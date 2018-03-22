Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия оставит Европу без гроша (Романов Роман)
Трампу запрещают звонить Путину (РАКЕТА.News)
Экс-ставленник Обамы заявил, что Трамп боится Путина
МИД России призвал Британию оторваться от русофобии и "островного мышления&...
Главная / В мире

Операция «Фруктовый сад»: зачем Израиль признался в нанесении авиаудара по Сирии

22 марта 2018, 01:39  •  37 • В мире
Израильское оборонное ведомство рассекретило данные об операции ВВС под кодовым названием «Фруктовый сад». В министерстве официально подтвердили, что в сентябре 2007 года был осуществлён авианалёт на сирийскую провинцию Дейр эз-Зор, где, по версии Израиля, находился строящийся ядерный реактор. По мнению экспертов, власти еврейского государства намеренно напомнили об обвинениях в адрес Дамаска в разработке ядерного оружия, чтобы усилить давление на союзника Сирии — Иран. Чего пытается добиться Тель-Авив, признаваясь в авианалёте на Дейр эз-Зор, — в материале RT.
 
Самолёт F-15 израильских ВВС Reuters
 

Тель-Авив впервые официально подтвердил информацию об авианалёте на окрестности сирийского Дейр эз-Зора в 2007 году.

Операция под кодовым названием «Фруктовый сад» была проведена в ночь на 6 сентября, в ней были задействованы истребители F-15 и F-16, сообщается в пресс-релизе израильских вооружённых сил. Израильские военные утверждают, что разбомбили тогда секретный ядерный реактор, строительство которого якобы близилось на тот момент к завершению.

«Впервые за десять лет армия Израиля раскрывает миру информацию о ключевой операции, которая привела к деэскалации напряжённости в регионе», — говорится в заявлении ВС Израиля.

Израильская разведка следила за сирийским ядерным проектом на протяжении двух лет и пришла к выводу, что объект в окрестностях Дейр эз-Зора будет активизирован к концу 2007 года. Именно это побудило ЦАХАЛ совершить атаку. У израильских ВВС было мало времени для подготовки операции, а ведь следовало учитывать возможный ответ сирийских ПВО. В результате объект был повреждён настолько, что не подлежал восстановлению.

Руководство ВС Израиля поясняет, что Тель-Авив не стал раскрывать сведения об операции широкой общественности сразу, так как готовился к ответным мерам.

  • Джордж Буш — младший
  • Reuters

Однако весной 2008 года администрация Джорджа Буша — младшего обратилась к МАГАТЭ и конгрессу с заявлением о «скрытом ядерном реакторе», который, по мнению Вашингтона, строил Дамаск. Как заявили в Белом доме, уничтоженный ВВС Израиля объект в Аль-Кибаре являлся ядерным реактором, который «не был предназначен для мирных целей». На брифинге были представлены спутниковые снимки здания, принятого израильской разведкой за реактор. Также в Белом доме заявили, что это не единственный подобный объект в САР, и потребовали, чтобы ООН расширила инспекционные визиты в Сирию.

Союз по «оси зла»

Что интересно, мнения относительно наличия ядерного объекта в Сирии разошлись даже в США. Например, ряд СМИ со ссылкой на представителей разведсообщества подвергли сомнению версию, что уничтоженный Израилем объект мог использоваться для производства оружейного плутония. Такие выводы были сделаны специалистами на основе фотографий, но дело в том, что на снимках не было видно установки, с помощью которой плутоний мог извлекаться из отработанного топлива.

Напомним, перед применением в ядерных зарядах плутоний необходимо извлечь из отработанного топлива и очистить его. При этом в спецслужбах подтвердили подозрения, согласно которым Сирия могла наладить сотрудничество в сфере производства ядерного оружия с КНДР.

Ранее, в октябре 2007 года, американским Институтом науки и международной безопасности был опубликован доклад, авторы которого предполагали, что уничтоженный израильтянами сирийский объект был ядерным реактором. Однако исследователи всё же предостерегли от окончательных выводов.

