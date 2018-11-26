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Операция Integrity Initiative: автор Telegram-канала «338» разбирался в инструкциях Лондона по противодействию Москве

26 ноября 2018, 19:25  •  56 • В мире
Группа хакеров Anonymous опубликовала документы, согласно которым британское правительство финансирует программу Integrity Initiative, направленную на поддержание антироссийской риторики как в самой Великобритании, так и за её пределами. Специально для RT автор Telegram-канала «338» изучил и проанализировал оказавшиеся в открытом доступе данные.
 

    Пробежимся бегло по документам спецоперации Integrity Initiative (Moncloa), тут они расписывают задачи для региональных кластеров. Изначально по задаче аналитическая группа подготавливает отчёт по региону, в котором работает, упор делается на возможность использования данной информации после в сегменте RU (вбросы информации у русскоговорящего населения региона).

    Стадия 2

    Лидеры кластеров и участники отправляются на подготовку в так называемые учебные центры IREX, Detector Media (украинский ресурс ЦРУ), StopFake, EUvsDisinfo, LT MOD Stratcom и Bellingcat, которые по факту являются медиацентрами западного разведсообщества для подготовки кадров ведения гибридной войны против РФ.

    Стадия 3: всех везут в Америку

    Брифинги для региональных аудиторий. Для единомышленников и обмена опытом. Тут после стадии первичного отбора и обучения руководителей кластеров и курируемых знакомят друг с другом. Цель — создание объёмной децентрализованной сети по работе. Использование и обмен опытом по внедрению приёмов работы против РФ в медиаполе.

    Стадия 4

    Включает в себя использование софта на платформе NationBuilder для коммуникации между национальной аудиторией. Специальная кампания по рассылке почты, общий региональный ресурс, который работает с платформой.

      Дальше — больше.

      На бюджете стоят задачи с коммуникацией между региональными представителями, например Киевом, и киберподразделением Британской армии, а именно 77-й бригадой. Задачи: военнослужащие региона для участия в мероприятиях, на которых им расскажут, какая плохая Россия, и дополнительно познакомят, как с этой Россией можно бороться в голове у сослуживцев под видом «угрозы гибридной войны». Подготовка кадров, которые в будущем с лёгкостью примут точку зрения по направлению.

      Дополнительно будут курсы о том, как военным пользоваться соцсетями и платформами в интересах операции.

        А тут совсем интересно — документ-то от апреля 2018-го (они ещё планировали медиафорум в Краматорске на июль), в котором уже тогда кейс по Скрипалям был включён в список как уже свершившийся факт, по которому организовывают медиа-атаки.

        • Общий годовой субтотал по оперативным расходам

        СТРУКТУРА

            Тут что мы видим? Руководство кластера состоит из людей, которые неоднократно попадали в поле зрения западных СМИ как возможные агенты разведки Великобритании и западных спецслужб, а, например, начальник немецкого кластера Харольд Эллетсон является действующим разведчиком с более чем 30-летним стажем и серией специальных операций в Югославии (Эллетсон занимался «торговыми операциями», и его уже раскрывали в начале 2000-х).

            Резидентура имеет начальника, зама и трёх руководителей направлений, раздающих задачи для исполнителей, которыми выступают политики, активисты-блогеры, сотрудники региональных СМИ.

            Таким образом, сеть охватывает направления как в социальных сетях, так и в традиционных СМИ.

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            В деятельность активно подключают:

            • Парламентскую ассамблею НАТО;
            • Объединённую конфедерацию офицеров-резервистов;
            • Балтийский военный колледж;
            • штаб-квартиру НАТО.

            По «дорожной карте» первой фазы идёт открытие таких региональных отделов кластер (отдел) + сеть: Испания, Франция, Германия, Греция, Нидерланды, Литва, Норвегия, Сербия, Италия, Молдова (база уже готова), Грузия, Швеция, Черногория, Мальта — первая фаза. Вторая фаза: создание кластеров в США, Канаде, Эстонии, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии, Португалии, Швейцарии.

