Операция «Фруктовый сад»: зачем Израиль признался в нанесении авиаудара по Сирии

Израильское оборонное ведомство рассекретило данные об операции ВВС под кодовым названием «Фруктовый сад». В министерстве официально подтвердили, что в сентябре 2007 года был осуществлён авианалёт на сирийскую провинцию Дейр эз-Зор, где, по версии Израиля, находился строящийся ядерный реактор. По мнению экспертов, власти еврейского государства намеренно напомнили об обвинениях в адрес Дамаска в разработке ядерного оружия, чтобы усилить давление на союзника Сирии — Иран. Чего пытается добиться Тель-Авив, признаваясь в авианалёте на Дейр эз-Зор, — в материале RT.

Тель-Авив впервые официально подтвердил информацию об авианалёте на окрестности сирийского Дейр эз-Зора в 2007 году.

Операция под кодовым названием «Фруктовый сад» была проведена в ночь на 6 сентября, в ней были задействованы истребители F-15 и F-16, сообщается в пресс-релизе израильских вооружённых сил. Израильские военные утверждают, что разбомбили тогда секретный ядерный реактор, строительство которого якобы близилось на тот момент к завершению.

«Впервые за десять лет армия Израиля раскрывает миру информацию о ключевой операции, которая привела к деэскалации напряжённости в регионе», — говорится в заявлении ВС Израиля.

Израильская разведка следила за сирийским ядерным проектом на протяжении двух лет и пришла к выводу, что объект в окрестностях Дейр эз-Зора будет активизирован к концу 2007 года. Именно это побудило ЦАХАЛ совершить атаку. У израильских ВВС было мало времени для подготовки операции, а ведь следовало учитывать возможный ответ сирийских ПВО. В результате объект был повреждён настолько, что не подлежал восстановлению.

Руководство ВС Израиля поясняет, что Тель-Авив не стал раскрывать сведения об операции широкой общественности сразу, так как готовился к ответным мерам.

Джордж Буш — младший

Reuters

Однако весной 2008 года администрация Джорджа Буша — младшего обратилась к МАГАТЭ и конгрессу с заявлением о «скрытом ядерном реакторе», который, по мнению Вашингтона, строил Дамаск. Как заявили в Белом доме, уничтоженный ВВС Израиля объект в Аль-Кибаре являлся ядерным реактором, который «не был предназначен для мирных целей». На брифинге были представлены спутниковые снимки здания, принятого израильской разведкой за реактор. Также в Белом доме заявили, что это не единственный подобный объект в САР, и потребовали, чтобы ООН расширила инспекционные визиты в Сирию.

Союз по «оси зла»

Что интересно, мнения относительно наличия ядерного объекта в Сирии разошлись даже в США. Например, ряд СМИ со ссылкой на представителей разведсообщества подвергли сомнению версию, что уничтоженный Израилем объект мог использоваться для производства оружейного плутония. Такие выводы были сделаны специалистами на основе фотографий, но дело в том, что на снимках не было видно установки, с помощью которой плутоний мог извлекаться из отработанного топлива.

Напомним, перед применением в ядерных зарядах плутоний необходимо извлечь из отработанного топлива и очистить его. При этом в спецслужбах подтвердили подозрения, согласно которым Сирия могла наладить сотрудничество в сфере производства ядерного оружия с КНДР.

Ранее, в октябре 2007 года, американским Институтом науки и международной безопасности был опубликован доклад, авторы которого предполагали, что уничтоженный израильтянами сирийский объект был ядерным реактором. Однако исследователи всё же предостерегли от окончательных выводов.

Как сообщили впоследствии израильские СМИ, Тель-Авив начал подозревать Дамаск в намерении получить ядерное оружие ещё в 2003—2004 годах. В результате слежки и был обнаружен объект в Дейр эз-Зоре, признанный израильской стороной ядерным реактором. К таким выводам израильская сторона пришла, получив пробы воды и почвы из окрестностей подозрительного здания — их добыл отряд израильского спецназа. Однако окончательно утвердились в своих подозрениях израильтяне после того, как МОССАД похитил данные с личного ноутбука главы комиссии по атомной энергетике Сирии Ибрагима Усмана, когда тот прибыл в Вену на очередное заседание МАГАТЭ.

Впервые информацию о хищении МОССАДом данных с ноутбука сирийского дипломата опубликовало немецкое издание Der Spiegel в конце 2009 года — впрочем, тогда говорилось об операции МОССАДа не в Вене, а в Лондоне. По утверждению израильской и западной прессы, среди похищенных данных были, например, снимки сирийских ядерщиков с их северокорейскими коллегами. Для чего сирийскому чиновнику могло понадобиться хранить на личном ноутбуке такие фотографии, если речь шла о секретном сотрудничестве, не поясняется.

МАГАТЭ поначалу осудило военную акцию Тель-Авива, заявив, что односторонние действия Израиля подрывают надлежащие процедуры проверок в рамках поддержания режима нераспространения ядерного оружия. Как заявил Мохаммед эль-Барадеи, возглавлявший в те годы МАГАТЭ, нанеся авиаудар, израильские военные уничтожили доказательства, которые помогли бы установить истину.

Впоследствии сирийские власти допустили инспекторов МАГАТЭ в район, где находился прежде уничтоженный ВВС Израиля объект. Эксперты действительно обнаружили там частицы урана, однако в Дамаске заявили, что они содержались в ракетах, применённых израильскими военными.

