Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе • 226 • Украина

Даже пандемия коронавируса не приостановила боевые действия в Донбассе. Международные наблюдатели свидетельствуют, что в конце мая число обстрелов выросло в полтора раза. В это же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ликвидирует ДНР и ЛНР, если восстановит контроль над Донбассом. «Известия» разбирались в ситуации.



Дипломатический фронт



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР. «Мы с ними не будем вести разговоры, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал чиновник.



При этом Минские соглашения предполагают, что Киев в ходе мирного урегулирования закрепит за отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) особый статус. Предоставит им право на языковое самоопределение, проведет амнистию, одобрит формирование донецкой и луганской народной милиции. Готовность исполнить закон действующий президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, когда в октябре подписал так называемую формулу Штайнмайера.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: TASS/Zuma

Теперь, однако, всё больше свидетельств того, что Украина не настроена на диалог. 27 мая безрезультатно завершилась видеоконференция минской контактной группы. Стороны не договорились о дате нового перемирия и дополнительных мерах по контролю за прекращением огня. Не согласовали детали обмена пленными, а также открытие дополнительных пунктов пропуска на линии разделения. «Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп. Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура», — сказал полпред России Борис Грызлов.



Предыдущие переговоры прошли 14 мая. Тогда Украина потребовала передать ей участок границы до выборов в Донбассе, хотя Минские же соглашения диктуют другой порядок действий.



Президент Украины в конце апреля заявил о готовности отказаться от Минских соглашений. «Если минский процесс не будет работать, мы поменяем тактику. Мы к этому готовы», — сказал Владимир Зеленский. Хотя и не пояснил, каким будет новый подход.



Весеннее обострение



Обострилась в мае и ситуация на линии соприкосновения. По данным наблюдателей ОБСЕ, число обстрелов возросло в полтора раза по сравнению с концом апреля, увеличилось число жертв. «В мае ранения получили пятеро детей. Это больше, чем за первые четыре месяца этого года», — сказала представительница ОБСЕ Хайди Грау.



В ОБСЕ виновника обострения не назвали, более конкретно высказалась глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер. По ее словам, в первую неделю мая от обстрелов гибли и получали ранения только жители ДНР и ЛНР.



20 мая ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность. «Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане», — сказал глава ДНР Денис Пушилин. Позже о том же объявил Киев. Зеленский заверил, что Украина стреляет только в ответ.



На следующий день в ВСУ сообщили о двух погибших. Рядовой Евгений Сафонов то ли попал под обстрел, то ли подорвался на мине. Полковник полиции, командир батальона спецназначения «Луганск-1» Сергей Губанов подорвался на установленной кем-то растяжке.



Пытка Украиной



27 мая ООН выпустила новый доклад о правах человека на Украине. В нем приводится показательная статистика. В 2019 году на Донбассе жертвами артобстрелов стали 105 гражданских лиц. И 81% из них — жители самопровозглашенных республик, только 17% пострадали в районах, занятых ВСУ. То есть «прилетает» мирным жителям, в основном, с украинской стороны.



В докладе также указано, что украинские военнослужащие на подконтрольной территории грабят частные дома. «Жители контролируемых правительством Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого (все — в Донецкой области) сообщили, что их имущество используется военными без компенсации, а некоторые из них продолжают получать счета за коммунальные услуги, которыми пользовались военнослужащие», — говорится в отчете. Наблюдатели утверждают, что заявления потерпевших никто не рассматривает.



В ООН также сообщили об издевательствах над пленными. Уличили в этом обе стороны, но больше информации о бесчинствах украинцев. Например, пыткам подергаются участники программы «Тебя ждут дома», в рамках которой жителям республик предлагают вернуться на подконтрольную Киеву территорию. В частности, в октябре 2019 года мужчину, перешедшего линию соприкосновения, отвезли под Мариуполь и пять дней избивали, а потом суд арестовал его на два месяца. На свободу он вышел только в декабре.



Война по расписанию



Эксперты по-разному оценивают происходящее. Украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с «Известиями» говорит, что майское обострение может быть подготовкой к грядущим переговорам. Он напоминает, что 25 октября на Украине пройдут местные выборы. «Зеленский, видимо, хочет, чтобы голосование состоялось по обе стороны линии соприкосновения. Для этого летом необходимо провести серию больших переговоров. Вероятно, сейчас мы видим своеобразную подготовку к ним — стороны укрепляют позиции перед началом диалога», — объясняет собеседник.



Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что прогресса в переговорах предстоит ждать долго. «Пока можно рассчитывать на прекращение огня. Но и для этого переговоров мало. Гораздо эффективнее для республик Донбасса открывать ответный огонь, подавлять огневые точки противника, уничтожать технику», — подчеркивает эксперт.



Он добавляет, что нынешние украинские власти не стремятся прекратить боевые действия. «Если бы такое желание было, то Зеленский сразу после победы на президентских выборах приехал бы в Донецк. Договорился о прекращении огня, перезапустил диалог по политическим вопросам. Ничего этого мы не увидели», — подчеркивает эксперт.



По его словам, нынешний украинский лидер не только не хочет, но и не может решить вопрос. «Зеленскому указали его место осенью, когда он приехал на линию соприкосновения и вынужден был уговаривать украинских националистов сложить оружие. Война давно стала своеобразной скрепой постмайданной власти», — заключает Безпалько.