            Достаточно интересные заметки на полях: «Первая фаза показала, что создание новых национальных кластеров зависит от нахождения компетентных, хорошо связанных лиц, в идеале из одной сферы. Рост сети в фазе 1 превысил наши ожидания, потому что новость о деятельности распространилась и привлекла внимание единомышленников. Способность предоставлять некую скромную финансовую поддержку, чтобы помочь настроить локальную сеть и финансировать её раннюю деятельность, также оказалась ключевой. Опыт испанских и литовских кластеров особенно подаёт надежды, что успешный кластер может генерировать собственные ресурсы через несколько месяцев после открытия».

              Темник, по которому велась кластерная работа по направлениям с вбросами против РФ:

              • организованная преступность и коррупция; 
              • деньги/отмывание; 
              • олигархическое влияние;
              • финансирование крайних левых и правых политических партий;
              • военные виды спорта и спортивных клубов;
              • Русская православная церковь;
              • классические активные меры (грязные трюки — dirty tricks, russ. «Mokriye dyela»).

              Германия

              ▪Harold Elletson — действующий разведчик МИ-6, направление СССР, активно действовал во время конфликта в Югославии.

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              ▪Klaus Naumann — отставной генерал ВС Германии, высший эшелон НАТО.

              ▪Wolf-Ruediger Bengs — банкир, задача в группе: обеспечение финпотоков и размазывание расходов.

              ▪Gebhardt von Moltke — немецкий разведчик, с 1997 года в резидентуре в Москве. Позже политический советник в посольстве в Вашингтоне и представитель Германии в НАТО.

              ▪Roland Freudenstein — профессиональный разведчик, руководитель отделения Фонда имени Конрада Аденауэра в Варшаве. Директор центра европейских исследований Wilfried Martens и специалист по немецко-польским отношениям.

              ▪Hubertus Hoffmann — основатель Фонда всемирной безопасности и «Человеческих кодексов толерантности и уважения». Финансировал «Белые каски» и короткометражку про детей боевика Абу Али.

              ▪Bertil Wenger — сотрудник Христианско-демократического союза, специализация —  сбор информации из отделов в христианских странах.

              ▪Beate Wedekind — журналист.

              ▪Klaus Wittmann — бригадный генерал в отставке, преподаватель в нескольких высших военных заведениях, автор в Международном институте стратегических исследований (Лондон), активно участвовал в создании стратегических концепций НАТО 1991 и 1999 годов.

              ▪Norris von Schirach — писатель.

              Испания


              ▪Nico de Pedro — начальник кластера, представляет The Institute for Statecraft.

              ▪Ricardo Tarno Blanco — испанский политик.

              ▪Eduardo Serra Rexach — бывший министр обороны в правительстве Хосе Марии Аснара, бизнесмен.

              ▪Dionisio Urteaga Todo — руководитель миссии Испании в ЦАР, специалист по Центральной Африке.

              ▪Dimitri Barua — Институт стратегических исследований в Бельгии.

              ▪❗Fernando Valenzuela Marzo — министр иностранных дел Испании. link

              ▪Fernando Maura — политик, член Европарламента.

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              ▪José Ignacio Sánchez Amor — председатель общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

              ▪Frances Ghiles — политолог и журналист из Гренобля, Африка 1983—1995 гг. Действующий сотрудник разведки МИ-6.

              ▪Carmen Claudin — научный сотрудник CIDOB (Барселонский центр по международным делам).

              ▪Nika Prislan — Европейский совет по международным отношениям, бывший офицер разведки (русский отдел, со знанием языка), специалист по гибридной войне.

              ▪Luis Simon — Королевский институт европейских политических исследований.

              ▪Charles Powell — историк, Королевский институт европейских политических исследований. Специалист по политическим режимам Испании.

              ▪Daniel Iriarte — журналист.

              ▪Anna Bosch — журналист, международные отношения. Жила и работала в Москве.

              ▪Mira Milosevich-Juaristi — Королевский институт европейских политических исследований.

              ▪Borja Lasheras — Европейский совет по международным отношениям.

              ▪Jordi Bacaria — специалист программы «Международные отношения и европейская интеграция», владелец журнала Foreign Affairs Latinoamérica, бывший директор Института европейских исследований.

              ▪Álvaro Imbernón Sáinz — старший советник в канцелярии вице-президента правительства.

              Как мы видим, основной упор делается на кадровых или бывших сотрудников разведки/имеющих к ней отношение, военнослужащих из высшего эшелона НАТО и специалистов по международным отношениям.
              Для мирной операции очень много людей в погонах и людей, имеющих дело с разведсообществом.

