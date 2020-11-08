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Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе

08 ноября 2020, 11:50  •  231 • Украина

Какие «подарки» приготовил «главный скоморох Украины» своему населению «не-рабов»? Рассказал журналист «Одесского общественного телевидения» Александр Воскобойников.

По его словам, «после прошедших выборов главный скоморох украинской колонии сделал очередной „подарок“ своему населению» в виде высоких тарифов на газ для населения. Так, «Нафтогаз» увеличил цены для украинских потребителей на газ на 35%.

«В ноябре за 1000 кубометров газа придётся заплатить 633 гривны вместо 470. И это при том, что уже в сентябре цена на газ была увеличена на 45%», — сообщил телеканал «112 Украина».


Эксперт в области энергетики Валентин Землянский прокомментировал повышение цен на газ как то, что Коболева за такую прибыль для своей компании «надо наградить».

«До последних данных про убытки — за пять лет работы он молодец», — сказал Землянский, выступая в эфире «112 Украина».

В июне за свои «труды» глава «Нафтогаза — Украина» Андрей Коболев получил премию в размере $7,9 млн. Как финансист, которого поставили, чтобы он сделал прибыльную компанию — «он молодец», считает эксперт.

«Как это отразилось на обществе — извините… В процессе пути в Евросоюз кормить никто не обещал. Поэтому это уже, как бы, ваши проблемы…» — добавил Землянский.

Эксперт обратил внимание, что «газ украинской добычи не идёт на внутренний рынок». Компания НАК «Нафтогаз — Украина», которая его добывает, не продаёт газ. Он идёт в хранилища. И потому у Украины такие «рекордные запасы».

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили о начале поставок газа в Европу уже этой зимой. Во время визита в Брюссель Коболев заявил, что это позволяют запасы газа в подземных хранилищах, где по состоянию на 29 сентября накопилось почти 28 миллиардов кубометров.

«Если „Нафтогаз“ и газ украинской добычи не будет на внутренний рынок, значит мы будем в ситуации привязки к европейским биржам. А там 7, 8, а может и 9… Я не исключаю таких вариантов», — отметил Землянский.

«Обещала власть зелёная облегчить жизнь...»

Простые украинцы о своей жизни при Зеленском говорят: «Обещала эта власть «зелёная» облегчить жизнь, но только «ваши, ваши…». Выжить на две тысячи гривен пенсионерам сложно. Четырёх-пяти тысяч гривен трудоспособному населению тоже не хватает, чтобы обеспечить себе достойное проживание. А с ростом тарифов на газ жить станет ещё дороже.

По словам Воскобойникова, «цена на газ должна расти, ведь таким образом колония кормит своих хозяев».

«Плюс к этому им нужно брать как можно больше кредитов», — добавил он.

Юрий Атаманюк, эксперт по вопросам украинской экономики, в эфире того же канала «112 Украина» рассказал, что проект бюджета на следующий год предполагает 270 млрд гривень дефицита.

«Если разобраться вот с бюджетом так, очень коротко, из доходов — 1 триллион 70 млрд у нас так: 600 млрд — это расходы на обслуживание долга с процентами вместе, 202 млрд — это пенсионный фонд, 256 млрд — это силовики и армия. И всё», — отметил он.

Уровень жизни в стране настолько низкий, что, как сказал украинский нардеп Вадим Рабинович: «По количеству потребления секонд-хенда в мире мы вышли на почётное третье место. Ниже нас только Пакистан и Малайзия».

«Достойное пополнение»

При этом открытым остаётся вопрос по Донбассу. Воскобойников обратил внимание на то, что «свеженазначенный клоун в Минских переговорах со стороны украинской колонии заявил, что он для них «спасение» и «прорыв». Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ, выступая в эфире «Радио Свобода», рассказал немного о своей биографии.


«Мне 45 лет. И если мудрость не наступила, то детская наивность, я надеюсь, прошла», — сказал Арестович.

Себя он назвал человеком, «который является профессиональным аналитиком, немного разбирается в сфере военно-политического управления, либо анализе событий и процессов». И заблуждался, по его оценкам, «процентов на семьдесят относительно того, что здесь реально происходит».

«Я майор резерва Вооружённых сил Украины, который закончил Одесский институт сухопутных войск в 1998 году, общевойсковой факультет и служил в Главном управлении разведки Минобороны, где в частности занимался анализом военно-политических событий, ведения боевых действий, локальных конфликтов, мировой политики и так далее….

Я воевал на востоке, являюсь ветераном ООС, участником боевых действий и имею семь ведомственных наград. Был в 72-й бригаде механизированной на должности помощника начальника разведки на Светлодарской дуге», — поведал он.

На той самой Светлодарской дуге, которую, по словам Сергея Кутракова, лейтенанта Нацгвардии Украины, украинские военные назвали «операцией “очко”».

«Вы знаете, когда я вернулся после первого ранения в октябре 2014 года в войска, я… узнал, что существует, появился такой термин в войсках: операция «О» Операция «очко». Это когда тактический манёвр заканчивается провалом. Их было очень много. И вот это то, что произошло на дуге. Несмотря на качественно проведённую работу военных — это операция «О», — рассказал он украинской прессе.

Так что, резюмировал журналист Воскобойников, «в рядах „95 квартала“ достойное пополнение и поэтому украинская колония в надёжных руках».


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