«Пример двойных стандартов»

Главным образом обвинения в адрес Дамаска касались некого тайного сотрудничества сирийской стороны с КНДР по созданию ядерного оружия, притом что власти обеих стран отрицали эти обвинения. Государства действительно активно развивали отношения, но ни о какой совместной работе над ядерным арсеналом не было и речи, заявляли в Пхеньяне и Дамаске.

Примечательно, что вновь к теме сирийской «ядерной программы» США вернулись уже в 2011 году — во время разгоравшейся в Сирии гражданской войны. В феврале 2011 года вашингтонский Институт науки и национальной безопасности (ISIS) представил серию снимков сирийской территории, на которых, по утверждению американской стороны, были запечатлены тайные ядерные объекты. В частности, сообщалось о наличии некого «ядерного объекта» в Восточной Гуте — в районе посёлка Мардж ас-Султан. Якобы здесь и планировалось производить обогащённый уран из специального концентрата для последующей доставки в Дейр эз-Зор. По мнению американских аналитиков, этим ядерная программа САР тоже не ограничивалась — в стране готовились к запуску ещё два ядерных объекта.

Посёлок Мардж ас-Султан был впоследствии захвачен радикальными группировками и освобождён властями уже в конце 2015 года. За все годы военного конфликта в Сирии ни представители местных группировок, ни иностранных военных так и не обнаружили в стране даже остатков ядерных объектов.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, это не единственное противоречие подобного рода — достаточно вспомнить, как в 2016 году ОЗХО подтвердила, что Дамаск полностью уничтожил всё химоружие. Но это не помешало Западу продолжить нападки на Асада, обвиняя его в применении боевых отравляющих веществ.

«То же самое и с обвинениями по ядерной программе — это классический пример двойных стандартов. При этом стоит отметить зацикленность западной пропаганды, которая упёрлась в обвинения по оружию массового поражения», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Звенья одной цепи»

В апреле 2011 года Юкия Амано, занимавший пост директора МАГАТЭ, заявил, что объект, уничтоженный ВВС Израиля в 2007 году, действительно был строящимся ядерным реактором. Дамаск должен был уведомить МАГАТЭ об этих работах, подчеркнул глава организации. При этом речь вполне могла идти и о планах по использованию атомной энергии в мирных целях.

В июне 2011 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Дамаску предписывалось отчитаться в Совбезе ООН о своём объекте в Дейр эз-Зоре. На этом, в частности, настаивали представители США и других западных стран в МАГАТЭ. Почти одновременно с этим Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции, осуждавшей меры сирийского правительства, направленные на подавление антиправительственных выступлений. Только по настоянию России в документе было отдельно зафиксировано положение о невозможности прямого иностранного вмешательства в конфликт.

По мнению экспертов, выступление МАГАТЭ не случайно совпало по времени с массовыми беспорядками в Сирии.

Как напомнил Рожин, вначале 2011 года против Асада выдвинули целый спектр ложных обвинений с целью дискредитации сирийского руководства.

«Как и обвинения в применении химоружия, заявления о ядерной программе САР были просто частью информационной кампании, — пояснил эксперт. — Причём решили одновременно ударить и по Северной Корее — якобы она занималась разработкой ЯО на сирийской территории. А недавно КНДР даже обвинили в передаче Дамаску и химического оружия — всё это звенья одной цепи».

По мнению Рожина, МАГАТЭ, как и большинство международных организаций, всё же нельзя назвать полностью независимой структурой.

«В период «арабской весны» целый ряд международных структур прямо или косвенно поддерживали обвинения против правительств этих стран», — отметил Рожин.

Давление на Белый дом

Сегодня израильские власти снова подняли тему мифической ядерной программы САР, чтобы произвести впечатление на Белый дом и убедить Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, считают эксперты. Ещё во время предвыборной кампании Трамп активно критиковал ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий. — RT), подписанную в 2015 году странами «шестёрки» и Тегераном. По условиям соглашения Тегеран отказался от планов по созданию ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Трамп считает, что эта сделка была на руку иранской стороне, такой же точки зрения придерживаются в Тель-Авиве. 20 марта глава Белого дома заявил, что примет окончательное решение по СВПД в течение месяца.

Демонстрация ракет на площади Тегерана

Reuters

«Заявление израильских военных по операции «Фруктовый сад» имеет вполне определённую цель — подтолкнуть США к разрыву ядерной сделки с Ираном. В этой кампании напоминание о якобы имевшихся в Сирии ядерных объектах используется как дополнительный аргумент», — считает Рожин.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Как отметил эксперт, Израиль гордится успехом своей бомбардировки и называет эту операцию предупреждением всем своим противникам. Кроме того, напоминание о том, что даже Сирия когда-то пыталась получить ЯО, должно произвести впечатление на американскую администрацию.

«В первую очередь это заявление направлено даже не против Сирии, а против Ирана. Израильтяне считают, что Ирану нужно запретить не только разработку ядерного оружия, но и строительство АЭС, а также усилить антииранские санкции. Поэтому израильская сторона старается повлиять на позицию Дональда Трампа — ради этого они даже снова подняли тему сирийской ядерной программы. Это элементы психологического, информационного давления», — подвёл итог Долгов.