Даже пандемия коронавируса не приостановила боевые действия в Донбассе. Международные наблюдатели свидетельствуют, что в конце мая число обстрелов выросло в полтора раза. В это же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ликвидирует ДНР и ЛНР, если восстановит контроль над Донбассом. «Известия» разбирались в ситуации.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР. «Мы с ними не будем вести разговоры, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал чиновник.При этом Минские соглашения предполагают, что Киев в ходе мирного урегулирования закрепит за отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) особый статус. Предоставит им право на языковое самоопределение, проведет амнистию, одобрит формирование донецкой и луганской народной милиции. Готовность исполнить закон действующий президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, когда в октябре подписал так называемую формулу Штайнмайера.Теперь, однако, всё больше свидетельств того, что Украина не настроена на диалог. 27 мая безрезультатно завершилась видеоконференция минской контактной группы. Стороны не договорились о дате нового перемирия и дополнительных мерах по контролю за прекращением огня. Не согласовали детали обмена пленными, а также открытие дополнительных пунктов пропуска на линии разделения. «Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп. Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура», — сказал полпред России Борис Грызлов.Предыдущие переговоры прошли 14 мая. Тогда Украина потребовала передать ей участок границы до выборов в Донбассе, хотя Минские же соглашения диктуют другой порядок действий.Президент Украины в конце апреля заявил о готовности отказаться от Минских соглашений. «Если минский процесс не будет работать, мы поменяем тактику. Мы к этому готовы», — сказал Владимир Зеленский. Хотя и не пояснил, каким будет новый подход.Обострилась в мае и ситуация на линии соприкосновения. По данным наблюдателей ОБСЕ, число обстрелов возросло в полтора раза по сравнению с концом апреля, увеличилось число жертв. «В мае ранения получили пятеро детей. Это больше, чем за первые четыре месяца этого года», — сказала представительница ОБСЕ Хайди Грау.В ОБСЕ виновника обострения не назвали, более конкретно высказалась глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер. По ее словам, в первую неделю мая от обстрелов гибли и получали ранения только жители ДНР и ЛНР.20 мая ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность. «Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане», — сказал глава ДНР Денис Пушилин. Позже о том же объявил Киев. Зеленский заверил, что Украина стреляет только в ответ.На следующий день в ВСУ сообщили о двух погибших. Рядовой Евгений Сафонов то ли попал под обстрел, то ли подорвался на мине. Полковник полиции, командир батальона спецназначения «Луганск-1» Сергей Губанов подорвался на установленной кем-то растяжке.27 мая ООН выпустила новый доклад о правах человека на Украине. В нем приводится показательная статистика. В 2019 году на Донбассе жертвами артобстрелов стали 105 гражданских лиц. И 81% из них — жители самопровозглашенных республик, только 17% пострадали в районах, занятых ВСУ. То есть «прилетает» мирным жителям, в основном, с украинской стороны.В докладе также указано, что украинские военнослужащие на подконтрольной территории грабят частные дома. «Жители контролируемых правительством Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого (все — в Донецкой области) сообщили, что их имущество используется военными без компенсации, а некоторые из них продолжают получать счета за коммунальные услуги, которыми пользовались военнослужащие», — говорится в отчете. Наблюдатели утверждают, что заявления потерпевших никто не рассматривает.В ООН также сообщили об издевательствах над пленными. Уличили в этом обе стороны, но больше информации о бесчинствах украинцев. Например, пыткам подергаются участники программы «Тебя ждут дома», в рамках которой жителям республик предлагают вернуться на подконтрольную Киеву территорию. В частности, в октябре 2019 года мужчину, перешедшего линию соприкосновения, отвезли под Мариуполь и пять дней избивали, а потом суд арестовал его на два месяца. На свободу он вышел только в декабре.Эксперты по-разному оценивают происходящее. Украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с «Известиями» говорит, что майское обострение может быть подготовкой к грядущим переговорам. Он напоминает, что 25 октября на Украине пройдут местные выборы. «Зеленский, видимо, хочет, чтобы голосование состоялось по обе стороны линии соприкосновения. Для этого летом необходимо провести серию больших переговоров. Вероятно, сейчас мы видим своеобразную подготовку к ним — стороны укрепляют позиции перед началом диалога», — объясняет собеседник.Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что прогресса в переговорах предстоит ждать долго. «Пока можно рассчитывать на прекращение огня. Но и для этого переговоров мало. Гораздо эффективнее для республик Донбасса открывать ответный огонь, подавлять огневые точки противника, уничтожать технику», — подчеркивает эксперт.Он добавляет, что нынешние украинские власти не стремятся прекратить боевые действия. «Если бы такое желание было, то Зеленский сразу после победы на президентских выборах приехал бы в Донецк. Договорился о прекращении огня, перезапустил диалог по политическим вопросам. Ничего этого мы не увидели», — подчеркивает эксперт.По его словам, нынешний украинский лидер не только не хочет, но и не может решить вопрос. «Зеленскому указали его место осенью, когда он приехал на линию соприкосновения и вынужден был уговаривать украинских националистов сложить оружие. Война давно стала своеобразной скрепой постмайданной власти», — заключает Безпалько. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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