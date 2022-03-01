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Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве из-за санкций США - СМИ

01 марта 2022, 22:05  •  65 • Политика
Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG объявил о банкротстве из-за санкций США, сообщают СМИ. Судьба проекта остаётся неизвестной.
Компания Nord Stream 2 подала заявление о банкротстве, чтобы не попасть под американские санкции. Об этом сообщает швейцарское телевидение.
Ранее США объявили, что любое предприятие, имеющее отношение к "Северному потоку - 2", попадёт под санкции. Это значит, что западным компаниям будет запрещено с ним работать или они тоже попадут под санкции.
Таким образом, слухи о банкротстве Nord Stream 2, которые появились в середине дня, подтвердились.
Отметим, что компания Nord Stream 2 AG, которая управляет газопроводом, уже уволила более 140 сотрудников в главном офисе в Швейцарии из-за санкций США. Кроме того, сам газовый проект сейчас находится в подвешенном состоянии в связи с военной операцией России на Украине. Власти Германии заявили, что приостанавливают процесс сертификации газопровода в качестве мер экономического воздействия на Москву. В результате цены на газ вновь поползли вверх.

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