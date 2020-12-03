Оператор "Северного потока - 2" воспользовался "окном" между Трампом и Байденом

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток - 2", планирует начать с 5 декабря процесс укладки пяти километров трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Ситуацию в колонке для РИА ФАН прокомментировала депутат Государственной думы Елена Панина.

Согласно предварительным данным, работы могут быть завершены до конца текущего года. Как напоминает парламентарий, США организовали беспрецедентное давление на всех участников проекта, включая и немецких политиков. Также активизировались и другие противники "Северного потока - 2", включая Польшу.

Однако после прохождения пятикилометрового участка американцам будет куда сложнее давить на Берлин с целью срыва строительства трубопровода. Та же Дания не является участником проекта, поэтому на неё не смогут наложить санкции.

"Судя по всему, за этим стоит желание воспользоваться "окном" во время сдачи полномочий Трампом и возможным приёмом их Джо Байденом", - считает Панина.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".