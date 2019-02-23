Операция «гуманитарный конвой»: смогут ли США разжечь вооружённый конфликт в Венесуэле

Соединённые Штаты попытаются спровоцировать и разжечь в Венесуэле вооружённый гражданский конфликт, считают опрошенные RT эксперты. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 23 февраля в Венесуэле может произойти провокация с гуманитарным конвоем. Также стало известно, что Венесуэла временно закрывает три мостовых перехода в Колумбию. Как считают аналитики, одна из главных целей США — дестабилизация ситуации в стране.

Николас Мадуро во время военных учений на авиабазе Либертадор, Венесуэла, 29 января 2019 года © VENEZUELAN PRESIDENCY / AFP

Венесуэла временно закрывает три мостовых перехода в Колумбию. Об этом заявила вице-президент республики Делси Родригес.

«Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьёзных и незаконных угроз правительства Колумбии в отношении Ла-Паса и суверенитета Венесуэлы принято решение о временном полном закрытии мостов Симона Боливара, Сантандера и Уньона», — написала Родригес на своей странице в Twitter.

El Gobierno Bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el Gobierno de Colombia contra La Paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión! — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 февраля 2019 г.

Отметим, что власти Венесуэлы не раз заявляли об опасности военной интервенции в страну, в том числе со стороны Соединённых Штатов.



О том, что на границе Венесуэлы 23 февраля готовится масштабная провокация, накануне на брифинге сообщила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, США перебрасывают подразделения специального назначения и технику к границе латиноамериканской республики.

«Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация — подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны», — сказала она.

Мария Захарова также отметила, что компаниями США и их союзников по НАТО «прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения» для последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы.

«Речь идёт об образцах и аналогах крупнокалиберных пулемётов, подствольных и автоматических гранатомётов, переносных зенитно-ракетных комплексов, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения», — сказала она.

Мария Захарова

РИА Новости

Официальный представитель МИД добавила, что США планируют осуществить доставку оружия в Венесуэлу в начале марта через территорию соседней страны. По её словам, Соединённые Штаты используют для этого украинские транспортные самолёты.

«К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», — заключила она.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности объявил, что провокация ожидается на колумбийско-венесуэльской границе под видом поставки гуманитарного груза.

Военным путём

По мнению экспертов, Мадуро удастся отразить внешнюю агрессию и избежать гражданского противостояния.

«Мадуро всё делает правильно. Во-первых, он пытается удержать многочисленную и хорошо вооружённую армию под своим контролем, а во-вторых, организует массовые выступления своих сторонников», — сказал в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв.

По его мнению, США «столько раз устраивали вооружённые провокации», что их методы широко известны, поэтому в данном случае их вряд ли кто-то поддержит.

© Miraflores Palace/REUTERS

Схожее мнение в беседе с RT высказал военный эксперт Иван Коновалов. Он напомнил, что «США удалось уничтожить Ирак, Ливию, они почти сумели уничтожить Сирию, но вмешалась Россия и не допустила этого. Они оторвали Косово от Югославии, создали прецедент о нарушении ранее созданных границ».

Вооружённый конфликт не в интересах Вашингтона, поскольку он сразу же изменит ситуацию и в самой Латинской Америке, добавляет Рогулёв. В случае прямого столкновения большинство стран выступят против США, пояснил эксперт.

Противоположного мнения придерживается декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин. В беседе с RT эксперт отметил, что США попытаются спровоцировать и разжечь вооружённый гражданский конфликт в Венесуэле. После этого американцы смогут вмешаться на полузаконном основании, как они делали уже не раз, подчеркнул эксперт.

«Законно США не могут вмешаться, потому что в Совете Безопасности ООН Россия и Китай заблокируют такую резолюцию. А на незаконных основаниях это вполне возможно. Прямого военного вмешательства со стороны США не будет. Сейчас начинается острейшая фаза противостояния в Венесуэле», — отметил Чичин.

Однако позиции Мадуро сильны, армия на его стороне, полагает Александр Чичин, и президент Венесуэлы готов дать отпор Вашингтону.

«После всех призывов Гуаидо лишь шесть офицеров перешли на его сторону. Это с учётом того, что в Венесуэле 2000 генералов, а Гуаидо признали более 50 государств. Законный президент Венесуэлы в состоянии выдержать давление извне», — заключил эксперт.

Народ и армия

Вооружённые силы Венесуэлы обеспечат безопасность и мир в республике. Об этом заявил замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль 22 февраля в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.

«На сегодняшний день Вооружённые силы Венесуэлы, народ Венесуэлы и институты располагают всем необходимым для того, чтобы защитить мир и безопасность на территории своей страны, — сказал Хиль. — Наши Вооружённые силы готовы гарантировать безопасность страны без необходимости какого-либо внешнего вмешательства».

По мнению экспертов, любому агрессору надо помнить, что армия республики — одна из самых мощных в Латинской Америке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с членами высшего военного командования в Каракасе. Венесуэла, 15 февраля 2019 года

© Miraflores Palace/REUTERS

Как ранее отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, любая экспедиционная сила при вторжении в Венесуэлу столкнётся с серьёзным сопротивлением армии страны.

«Вооружённые силы Венесуэлы достаточно развиты, в значительном количестве укомплектованы современными образцами вооружений и военной техники, включая системы противовоздушной обороны, береговые ракетные комплексы, артиллерию, танки. Венесуэльские ВС по укомплектованности и уровню боевой подготовки одни из лучших и самых сильных в Латинской Америке. Гипотетическое военное вторжение США в Венесуэлу однозначно не будет лёгкой прогулкой», — подчеркнул Мураховский.

