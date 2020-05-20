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Оператор "Северного потока - 2" о решении Европейского суда: "Иск не был отклонён по существу"

20 мая 2020, 23:55  •  65 • Политика
Суд Евросоюза отклонил иск оператора "Северного потока - 2" против газовой директивы ЕС. Иск не был отклонён по существу, готовится апелляция, сообщили в Nord Stream 2 AG.
Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG отреагировала на решение Европейского суда по иску о газовой директиве. В пресс-службе отметили, что иск не отклонён по существу, поэтому компания продолжит настаивать на своих требованиях и будет подавать апелляцию.
Речь идёт об иске против директивы Евросоюза о распространении газовых норм ЕС на газопроводы других стран, в частности на "Северный поток - 2". Европейский суд отклонил иск под предлогом того, что директива якобы не затрагивает интересы оператора "Северного потока - 2" напрямую.
"Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Nord Stream 2 AG.
Добавляется, что сейчас компания анализирует решение Европейского суда. У Nord Stream 2 AG есть два месяца, чтобы подать апелляцию.
Напомним также, что оператор газопровода "Северный поток - 2" может просто обойти газовую директиву ЕС при помощи своих дочерних предприятий. Об этом в беседе с Nation News заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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