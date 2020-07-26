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Оперативная группа российских войск в Приднестровье проводит занятия по специальной подготовке

26 июля 2020, 21:05  •  39 • Украина
По легенде этих занятий условный противник поджёг вблизи миротворческого поста автомобиль для отвлечения внимания российских миротворцев и попытался ввезти в Зону безопасности оружие и боеприпасы.
Занятия проводились на фоне организованных в Кишинёве протестов молдавских ветеранов войны против Приднестровья. Собравшись на площади Стефана чел Маре, неудавшиеся покорители Приднестровья выкрикивали воинственные лозунги, требуя от Кишинёва силой убрать дополнительные карантинные посты, выставленные приднестровцами у границы с Молдавией.
Протесты начались 16 июля, через три дня после телефонного разговора президентов ПМР и Республики Молдова Вадима Красносельского и Игоря Додона. Президенты обсудили противоэпидемическими меры, принятые Тирасполем для предотвращения распространения коронавируса, в т. ч. и карантинные посты.
«Мы обязаны обеспечить защиту наших граждан. Ограничив миграционные потоки, мы минимизировали приток инфекции извне. Эта мера доказала свою эффективность»,
– объяснил ситуацию глава ПМР.
Додон выступает за нормализацию отношений с Тирасполем и не видит в появлении дополнительных постов повода для конфликта. Однако диалог двух президентов пытаются сорвать. Карантинные посты – лишь предлог.
Мобилизовав для уличных акций участников войны против Приднестровья, молдавские западники из партий «Действие и солидарность» и «Платформа ДА» сговорились голосовать за вотум недоверия правительству премьера Иона Кику, но попытка провалилась. Правительство Кику сохранило свои полномочия.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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