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«Оператор ГТС Украины» уточнил ситуацию по переговорам с «Газпромом»
30 декабря 2019, 16:09 • 235 • Украина
В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» прокомментировали ситуацию по переговорам с «Газпромом», которые проходят в Вене.
РИА Новости
«Сейчас завершён пятидневный переговорный марафон «Оператора ГТС Украины» и «Газпрома», о подписании окончательных документов ещё речь не идёт», — говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «переговорный марафон с «Газпромом» в Вене» завершён.
21 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Позднее украинский лидер Владимир Зеленский назвал большой победой выплату «Газпрома» Украине.
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