Операция «Голливуд»

Автор:

Холмогоров Егор

Фильм Шона Стоуна «Секретное задание Голливуда» если и не раскрывает множество голливудских тайн, то, по крайней мере, приоткрывает их. Сын знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна, прославившегося такими фильмами как «Взвод», «JFK», «Уолл Стрит», «Дорз», «Прирожденные убийцы», «Александр», «Разговор с Путиным», «Нерассказанная история США», решил пойти по стопам отца в сфере разоблачительной кинодокументалистики и вскрыть подноготную американской киноиндустрии. Изложение получилось несколько торопливым и рваным, но, тем не менее, на зрителя обрушивается множество совершенно новых фактов, которые еще надо как-то осмыслить.

Шон Стоун. Фото: www.globallookpress.com

Министерство обороны США редактировало сценарии множества фильмов, а съемкам некоторых пыталось помешать. Особенно тщательно, вплоть до убийства сценариста Генри Девора, скрывалась информация о связи «грязных войн» США в Никарагуа и Панаме с наркоторговлей. Голливуд и правительство США работали в теснейшем контакте с целью ведения психологических войн. Ведущие американские звезды 1940-60-х, включая, к примеру, Мэрилин Монро, работали на строго секретной киностудии ВВС США «Lookout Mountain Air Force Station», где было снято около 20 000 фильмов, однако что же именно они там снимали, так никто толком и не видел: все пленки были засекречены.

Спецслужбы нарочно подсаживали на наркотики кинозвезд и звезд рок-н-ролла, которых подозревали в том, что они могут оказать нежелательное общественное влияние – вся сексуально-наркотическая революция, равно как и социальный либерализм, направленные на равноправие женщин и меньшинств, был придуман, чтобы отвлечь трудящихся от борьбы за экономические права.