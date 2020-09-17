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«Опека прикрывает свои ошибки»: почему отправленная в детдом девочка вышла с плакатом к районной администрации
17 сентября 2020, 15:35 • 93 • В России
В карельской Кондопоге органы опеки изъяли из семьи троих приёмных детей. Формальный повод — заявление одного из подростков о том, что опекун с ним жестоко обращался. При этом старшая девочка отказывается жить в детдоме, требует возвращения к приёмным родителям. Как выясняется, у семьи давний конфликт с местными чиновниками. Признавать свою ошибку органы опеки отказываются. Чтобы исправить ситуацию и сохранить семью, приёмным родителям предлагают развестись. Во всех нюансах истории разбирался корреспондент RT.
© Фото из личного архива
27 июля 2020 года в карельской Кондопоге 16-летняя Валерия Манеева вышла с плакатом к зданию местной администрации. На развёрнутом ватманском листе она обратилась к неким Спиридонову, Гнетневой и Соколовой с требованием: «верните нам родителей». Юрий Спиридонов — первый заместитель главы администрации Кондопожского муниципального района. Анастасия Гнетнева — заместитель начальника отдела социальной политики администрации того же района. Ольга Соколова — министр соцзащиты Карелии.
Валерия — сирота. Мать умерла в 2012 году, отец погиб ещё раньше. Валерии тогда было 8 лет. Её вместе с сестрой Верой и братом Колей (имя мальчика изменено), которым сегодня уже 15 и 17 лет, взял к себе один из родственников. Но буквально через месяц понял, что с ролью приёмного родителя не справится, — дети попали в детдом. Оттуда в 2013 году их забрали к себе Ольга и Владимир Семёновы, у которых на тот момент уже была собственная восьмилетняя дочь.
«Их мама — моя двоюродная тетя, — пояснила RT Ольга Семёнова. — Мы тесно общались с ней, а детей знаем с рождения».
По словам Владимира Семёнова, он даже собирался подать заявление на усыновление. В этом случае детям выдают другие свидетельства о рождении, в которых значатся новые родители. Они получают точно такие же обязанности и права, что и биологические мама и папа.
«В самой опеке мне объяснили, что это неправильно, — гораздо лучше, в первую очередь для детей, оформить приёмную семью, — вспоминает в разговоре с RT Владимир. — Государство будет выплачивать пенсию самим детям как сиротам, пособие на содержание детей и отдельно — вознаграждение приёмному родителю. Плюс, если дети числятся сиротами, то в 18 лет им будет положена бесплатная жилплощадь. И льготы при поступлении в вуз».
Опекуном оформился Владимир. К 2019 году Ольга родила ещё троих детей (младшей сейчас 1,5 года).
Владимиру Семёнову 39 лет, во время срочной службы воевал в Чечне, позднее окончил ПТУ. Сейчас у него своя бригада электромонтажников. Ольга когда-то получила специальность кассира. Но уже 15 лет занимается исключительно домом и детьми. До недавнего времени её единственное место работы — главред паблика «О чём говорит Кондопога» во «ВКонтакте». В 2018 и 2019 году соответственно Ольга и Владимир получили высшее юридическое образование.
Существенный доход семьи составляла помощь государства. На каждого приёмного ребенка выплачивалась ежемесячная зарплата приёмного родителя — 6 тыс. 159 рублей (без вычета подоходного налога), а также пособие на содержание (8 тыс. 770 рублей) и около 12 тыс. рублей детской пенсии. Всего за троих — около 78 тыс. рублей «чистыми».
У Семёновых в Кондопоге четырёхкомнатная квартира (73 кв. м.). За городом Владимир строит дом. На участке в 50 соток огород. Ещё пару лет назад держали кур, свиней, коров: были собственные молочные продукты, мясо, яйца.
Изъять и разделить
Проблемы семьи начались летом 2019 года, когда старший (приёмный) сын Коля исчез из дома. Тогда ему было 16 лет. Через три дня полиция нашла мальчика спящим на пляже, доставила в отдел. Он написал заявление, что возвращаться к приёмному родителю отказывается — хочет уйти жить в детдом. Молодой человек заявил, что у них с Семёновым постоянные конфликты, Владимир якобы избил его лопатой (однако, следов, говорящих о подобных побоях, медэкспертиза не выявила). Органы опеки тут же приехали к Семёновым и забрали других приёмных детей — родных сестёр Коли Веру и Валерию, которым тогда было 14 и 15 лет.
