной цепи Загрос, обеспечивают прикрытие стратегически важных объектов ядерной промышленности Ирана в глубине территории остан Хормозган, Фарс, Шираз и Керман от массированных ракетных ударов ВМС и ВВС США с задействованием СКР UGM/RGM-109E «Tomahawk Block IV», а также тактических ракет большой дальности AGM-84H и AGM-158B JASSM-ER.

Успешный перехват RQ-4A BAMS-D поставил точку на беглой проработке массированного ракетного удара по Ирану


Следовательно, невозможность осуществления перманентного радиолокационного, радиотехнического и оптико-электронного мониторинга вышеуказанных подразделений КСИР полностью исключила формирование информативной и тактически выверенной карты с наиболее приемлемыми низковысотными «лазейками» полёта крылатых ракет, проходящими в «слепых зонах» РЛС обнаружения и подсвета целей иранских зенитно-ракетных комплексов. Именно этот факт и стал причиной переноса реализации СВКНО против Ирана на неопределённый период времени, что отлично просматривается как между срок заявлений компетентных источников в Пентагоне и Белом доме о «внезапной отмене приказа о нанесении удара» утром 21 июня, так и в нежелании официальных представителей оборонного ведомства США каким-либо образом комментировать происходящее.

Данный эпизод стал красноречивым доказательством неготовности Вашингтона к участию в «силовых пикировках» с государствами, располагающими широкой номенклатурой современных средств противовоздушной / противоракетной обороны, не говоря уже о «разношерстной» линейке из тысяч оперативно-тактических баллистических ракет «Fateh-110/313» (включая противокорабельные модификации).

Что же касается успешного перехвата RQ-4A BAMS-D «Global Hawk», осуществлённого войсковым зенитно-ракетным комплексом средней дальности «Hordad-3», то данное событие раз и навсегда развеяло многочисленные сомнения западных и даже российских экспертных кругов относительно «сырой» и несовершенной радиоэлектронной элементной базы радаров подсвета и наведения иранских зенитно-ракетных средств, а также наличия «детских болезней» у полуактивных радиолокационных головок самонаведения иранских ЗУР-перехватчиков.

Ознакомившись с фотографиями самоходных огневых установок (СОУ) комплекса «Hordad-3», можно прийти к выводу о том, что перед нами концептуальный и отчасти конструктивный аналог самоходной огневой установки 9А317 отечественного войскового ЗРК «Бук-М2», где ПФАР-радар подсвета цели (аналог РПН 9С36) интегрирован в поворотный аппаратный модуль каждой СОУ, что обеспечивает дивизиону «Хордад-3» гораздо больший уровень живучести при массированном ракетном ударе со стороны противника, на что способны лишь ЗРК семейства С-300В/ВМ/В4. Очевиден и тот факт, что полуактивные радиолокационные головки самонаведения для зенитных ракет «Hordad-3» разработаны не без помощи специалистов Московского научно-исследовательского института «Агат»; а значит, их «начинка» имеет много общего с проверенными изделиями 9Э420, устанавливаемыми на ЗУР 9М317 «Бук-М2». Подтверждением тому является удачное уничтожение американского дрона (без срывов «захвата») даже в сложной помеховой обстановке, обусловленной работой бортовых средств индивидуального радиоэлектронного противодействия.

Более того, отталкиваясь от данных, предоставленных тактической онлайн-картой iran.liveuamap.com днём 20 июня, можно прийти к выводу, что завершающий участок траектории зенитной ракеты «Hordad-3», запущенной из прибрежного района Кухе Мубарак, проходил на догонном курсе (в заднюю полусферу). И это при том, что дистанция от позиции ЗРК до «Глобал Хоука» достигала 45 км. Стало быть, энергетические и скоростные качества иранской ракеты либо соответствуют, либо даже превосходят параметры 9М317, что может говорить о достаточно мощном твердотопливном заряде РДТТ, обеспечивающем высокий удельный импульс.

Критические технологии радиоэлектронного «снаряжения» RQ-4 BAMS-D — отличное подспорье в создании эффективных средств радиопротиводействия перспективным разведывательным дронам ВВС и ВМС США


Наиболее же пикантной и значимой деталью во всей этой истории является информация о срочном вылете в Москву военно-транспортного самолёта Ил-76ТД ВВС Ирана, который состоялся буквально спустя несколько часов после перехвата RQ-4A BAMS-D, а также извлечения его обломков из территориальных вод Ирана. Факт осуществления данного рейса не был обнародован ни западными, ни иранскими СМИ, но был зафиксирован онлайн-порталом мониторинга глобального воздушного трафика «Flightradar24» 21 июня 2019 года.

Очевидно, что в грузовом отсеке машины могла находиться изобилующая критическими технологиями радиоэлектронная элементная база «Глобал Хоука», представленная уцелевшими узлами бортового АФАР-радара AN/ZPY-2 MP-RTIP (или более продвинутого AN/ZPY-3 MFAS), а также мультиспектрального длиннофокусного оптико-электронного комплекса SYERS-2B/C. Всё вышеперечисленное оборудование могло быть представлено на обозрение специалистов таких учреждений, как ЦНИИ ВВКО или АО «НИИП им. В.В. Тихомирова».

Тщательное изучение схем распайки устройств преобразования радиолокационной и оптико-электронной информации, тестирование частотных режимов работы приёмо-передающего тракта РЛС AN/ZPY-2/3, а также проверка отдельных модулей данных комплексов на стойкость к воздействию СВЧ-излучения дадут возможность спецам ВНИИ «Градиент» и НПО «Квант» разработать ещё более изощрённые методы противодействия американской беспилотной разведывательной авиации, нежели те, которыми на сегодняшний день могут похвастаться комплексы «Красуха-4» и СПН-4.
Евгений Даманцев

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