США и Саудовская Аравия подумают, как заставить Россию заплатить за Сирию

Как сообщили впоследствии израильские СМИ, Тель-Авив начал подозревать Дамаск в намерении получить ядерное оружие ещё в 2003—2004 годах. В результате слежки и был обнаружен объект в Дейр эз-Зоре, признанный израильской стороной ядерным реактором. К таким выводам израильская сторона пришла, получив пробы воды и почвы из окрестностей подозрительного здания — их добыл отряд израильского спецназа. Однако окончательно утвердились в своих подозрениях израильтяне после того, как МОССАД похитил данные с личного ноутбука главы комиссии по атомной энергетике Сирии Ибрагима Усмана, когда тот прибыл в Вену на очередное заседание МАГАТЭ. 

Впервые информацию о хищении МОССАДом данных с ноутбука сирийского дипломата опубликовало немецкое издание Der Spiegel в конце 2009 года — впрочем, тогда говорилось об операции МОССАДа не в Вене, а в Лондоне. По утверждению израильской и западной прессы, среди похищенных данных были, например, снимки сирийских ядерщиков с их северокорейскими коллегами. Для чего сирийскому чиновнику могло понадобиться хранить на личном ноутбуке такие фотографии, если речь шла о секретном сотрудничестве, не поясняется.

МАГАТЭ поначалу осудило военную акцию Тель-Авива, заявив, что односторонние действия Израиля подрывают надлежащие процедуры проверок в рамках поддержания режима нераспространения ядерного оружия. Как заявил Мохаммед эль-Барадеи, возглавлявший в те годы МАГАТЭ, нанеся авиаудар, израильские военные уничтожили доказательства, которые помогли бы установить истину.

Впоследствии сирийские власти допустили инспекторов МАГАТЭ в район, где находился прежде уничтоженный ВВС Израиля объект. Эксперты действительно обнаружили там частицы урана, однако в Дамаске заявили, что они содержались в ракетах, применённых израильскими военными.

«Пример двойных стандартов»

Новый выход: в Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

Главным образом обвинения в адрес Дамаска касались некого тайного сотрудничества сирийской стороны с КНДР по созданию ядерного оружия, притом что власти обеих стран отрицали эти обвинения. Государства действительно активно развивали отношения, но ни о какой совместной работе над ядерным арсеналом не было и речи, заявляли в Пхеньяне и Дамаске. 

Примечательно, что вновь к теме сирийской «ядерной программы» США вернулись уже в 2011 году — во время разгоравшейся в Сирии гражданской войны. В феврале 2011 года вашингтонский Институт науки и национальной безопасности (ISIS) представил серию снимков сирийской территории, на которых, по утверждению американской стороны, были запечатлены тайные ядерные объекты. В частности, сообщалось о наличии некого «ядерного объекта» в Восточной Гуте — в районе посёлка Мардж ас-Султан. Якобы здесь и планировалось производить обогащённый уран из специального концентрата для последующей доставки в Дейр эз-Зор. По мнению американских аналитиков, этим ядерная программа САР тоже не ограничивалась — в стране готовились к запуску ещё два ядерных объекта.

Посёлок Мардж ас-Султан был впоследствии захвачен радикальными группировками и освобождён властями уже в конце 2015 года. За все годы военного конфликта в Сирии ни представители местных группировок, ни иностранных военных так и не обнаружили в стране даже остатков ядерных объектов.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, это не единственное противоречие подобного рода — достаточно вспомнить, как в 2016 году ОЗХО подтвердила, что Дамаск полностью уничтожил всё химоружие. Но это не помешало Западу продолжить нападки на Асада, обвиняя его в применении боевых отравляющих веществ.

«То же самое и с обвинениями по ядерной программе — это классический пример двойных стандартов. При этом стоит отметить зацикленность западной пропаганды, которая упёрлась в обвинения по оружию массового поражения», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Звенья одной цепи»

Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл

В апреле 2011 года Юкия Амано, занимавший пост директора МАГАТЭ, заявил, что объект, уничтоженный ВВС Израиля в 2007 году, действительно был строящимся ядерным реактором. Дамаск должен был уведомить МАГАТЭ об этих работах, подчеркнул глава организации. При этом речь вполне могла идти и о планах по использованию атомной энергии в мирных целях.

