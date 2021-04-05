«Оператор ГТС» заявил о сокращении «Газпромом» транзита газа через Украину из-за «Турецкого потока»





Российская компания «Газпром» постепенно сокращает транзит газа через территорию Украины. С введением «Турецкого потока» российский газ пошел в обход Украины.Об этом говорится сообщении на странице в Facebook главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона.«После запуска Турецкого Потока -1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2. Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого Потока через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через Турецкий Поток-2», - сообщил Макогон.Он добавил, что «для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд м3 транзита ежегодно».По его словам, «очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2».«Транзит газа через Украину — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — заявил глава «Оператора ГТС».Напомним, тем не менее, Украина готовится к варианту, когда запуск «Северного потока-2» остановить не удастся. Тот же Макогон в марте заявлял, что оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску газопровода «Северный поток-2», разработав несколько сценариев на тот случай, если российский газ пойдет в обход Украины.«Конечно. Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита», — заявил Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság.Напомним также, ранее «Газпром» сообщил, что «Северный поток-2» достроят в 2021 году.