Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»

Несмотря на рекордную цену на газ в Евросоюзе и недостаточные запасы голубого топлива в европейских подземных хранилищах, российский «Газпром» не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 миллионов кубометров газа в сутки.Это приведет к уменьшению транзита по украинской территории со 124 миллионов кубометров в сутки до 109 миллионов.Об этом написал в соцсети генеральный директор «Оператора ГТС» Сергей Макогон.По словам Макогона, кроме того, «Оператор ГТС Украины» постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров в сутки, но ни разу «Газпром» не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС.В свете новостей об окончании трубоукладочных работ по проекту «Северный поток — 2» и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году Макогон расценил проведение россиян как «грубый намек» на то, что увеличение поставок в ЕС возможно только по «Северному потоку — 2».«Последующие месяцы станут большим испытанием для Европы в плане готовности противостоять давлению РФ и защищать принципы европейской солидарности», — резюмировал Макогон.