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ОПЕК проигнорировала угрозы Трампа

08 декабря 2018, 01:24  •  65 • В мире
Несмотря на давление Дональда Трампа на Саудовскую Аравию, страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Саудиты бросили очередной вызов Белому дому, дав ему новый повод раскручивать дело об убийстве журналиста Джамала Хашукджи, в котором ЦРУ и отдельные сенаторы винят кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Рынки отреагировали мгновенно. Цена нефти выросла на 5% — до 63 долларов за один баррель
Автор:
Гасанов Камран
После двухдневного заседания в Вене страны-экспортеры нефти (ОПЕК) и нечлены ОПЕК достигли соглашения о сокращении добычи нефти. По словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, снижение составит 1,3 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК обязуется урезать производство на 800 тысяч баррелей в день, остальные 500 тысяч приходятся на долю 11 стран-не ОПЕК. Исключение составит Иран, который ранее отказался идти на уступки, потому что и так из-за санкций США ограничен в экспорте нефти. Достигнутая сделка будет действовать в первом полугодии 2019 года.
Колебания России
Россия долго колебалась с решением, сокращать добычу или нет. Министр энергетики Александр Новак даже срочно вылетал в Санкт-Петербург, где вчера проходила встреча лидеров заседания Высшего Евразийского экономического совета. Новак должен был назвать Владимиру Путину преимущества урезания производства нефти. Кремль готов был сокращать на 150 тысяч баррелей, в то время как участники конференции в Вене рассчитывали на 250-300 тысяч.
В первый день переговоров Россия все еще не шла на уступки и продавила сокращение лишь на 150 тысяч баррелей. Свое решение российская сторона аргументировала тем, что в зимнее время уменьшать объемы сложнее. Но в последний момент Новак согласился на компромиссный вариант. Окончательное решение принято: Россия снизит добычу на 200 тысяч баррелей в течение следующих трех месяцев.

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