По словам замглавы МИД Венесуэлы Ивана Хиля, народ и политическая власть республики не поддаются на провокации, ситуация в стране спокойная.

«Если говорить о текущей политической ситуации, то с 23 января мы являемся жертвой очередной прямой атаки со стороны США, которые проводят кампанию на свержение законного, конституционно избранного президента Николаса Мадуро», — сказал Хиль.

Высокопоставленный венесуэльский дипломат подчеркнул, что возможности вооружённого переворота в Венесуэле не существует, однако риск и угроза военного вмешательства сохраняются.

Гуманитарный конвой

По заявлениям оппозиционных лидеров, поставки гуманитарной помощи Венесуэле начнутся 23 февраля. Они будут осуществляться в три пункта сбора: колумбийскую Кукуту, бразильский штат Рорайма и на остров Кюрасао. По информации телеканала CNBC, Соединённые Штаты и ряд других стран направили в Венесуэлу продукты питания и медикаменты на десятки миллионов долларов.

Соответствующий «указ» о поставках гуманитарной помощи подписал самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуаидо. Об этом он сообщил 21 февраля на своей странице в Twitter, разместив копию документа за номером 001.

«В качестве главнокомандующего... я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь поступила на территорию Венесуэлы, — говорится в указе Гуаидо. — Приказываю Вооружённым силам действовать в соответствии с этой инструкцией».

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Marco Bello

По мнению Рогулёва, Гуаидо не имеет реальной власти, сегодня в его арсенале только публичные акции и митинги, и его указы не имеют юридической силы. Нет у Гуаидо и реального влияния на армию и общество, поэтому он не сможет спровоцировать вооружённое противостояние самостоятельно. Совсем другое дело — ЦРУ.

«США очень давно и с большим успехом используют различные тайные операции в Латинской Америке, и в частности в Венесуэле. Там большое количество агентов, которые пытаются воздействовать на ситуацию. У меня нет никаких сомнений, что специальные группы там работают», — подчеркнул эксперт.

Однако ситуация в Венесуэле развивается не совсем так, как хотелось бы оппозиции, говорит Юрий Рогулёв. Время работает в данном случае против них. Поскольку ничего особенного не происходит, будут применяться всякого рода провокации, заключил эксперт.

© U.S. Army / Flickr

По мнению Александра Чичина, речь идёт не о гуманитарной помощи, а о проникновении вооружённых подразделений на территорию Венесуэлы.

Ранее официальный Каракас уже принял решение закрыть сухопутную границу с Бразилией, так же как и морскую — с Малыми Антильскими островами (острова Аруба, Бонэйр и Кюрасао).

«С 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией до нового объявления», — заявил Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению в четверг, 21 февраля.

«Надо держать границу. Если начнётся проникновение военных грузовиков с якобы гуманитарным грузом, это означает, что инициатива окажется в руках Гуаидо», — подчеркнул Александр Чичин.

По его мнению, Гуаидо, за которым стоят американцы, делает всё, чтобы расшатать ситуацию и, как следствие, спровоцировать столкновения.

«Под этим предлогом последует решение соответствующих организаций США, которые крайне враждебно настроены к Венесуэле, вмешаться на полузаконных основаниях в дела этой латиноамериканской страны. Однако крупномасштабной военной агрессии не будет», — заключил эксперт.

Как заявил замглавы МИД Венесуэлы, одна из главных целей предполагаемой атаки на страну — её нефтяная промышленность.

«Венесуэле просто не повезло, что она находится в том месте, где расположены самые большие запасы нефти в мире. Американцы всегда принимают близко к сердцу права человека в тех странах, где есть запасы нефти и газа. Очевидно, что они (США) хотят вернуть себе позиции 2002 года, когда 80% доставалось им и 20% — венесуэльцам», — подчеркнул Чичина.

Стратегия «троянского коня»

Ранее президент США Дональд Трамп призвал военных Венесуэлы принять предложение главы венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии. В противном случае поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро военные «потеряют всё», заявил американский лидер 19 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «верхом цинизма» и примером неприкрытого «шантажа» призыв президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным не поддерживать законного президента.

Не отстаёт от своего патрона и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил в своём Twitter о намерении привлечь военнослужащих Венесуэлы к ответственности за поддержку президента страны Николаса Мадуро.

«Вчера Колумбия подтвердила призыв «Группы Лимы» к венесуэльским вооружённым силам не блокировать гуманитарные каналы. Те, кто будет подчиняться приказам Мадуро творить насилие, будут привлечены к ответственности», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

Своё мнение по венесуэльской проблеме высказал глава МИД Великобритании Джереми Хант. Он считает неприемлемым решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро закрыть границы с соседними странами, чтобы воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи.

В свою очередь президент Боливии Эво Моралес заявил, что другие государства используют гуманитарную помощь Венесуэле в качестве «троянского коня» для интервенции и военной провокации.

«Нам жаль, что гуманитарную помощь хотят использовать как «троянского коня» в Венесуэле, чтобы вторгнуться на её территорию и спровоцировать войну», — написал глава Боливии в своём Twitter.

Моралес призвал латиноамериканские страны не участвовать в военной интервенции соседнего государства, чтобы сохранить суверенитет всей Южной Америки.