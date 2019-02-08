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Оператор "Северного потока - 2" опасается дискриминации со стороны ЕС
08 февраля 2019, 02:54 • 88 • Политика
В случае внесения в газовую директиву ЕС новых поправок может быть создан потенциально дискриминационный режим регулирования для отдельных проектов, заявили в компании-операторе "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.
Напомним, что инициатива по изменению энергетического законодательства Европейского союза исходит сейчас от Румынии, которая председательствует в ЕК в первом полугодии текущего года. Ранее о поддержке предложенных румынской стороной поправок заявила также еще и Франция.
Добавим, что текущие разногласия между Парижем и Берлином по "Северному потоку - 2" уже привели к отмене поездки президента Эммануэля Макрона в Мюнхен на конференцию по безопасности. Ранее предполагалось, что он выступит там вместе с канцлером Ангелой Меркель.
Как отмечают в Nord Stream 2 AG, идею потенциально угрожающих "Северному потоку - 2" правок к газовой доктрине критикует также подавляющее большинство представителей отрасли в Европе. В частности, эта критика связана с отсутствием в предлагаемых поправках полной оценки их потенциального воздействия на энергетический сектор, что не может не беспокоить инвесторов.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.
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