Конфликты подростков с родителями встречаются во многих семьях. Но, по наблюдениям уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадия Сараева, намного чаще такое происходит в семьях, где воспитываются неродные дети.
«Самое страшное — это возвратные дети, — рассказал RT омбудсмен. — Взяли приёмного ребёнка, до определенного момента все нормально. А в подростковом возрасте он срывается. Ему надоедает контроль со стороны семьи, а в детдоме, ему кажется, будет свободнее. Бывает, что даже родная бабушка приходит в опеку и говорит, что больше не справляется, и просит забрать в детдом. В случае с Семёновыми, когда заявлено об угрозе жизни и здоровью, органы опеки были обязаны забрать детей. Но временно. А дальше провести проверку. И приложить все усилия, чтобы помочь семье нормально жить, чтобы тот же Коля вернулся к Семёновым. Но они этого не сделали».
После совещания с представителями опеки администрация Кондопожского муниципального района вынесла постановление — отстранить Владимира Семёнова от обязанностей опекуна.
Примечательная деталь: вопрос о содержании родных детей опека даже не поднимала, их оставили у Семёновых. В неформальном разговоре со специалистами соцзащиты RT уточнил, как бы повела себя опека, если бы в полицию так попал родной сын, а не приёмный. Разумеется, для родных отцов и детей пытаются найти иные пути решения проблем, ответили сотрудники.
С тех пор Коля домой больше не возвращался. Ему исполнилось 17 лет, он живёт в Кондопоге на попечении другой семьи (в детдоме семейного типа). Учится на слесаря в местном колледже. С Семёновыми с тех пор больше не виделся и видеться не хочет.
Его родная сестра Вера (сейчас ей 15 лет) сначала рвалась домой. Но постепенно втянулась в новую жизнь: меньше проблем с учёбой, нет домашних обязанностей большой семьи.
«Их там никто не заставляет учиться — просто ставят положительные оценки и всё, — считает Владимир Семёнов. — К тому же, Вера встретила там мальчика, из-за которого и не хочет пока возвращаться домой в этом году. Но она будет приезжать на каникулы. А когда они через год закончат девятый класс, он уедет в Петрозаводск, а она вернётся к нам».
В телефонном разговоре с корреспондентом RT Вера эти планы подтвердила. С родителями (Ольгу и Владимира девочка называет «мамой» и «папой») она постоянно на связи, иногда Семёновы приезжают к ней.
А вот Валерия жить в детдоме отказывается. Из Костомукши она сбежала, возвращаться отказалась. После этого её перевели назад в Кондопогу в центр «Надежда». Но фактически она там не живёт — убегает к Семёновым, то есть, как она сама считает, к себе домой.
«В принципе, можно всё оставить, как есть, — рассуждает Владимир Семёнов. — Коля с нами жить не хочет. Если вернётся, хоть через несколько лет, то, конечно, приму. Вере пока нравится в Костомукше. Лера же всё равно живет с нами. Теряем лишь помощь государства, ну так обойдемся без неё. Единственное — мы всё время живем под угрозой. Администрация центра «Надежда» формально обязана заявлять Веру в розыск, а меня, если власти захотят, могут обвинить в похищении или незаконном удержании ребёнка».
Деньги и что-то личное
По наблюдению детского омбудсмена Геннадия Сараева, в основе проблемы Семёновых — исключительно личностный застарелый конфликт с сотрудниками органов опеки. Начался он, по словам Владимира Семёнова, давно — когда он обнаружил, что часть пенсионных денег приёмных детей (около 50 тыс. рублей) в 2012 году были получены через «Почту России» тем самым родственником, который сначала взял к себе сирот. Без санкции опеки, по закону, выплатить не могли. Опека же выдачу своего разрешения отрицала. Владимир поднял скандал, поставив опеку в весьма щекотливое положение. В итоге деньги он у первого опекуна отсудил. Вскоре начались новые конфликты. И снова из-за детских пенсионных денег. Опекун может расходовать эти средства только на детей и только с разрешения сотрудников соцзащиты.
«Надо прийти в опеку, принести заявление, указать, какую сумму на что конкретно ты собираешься потратить, там это должны утвердить, — рассказывает Владимир. — Так как эти траты периодические, то каждый раз бегать в опеку неудобно. Но я выяснил, что законодательством разрешена и другая форма. Пенсии переводятся на так называемый номинальный счёт, которым я распоряжаюсь, никого не спрашивая. И один раз по итогам года предоставляю в опеку отчёты по всем расходам».
