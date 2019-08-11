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ОПЕК в шоке: Трамп раскрыл Эр-Рияду свои планы по Ирану

11 августа 2019, 11:09  •  222 • В мире
Саудовская Аравия единственная из всех арабских стран знала о планах США разорвать отношения с Ираном и поэтому могла подготовиться и начать добывать больше нефти.
США перед тем, как выйти из «ядерной сделки» с Ираном, договорились с Саудовской Аравией об увеличении объемов добычи нефти. Такие сепаратные договоренности с США вызвали шок у других арабских стран.
О существовании такой договоренности стало известно агентству Reuters. По данным информагентства, буквально накануне разрыва отношений с Ираном кто-то из представителей администрации США связывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Сауди. Принца попросили увеличить добычу нефти и предупредили о возобновлении американских санкций против принципиального врага СА - Ирана.
В свою очередь, руководство Саудовской Аравии подтвердило, что США поставили их заранее в известность о разрыве «ядерной сделки». Отметим, что сразу же после того, как Трамп объявил о том, что разрывает отношения с Ираном, СА заявила, что готова восполнить дефицит нефти, если он появится.
Страны ОПЕК крайне негативно восприняли такую позицию Саудовской Аравии, фактически все были в шоке. До этого всегда было принято проводить консультации перед тем, как принимать какие-либо решения.

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