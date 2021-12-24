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Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ

24 декабря 2021, 00:05  •  172 • Политика
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве назвали страну, которая больше всех поставила в 2021 году Незалежной российского голубого топлива
Украина с октября практически не закупает у своих европейских партнеров газ, поэтому сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о том, что действия киевского режима на рынке континента привели к запредельному росту цен на голубое топливо в Старом Свете, необоснованны. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТСУ" Сергей Макогон.
Напомним, ранее в четверг, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что Германия, Польша и Украина могут быть причастны к резкому взлету стоимости сырья на спотовом рынке Европы. По его данным, в 2021 г. "Газпром" поставил ФРГ на 10% больше топлива, чем предусмотрено в долгосрочном контракте. И сейчас эти излишки немцы направляют полякам. С большой долей вероятности, Берлин и Варшава торгуют ими с украинцами.
Подобная перепродажа сырья в условиях сложившегося в Европе дефицита топлива приводит к росту цен. Таким образом, за это несут ответственность Незалежная, ФРГ и Польша.
"Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии", – утверждает Макогон.
Он полностью отрицает, что сейчас соборная импортирует сырье с польской территории, т.к. это невозможно физически, передает РБК.
Вероятно, пан Макогон хотел своим заявлением сказать, что это венгры вместе с украинцами причастны к энергетическому кризису на континенте.

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