По словам Владимира, сначала он долго не мог добиться от опеки признания его права перейти на такую форму трат-отчётов, а потом опека отказывалась принимать его отчёты.
Семёновы вообще в Кондопоге известны как активисты-общественники. Владимир имеет благодарности от районной администрации за помощь в проведении празднования Дня Защитника Отечества, за организацию и проведение Крещенских купаний. Какое-то время назад выдвигал свою кандидатуру в республиканское заксобрание от оппозиционной партии. В паблике Ольги нередко поднимаются неприятные для местных властей проблемы. Семёновы, если считают, что их права нарушены, мгновенно бросаются в атаку. В конфликт они умудрились вступить даже с омбудсменом Геннадием Сараевым. Переписываясь с ним в соцсетях, называли некомпетентным чиновником. В прошлом году, разбирая их дело, Сараев встретился в Костомукше с Валерией (тогда еще 15-летней). После этого она написала на него заявление о сексуальных домогательствах — якобы уполномоченный по правам ребенка «гладил её по спине и трогал как мужчина».
Правда, даже после этого Сараев в нынешней борьбе за Валерию выступает на стороне Семёновых.
Доходные сироты?
Анастасия Гнетнева, заместитель начальника отдела социальной политики администрации Кондопожского муниципального района — главный оппонент Семёновых — описала RT своё видение ситуации. По её словам, Владимир Семёнов сам систематически не сдавал отчёты. Однажды по заявлению опеки полиция проводила проверку, подозревая Владимира в мошенничестве.
«Семёнов снял (со счета детей. — RT) с письменного разрешения органов опеки 150 тыс. рублей якобы на летний отдых детей — поездку на своей машине в Псков, — рассказывает Гнетнева. — А отчитываясь, заявил, что пакет с чеками-квитанциями из гостиницы и тому подобное потерял. Полиция доказала, что ни в каком Пскове Семёнов с детьми не был. Об этом свидетельствовали данные биллинга телефона Семёнова и дорожных камер на трассе. Но дело тогда прекратили. Хоть деньги и не были потрачены на поездку в Псков, у полиции не было оснований утверждать, что Семёнов потратил их на себя, а не на детей».
«В самом начале мы все так подумали. Но по прошествии времени поняли, что деньги были не на первом месте, — рассказала RT Ольга Клевина, директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Надежда». — И судя по тому, что я сейчас наблюдаю, Семёнов по отношению к Лере ведёт себя, как обычный отец».
В том, что Семёновы действительно пожалели сирот, уверена и Марина Коротких, бывший руководитель районных органов опеки, при которой и создавалась приёмная семья.
Помимо финансовых претензий, за 7 лет у опеки иногда появлялись и другие вопросы к Семёновым. Анастасия Гнетнева рассказала о сигналах из школы о пропусках занятий приёмными детьми — в первую очередь, тем самым Колей. По её мнению, дети не просто прогуливали, — в учебное время их «эксплуатировали» на приусадебном участке и других подобных хозработах.
«Имеется психологическое заключение кандидата психологических наук о том, что детям нанесён непоправимый урон при проживании в данной семье, — утверждает Гнетнева. — Семёнов дважды привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение опекунских обязанностей».
Как объяснила Ольга Семёнова, мужу выносили предупреждение, когда он обращался в полицию после пропажи Коли, — это происходит автоматически, таковы правила.
По словам Гнетневой, уже после того, как приёмных детей изъяли, Семёновы не позволили забрать из дома их одежду, и потом не привезли её в детский дом.
«Даже какие-нибудь алкоголики, которых лишили родительских прав, привозят в детдом вещи своих детей, — говорит Гнетнева. — А здесь им даже трусов не дали. Их всем необходимым потом снабдили в центре «Надежда».
Вера подтвердила RT, что зимнюю одежду ей дали в детдоме.
«Мы же Веру там не бросили, — комментирует слова чиновницы Ольга Семёнова. — Навещаем. Мобильный телефон мы купили, оплачиваем его мы. И всё прочее, что ей нужно».
Нарушения в действиях опеки
«По моему мнению, причина всей этой истории — недоработка органов опеки, — комментирует омбудсмен Геннадий Сараев. — Включись она вовремя, окажи необходимую юридическую, психологическую помощь приёмным родителям, ничего бы этого не было».
С его оценкой работы органов опеки согласны и некоторые педагоги, наблюдающие за конфликтом и знакомые с семьёй Семёновых. Педагоги попросили не называть их имён, пояснив, что «город маленький».