              Франция


              Почти все имейлы членов кластера — официальные почты сотрудников МИД.

              ▪Francoise Thom — французский историк, профессор истории университета Сорбонны. Специалист по истории XX века, истории коммунизма и СССР.

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              ▪Justin Vaïsse — французский историк, который в настоящее время является директором отдела планирования политики Министерства иностранных дел Франции.

              ▪Thomas Bertin — Национальный секретариат по правам человека и национальной безопасности.

              ▪Caroline Gondaud — советник министра иностранных дел Франции.

              ▪Guillaume Schlumberger — директор обороны Министерства обороны Франции.

              ▪Raphael de Lagarde — МИД Франции.

              ▪Roland Galharague — посол Франции в Чехии.

              ▪Martin Briens — директор гражданского и военного кабинета Министерства обороны Франции.

              ▪Jean-Christophe Noël — научный сотрудник Центра исследований безопасности IFRI. Полковник ВВС, в запасе с 2017 года.

              ▪Laurent Rucker — МИД Франции.

              ▪Alexandre Escorcia — заместитель министра, сотрудник по планированию политики МИД Франции.

              ▪David Behar — МИД Франции.

              ▪Claire le Flecher — МИД Франции.

              ▪Remy Bouallegue — МИД Франции.

              ▪Paul Zajac — МИД Франции.

              ▪Manuel Lafont Rapnouil — Европейский совет по международным отношениям.

              ▪Laurent Rucker — Минобороны Франции, отдел европейского планирования.

              ▪Etienne de Durand — аналитик, Институт международных отношений IFRI.

              ▪Janaina Herrera — профессиональный разведчик и советник МИД Франции, владелец частной разведывательной компании в Ливане (NGS, Бейрут), направления — Ближний Восток и Латинская Америка.

              Работа в соцсетях

              В одном из отчётных документов приводится яркий пример по работе против России с помощью подконтрольных ресурсов.

              Испанская сетка связывает Путина с любыми внутренними назначениями, включая главу местной ФСБ, чем вводит в ступор жителей Испании.

              https://twitter.com/gonzalezpons/status/1004725362448887808

              https://twitter.com/Be_Herrero/status/1004729345443860481

              https://twitter.com/Suanzes/status/1004722803935993856

              Нельзя молчать: Русские дети в руках иностранцев

              https://twitter.com/iguardans/status/1004734262795538432

              https://twitter.com/eduardosuarez/status/1004738989583106048

              https://twitter.com/gonzalezpons/status/1004725230303145984

              https://twitter.com/gonzalezpons/status/1004724669981716480

              https://twitter.com/JorgeGalindo/status/1004736259598749696

              https://twitter.com/Egocrata/status/1004725387111358464

              https://twitter.com/Be_Herrero/status/1004725155946524673

              https://twitter.com/quintanapaz/status/1004718264423985153

              https://twitter.com/Be_Herrero/status/1004732192273174528

              https://twitter.com/quintanapaz/status/1004721488660959234

              https://twitter.com/hermanntertsch/status/1004710804661391360

              https://twitter.com/auroranacarino/status/1004675114699513856

              https://twitter.com/Be_Herrero/status/100475490413563

                Схема атаки и вброса выглядит таким образом: кураторы направлений создают задачу, по которой формируется пул из аккаунтов для первичного вброса. Обычно это местные лидеры мнений, которых удалось завербовать и подключить к работе, профессора институтов развития гражданского общества и т. д. Через них закидывают основной тезис, по которому отрабатывает крупная сетка аккаунтов. Новость вылезает в региональные выборки и попадает в СМИ. Дополнительно после этого идёт заброс поточной информации в другие источники, такие как региональные сети для общения, мессенджеры и т. д.

                Данная новость в переводе и уже с базой «О, СМОТРИТЕ, ДА ТАМ СМИ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ, И УЖЕ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РЕПОСТОВ» выходит в переводе и адаптации для европейской и британской публики.

                Уже как «железобетонная» проверенная информация.

                У читателя создаётся ложное впечатление, что то, что он читает, имеет под собой крепкую основу и подкреплено кроме твитов ещё СМИ и другими соцсетями.