В июне 2011 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Дамаску предписывалось отчитаться в Совбезе ООН о своём объекте в Дейр эз-Зоре. На этом, в частности, настаивали представители США и других западных стран в МАГАТЭ. Почти одновременно с этим Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции, осуждавшей меры сирийского правительства, направленные на подавление антиправительственных выступлений. Только по настоянию России в документе было отдельно зафиксировано положение о невозможности прямого иностранного вмешательства в конфликт.

По мнению экспертов, выступление МАГАТЭ не случайно совпало по времени с массовыми беспорядками в Сирии.

Как напомнил Рожин, вначале 2011 года против Асада выдвинули целый спектр ложных обвинений с целью дискредитации сирийского руководства.

«Как и обвинения в применении химоружия, заявления о ядерной программе САР были просто частью информационной кампании, — пояснил эксперт. — Причём решили одновременно ударить и по Северной Корее — якобы она занималась разработкой ЯО на сирийской территории. А недавно КНДР даже обвинили в передаче Дамаску и химического оружия — всё это звенья одной цепи». 

По мнению Рожина, МАГАТЭ, как и большинство международных организаций, всё же нельзя назвать полностью независимой структурой.

«В период «арабской весны» целый ряд международных структур прямо или косвенно поддерживали обвинения против правительств этих стран», — отметил Рожин.

Давление на Белый дом

Меланья Трамп устроила пиар на детях, пообещав спасти всех от интернет-травли

Сегодня израильские власти снова подняли тему мифической ядерной программы САР, чтобы произвести впечатление на Белый дом и убедить Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, считают эксперты. Ещё во время предвыборной кампании Трамп активно критиковал ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий. — RT), подписанную в 2015 году странами «шестёрки» и Тегераном. По условиям соглашения Тегеран отказался от планов по созданию ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Трамп считает, что эта сделка была на руку иранской стороне, такой же точки зрения придерживаются в Тель-Авиве. 20 марта глава Белого дома заявил, что примет окончательное решение по СВПД в течение месяца.

  • Демонстрация ракет на площади Тегерана
  • Reuters

«Заявление израильских военных по операции «Фруктовый сад» имеет вполне определённую цель — подтолкнуть США к разрыву ядерной сделки с Ираном. В этой кампании напоминание о якобы имевшихся в Сирии ядерных объектах используется как дополнительный аргумент», — считает Рожин.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Как отметил эксперт, Израиль гордится успехом своей бомбардировки и называет эту операцию предупреждением всем своим противникам. Кроме того, напоминание о том, что даже Сирия когда-то пыталась получить ЯО, должно произвести впечатление на американскую администрацию.

«В первую очередь это заявление направлено даже не против Сирии, а против Ирана. Израильтяне считают, что Ирану нужно запретить не только разработку ядерного оружия, но и строительство АЭС, а также усилить антииранские санкции. Поэтому израильская сторона старается повлиять на позицию Дональда Трампа — ради этого они даже снова подняли тему сирийской ядерной программы. Это элементы психологического, информационного давления», — подвёл итог Долгов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 22:24
ё«Когда FARA уже не вставляет»: конгрессмены США решили усилить борьбу с «российской пропагандой»
22 марта 2018, 01:40
«Альянс прерывает паузу»: о чём будут говорить глава Генштаба ВС РФ и командующий силами НАТО в Европе
21 марта 2018, 19:24
Девять униатских клириков потеряли сан за обряды экзорцизма на Украине

Загрузка...
21 марта 2018, 15:54
Новый выход: в Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
21 марта 2018, 16:09
Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл
21 марта 2018, 22:39
Саудовская Аравия нацеливается на Иран с Кавказа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
19 марта 2018, 07:09
Путина поздравляют с переизбранием главы других государств
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.