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Оператор "Северного потока - 2" пошёл войной на дискриминацию в Евросоюзе
12 ноября 2019, 11:09 • 159 • В мире
Оператор "Северного потока - 2" пошёл войной на дискриминацию в Евросоюзе. Последний обвинили в нарушении обязательств в рамках Энергетической хартии.
Компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил официальный представитель оператора Йенс Мюллер.
Топ-менеджер напомнил о том, что своё несогласие с рядом положений Газовой директивы компания высказала ещё в апреле этого года. В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось.
Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд. Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.
"Евросоюз нарушает собственное обязательство создавать равноправные условия для всех проектов в сфере энергетики", - указано в заявлении.
Ранее стало известно, что депутаты Бундестага ФРГ отказались принимать законопроект о снятии с "Северного потока - 2" ограничений, наложенных Газовой директивой Евросоюза. Инициативу поддержали 133 человека, тогда как для её одобрения необходимо 355 голосов. Странность заключается ещё и в том, что документ разработала правящая коалиция.
Как заявил немецкий парламентарий Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "360", провал связан с деятельностью американских лоббистов, которые пытаются наложить ограничения на функционирование трубопровода. Россия подобной работы не вела, однако парламентарий рассчитывает на то, что вскоре появится аналогичный законопроект, ибо "Северный поток - 2" необходим Германии.
При этом представители партии "Альтернатива для Германии" разработали законопроект, направленный на защиту немецких предприятий от американских санкций за поддержку "Северного потока - 2". В документе трубопровод фигурирует в качестве неотъемлемого элемента энергоснабжения Германии.
Депутаты также предлагают кабинету министров оказывать поддержку компаниям путём предоставления льготных кредитов, что позволит минимизировать влияние санкций на экономику.
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