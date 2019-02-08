Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия не сдаёт Мадуро
Где укроется Мадуро: В США строят версии о побеге лидера Венесуэлы
День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги
"Ваше мнение очень важно для нас": В НАТО "изящно" ответили ...
Главная / Политика

Оператор "Северного потока - 2" опасается дискриминации со стороны ЕС

08 февраля 2019, 02:54  •  88 • Политика
В случае внесения в газовую директиву ЕС новых поправок может быть создан потенциально дискриминационный режим регулирования для отдельных проектов, заявили в компании-операторе "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.
Напомним, что инициатива по изменению энергетического законодательства Европейского союза исходит сейчас от Румынии, которая председательствует в ЕК в первом полугодии текущего года. Ранее о поддержке предложенных румынской стороной поправок заявила также еще и Франция.
Добавим, что текущие разногласия между Парижем и Берлином по "Северному потоку - 2" уже привели к отмене поездки президента Эммануэля Макрона в Мюнхен на конференцию по безопасности. Ранее предполагалось, что он выступит там вместе с канцлером Ангелой Меркель.
Как отмечают в Nord Stream 2 AG, идею потенциально угрожающих "Северному потоку - 2" правок к газовой доктрине критикует также подавляющее большинство представителей отрасли в Европе. В частности, эта критика связана с отсутствием в предлагаемых поправках полной оценки их потенциального воздействия на энергетический сектор, что не может не беспокоить инвесторов.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


88
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 10:39
Япония обошлась без "незаконной оккупации" Курил, отказавшись от собственного термина
07 февраля 2019, 20:24
Ростуризм возглавит начальник PR-департамента Администрации президента России
08 февраля 2019, 02:54
Оператор "Северного потока - 2" опасается дискриминации со стороны ЕС
Загрузка...
07 февраля 2019, 17:09
"60% граждан России не доверяют партии власти!" Депутат Журавлев о назревшей реформе партийной системы 
07 февраля 2019, 20:24
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного потока – 2"
07 февраля 2019, 23:39
"Ваше мнение очень важно для нас": В НАТО "изящно" ответили на стремление Украины в Альянс
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 02:54
Курилы перестали быть "оккупированной территорией"
08 февраля 2019, 02:39
В Госдуме оценили предстоящие выборы на Украине
08 февраля 2019, 02:54
"Мы не увидим поспешных действий Франции": Эксперт оценил новую угрозу &quo...
08 февраля 2019, 02:39
«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров по у...
08 февраля 2019, 02:39
«Наиболее самостоятельный игрок»: почему Италия не поддержала позицию ЕС и США по Вен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.