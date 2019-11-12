Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вагоны из России уже не нужны - на Украине ж/д пути кончились (Руслан Осташко)
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
Как из корреспондента «КП» делали бойца цветных революций
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
Главная / В мире

Оператор "Северного потока - 2" пошёл войной на дискриминацию в Евросоюзе

12 ноября 2019, 11:09  •  159 • В мире
Оператор "Северного потока - 2" пошёл войной на дискриминацию в Евросоюзе. Последний обвинили в нарушении обязательств в рамках Энергетической хартии.
Компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил официальный представитель оператора Йенс Мюллер.
Топ-менеджер напомнил о том, что своё несогласие с рядом положений Газовой директивы компания высказала ещё в апреле этого года. В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось.
Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд. Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.
"Евросоюз нарушает собственное обязательство создавать равноправные условия для всех проектов в сфере энергетики", - указано в заявлении.
Ранее стало известно, что депутаты Бундестага ФРГ отказались принимать законопроект о снятии с "Северного потока - 2" ограничений, наложенных Газовой директивой Евросоюза. Инициативу поддержали 133 человека, тогда как для её одобрения необходимо 355 голосов. Странность заключается ещё и в том, что документ разработала правящая коалиция.
Как заявил немецкий парламентарий Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "360", провал связан с деятельностью американских лоббистов, которые пытаются наложить ограничения на функционирование трубопровода. Россия подобной работы не вела, однако парламентарий рассчитывает на то, что вскоре появится аналогичный законопроект, ибо "Северный поток - 2" необходим Германии.
При этом представители партии "Альтернатива для Германии" разработали законопроект, направленный на защиту немецких предприятий от американских санкций за поддержку "Северного потока - 2". В документе трубопровод фигурирует в качестве неотъемлемого элемента энергоснабжения Германии.
Депутаты также предлагают кабинету министров оказывать поддержку компаниям путём предоставления льготных кредитов, что позволит минимизировать влияние санкций на экономику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 01:09
Безвыходное положение: зачем Пентагон намерен оставить в Сирии около полутысячи военнослужащих
11 ноября 2019, 18:54
"Решают свои внутренние проблемы": Эксперт - о том, почему российских олигархов объявили в Британии "угрозой демократии"
12 ноября 2019, 01:24
"Их историческая роль - отбирать нефть": Асад рассказал, чем на самом деле занимаются американцы в Сирии
11 ноября 2019, 21:54
Гибель при невыясненных обстоятельствах: в Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»
11 ноября 2019, 12:09
«Миниатюрная модель третьей мировой»: Асад о конфликте в Сирии, политике США и миграционной проблеме Европы
12 ноября 2019, 11:09
"Риски вырастут кратно. Для всего человечества": Патрушев о планах США, которые доведут до ядерной войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское прос...
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трамп...
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженн...
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.