                Таймлайн атаки (с)

                Военный переворот на Украине: Наивные мечты или близкая реальность

                12:00

                Испанский отдел узнал, что хорошо известный «прокремлёвский рупор» Педро Банос в эти выходные (09.06.2018) должен быть назначен директором департамента национальной безопасности Испании, который работает в тесном взаимодействии со службой премьер-министра и является органом, сильно влияющим на формирование политики страны.

                14:00

                Руководитель испанского отдела поднимает по тревоге остальных членов отдела и подготавливает досье для информирования основных испанских медиа. Отдел начинает кампанию в Twitter, пытаясь предотвратить назначение.

                15:45

                Руководитель испанского отдела срочно связывается с руководителем британского, который активирует сеть ИИ для того, чтобы создать международную поддержку кампании в «щебеталке». Британский отдел создаёт группу в службе сообщений WhatsApp для координации реакции в «щебеталке» и получает контакты, чтобы распространить озабоченность и подвигнуть людей ретвитить материал. Публикует материал, написанный руководителем испанского отдела Нико де Педро, на испанской версии веб-сайта StopFake, который также ретвитится ключевыми влиятельными фигурами. Отдел посылает материал в газеты «Страна» («Эль Паис») и «Мир» («Эль Мундо») для публикации, а также срочно связывается со своими контактами в посольствах Великобритании и Франции.

                Итог

                К 19:45 испанский отдел отмечает, что развёрнутая кампания подняла существенный шум в Twitter. Контакты в Социалистической партии подтвердили, что указанная информация дошла до премьер-министра. Некоторые испанские дипломаты также выразили свою озабоченность. В конце концов и Народная партия, и Гражданская партия — «Сьюдаданос» (Ciudadanos) — попросили премьер-министра остановить назначение.

                Финансирование

                • Финансирование для руководства аппарата управления в Великобритании
                • Финансирование для региональных отделов (кластеров)
                «Потенциал для ответа России»: в США рассказали о разработках гиперзвукового оружия и новых видов ядерных боеприпасов

                В расходы по региону дополнительно входит перевод в обе стороны.

                Инструментарий

                В одном из материалов есть данные по используемым службам и приложениям для поставки дезинформации и организации работы подразделений.

                Электронная почта — официальная внутренняя связь.

                WhatsApp — повседневная связь.

                NationBuilder — преимущественно для кластеров/ATA/YATA: программное обеспечение для кампании для привлечения людей и развития кластеров и для распространения материала.

                Slack — разработка проекта, особенно кластерами.

                Typeform — платформа веб-форм.

                Skype — Skype для бизнеса? (Обсуждается.)

                ProtonMail — более безопасная почта (дорогая).

                Eventbrite — хорошо для широкомасштабных публичных мероприятий, таких как, например, 28.2.28/ATA/YATA.

                Есть ещё и любопытный документ ивентов в странах — что интересно, это не какие-то медиафорумы, а ВЫБОРЫ по годам и месяцам. По ним в регионах подключают представителей НАТО и местных организаций.

                  Дополнительно в открытом доступе есть фамилии россиян, которые содействуют работе таких, как Ашурков (президент ФБК), и упоминание Центра Сахарова как средства доступа к населению РФ через один из региональных отделов. Как мы видим, вся подобная деятельность под видом защиты интересов и свобод граждан оказывается возможной операцией прикрытия для явной антироссийской деятельности.

                  • Американский отдел в открытую заявил, что будет сотрудничать с ФБР по системе через их дочернюю структуру InfraGard
                  • Рабочие контакты по новым кластерам устанавливаются через доверенных лиц и военных напрямую
                  «Цель ясна»: Военные Австралии тренируются для реального боя на муляжах бронетехники РФ - фото

                  В приведённой выше информации мы можем видеть, что в Европе под патронажем и на деньги Великобритании функционирует разветвлённая антироссийская агентурная сеть, в которой работают как обычные европейские служащие, так и официальные лица МИД, сотрудники разведки и высший эшелон управления НАТО, сотрудники европейских агентств и институтов.

                  В открытую сотрудники сети отчитываются о проведённых операциях, в которых они влияли на кадровые назначения в Испании и нарушали её суверенитет.
                  Всё это происходит на фоне голословных обвинений в участии России в информационных атаках и создании «фабрик троллей».

                  Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

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