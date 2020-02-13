Оперативные поправки в бюджет Пенсионного фонда: Мишустин сделал выводы на совещании с кабмином

Михаил Мишустин отметил, что поправки в бюджет в рамках выполнения поставленных президентом Владимиром Путиным задач были разработаны оперативно. Премьер надеется, что при утверждении законопроектов в Госдуме задержек тоже не возникнет.

"Я надеюсь также на конструктивный диалог и с другими фракциями в парламенте, просил бы своих заместителей и профильных министров проконтролировать прохождение законопроектов в рамках своей компетенции", - произнёс Мишустин, передает ТАСС.

Он добавил, что речь идёт о социальных выплатах и других мерах поддержки граждан и, в первую очередь, семей с детьми. Это и увеличение размера материнского капитала, и пособия на детей 3-7 лет для малообеспеченных семей. Также законопроекты касаются обеспечения младшеклассников горячими обедами, поощрений классных руководителей. В России будет создан регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и лечебного питания за счет бюджета.

Чтобы эти меры были профинансированы в полном объёме, подчеркнул премьер-министр, увеличат доходы и расходы из бюджета страны сроком на три года. При этом федеральный бюджет по-прежнему будет сбалансирован.