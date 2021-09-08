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Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»

08 сентября 2021, 01:50  •  100 • Украина

Несмотря на рекордную цену на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы голубого топлива в европейских подземных хранилищах, российский «Газпром» не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 миллионов кубометров газа в сутки.

Это приведет к уменьшению транзита по украинской территории со 124 миллионов кубометров в сутки до 109 миллионов.

Об этом написал в соцсети генеральный директор «Оператора ГТС» Сергей Макогон.

По словам Макогона, кроме того, «Оператор ГТС Украины» постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров в сутки, но ни разу «Газпром» не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС.

В свете новостей об окончании трубоукладочных работ по проекту «Северный поток — 2» и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году Макогон расценил проведение россиян как «грубый намек» на то, что увеличение поставок в ЕС возможно только по «Северному потоку — 2».

«Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы в плане готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности», — резюмировал Макогон.

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