Оперативная группа российских войск в Приднестровье проводит занятия по специальной подготовке

По легенде этих занятий условный противник поджёг вблизи миротворческого поста автомобиль для отвлечения внимания российских миротворцев и попытался ввезти в Зону безопасности оружие и боеприпасы.

Занятия проводились на фоне организованных в Кишинёве протестов молдавских ветеранов войны против Приднестровья. Собравшись на площади Стефана чел Маре, неудавшиеся покорители Приднестровья выкрикивали воинственные лозунги, требуя от Кишинёва силой убрать дополнительные карантинные посты, выставленные приднестровцами у границы с Молдавией.

Протесты начались 16 июля, через три дня после телефонного разговора президентов ПМР и Республики Молдова Вадима Красносельского и Игоря Додона. Президенты обсудили противоэпидемическими меры, принятые Тирасполем для предотвращения распространения коронавируса, в т. ч. и карантинные посты.

«Мы обязаны обеспечить защиту наших граждан. Ограничив миграционные потоки, мы минимизировали приток инфекции извне. Эта мера доказала свою эффективность»,

– объяснил ситуацию глава ПМР.

Додон выступает за нормализацию отношений с Тирасполем и не видит в появлении дополнительных постов повода для конфликта. Однако диалог двух президентов пытаются сорвать. Карантинные посты – лишь предлог.

Мобилизовав для уличных акций участников войны против Приднестровья, молдавские западники из партий «Действие и солидарность» и «Платформа ДА» сговорились голосовать за вотум недоверия правительству премьера Иона Кику, но попытка провалилась. Правительство Кику сохранило свои полномочия.