«Как же мы не включались? — удивляется Гнетнева. — Вы сами видите: и за расходованием денег сирот следили, и, как только приходили сигналы из школы, сразу реагировали. Мы приходили домой к Семёновым, пытались помочь, но они нас просто не пускали».
Омбудсмен Сараев считает, что органы опеки действуют «как минимум непрофессионально».
«Когда начались проблемы с Колей, мы сами обращались за психологической помощью, но опека проигнорировала. И никто к нам не приходил», — говорит Ольга Семёнова.
«Мы на себя ответственность не возьмём»
Между тем 16-летняя Лера хочет жить с приёмными родителями, с младшими (пусть и не кровными) братьями-сёстрами, трое из которых родились уже при ней, — она помогает Ольге о них заботиться. Это её семья, другой у неё нет. Своё желание Лера четко выразила и своим пикетом с плакатом, и подтвердила по телефону корреспонденту RT.
С тем, что её нужно вернуть в семью, согласен и Геннадий Сараев, пообещавший поддержку со своей стороны, и директор центра «Надежда» Ольга Клевина. Анастасия Гнетнева такую позицию объясняет просто: Семёновы уже «всех так достали», что проще отдать им Леру, «лишь бы уже замолчали». Но при этом ответственность за решение будет на Гнетневой и её начальстве. А пока 16-летней девочке выписали штраф в 10 тыс. рублей за пикет — по закону, несовершеннолетние не имеют права организовывать даже одиночный протест. После 16 лет штраф накладывается не на законного представителя (в данном случае, администрацию детдома), а лично на ребёнка.
Ситуация патовая. Отменить собственное постановление об отстранении Владимира Семёнова от обязанностей опекуна районные власти не могут — в этом случае придётся признать его ошибочным и незаконным, наказать виновных. А назначить опекуном ранее уже отстраненного от опекунства человека запрещает закон.
«Опекуном можно сделать Ольгу Семёнову, не понимаю, почему она до сих пор не подала документы в опеку?», — эту фразу в разговоре с RT произнесли и омбудсмен Сараев, и директор Клевина.
Ответ на этот вопрос я получил в опеке.
«Ольга Семёнова имеет право подать заявление, собрать пакет документов, — пояснила Анастасия Гнетнева. — Мы заявление примем, рассмотрим и примем решение о невозможности быть опекуном. Как в случае полной передачи ребенка, так и в так называемом гостевом режиме. Потому что ребёнок отправится фактически в ту же самую семью, жить с тем же самым Владимиром Семёновым, у которого девочку забрали. Мы на себя ответственность не возьмём. Ольга Семёнова может опротестовать наше решение в суде. И если суд своей волей передаст ей ребёнка, то отвечать за это решение будет не опека».
Какое решение примет суд — неизвестно, но при формальном подходе он будет руководствоваться рекомендациями той же опеки. Впрочем, Леру в суде обязательно выслушают.
«Если ребёнок подтвердит своё желание вернуться в семью, то в суде мы его в этом поддержим», — пообещала RT директор центра «Надежда» Ольга Клевина.
Но суд не решает — отдать ребенка или нет, он определяет законность постановления районной администрации.
***
RT обратился с письмом к министру соцзащиты Карелии Ольге Соколовой. Мы попросили министра дать собственную оценку ситуации в Кондопоге.
Ответ пришел за подписью и.о. министра, первого заместителя Ивана Скрынникова: «Основная задача органов опеки и попечительства — это защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, не всегда желание ребёнка отвечает его интересам… Дополнительно сообщаем, что до настоящего времени супруга бывшего приёмного родителя в органы опеки и попечительства с необходимым пакетом документов для оформления попечительства... не обратилась. Соответственно, вопрос возможности (невозможности) передачи Валерии под попечительство жены бывшего приёмного родителя не рассматривался».
«Озвучивался вариант, при котором мы с Владимиром оформим фиктивный развод — формально я буду считаться отдельной семьёй», — рассказала RT Ольга Семёнова.
То есть для сохранения семьи, возвращения в неё ребенка, предлагается, хоть и формально, эту семью уничтожить.
RT обратился к главе Республики Карелия Артуру Парфёнчикову — чтобы он своим комментарием, возможно, подсказал районным властям путь решения проблемы. За Артура Парфёнчикова ответил заместитель главы правительства по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков. Текст почти полностью повторил письмо от министерства соцзащиты.
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