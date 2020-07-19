Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и...
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после о...
Главная / Политика

ОПЕК не берет во внимание кризис в Ливии, требуя восстановить добычу нефти

19 июля 2020, 19:00  •  42 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Активы и капиталовложения третьих сторон могут оказаться под угрозой из-за нестабильной ситуации в регионе
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) требует от ливийских нефтедобывающих станций восстановить полноценную добычу "черного золота". При этом третьи страны не учитывают сильную политическую напряженность в регионе, способную ударить не только по экономике Ливии, но и по заинтересованным в партнерстве компаниям.
Нефтедобыча в североафриканском государстве была остановлена в январе 2020 года по решению шейхов и старейшин племен. На фоне глобального нефтяного кризиса и переполнения рынка "черным золотом" мировая общественность благосклонно восприняла эту новость.
Однако в текущий момент ОПЕК требует Национальную нефтяную корпорацию (ННК) Ливии полностью восстановить добываемый объем нефти. При этом внутренние дела Североафриканского государства не берутся в расчет.
В ООН планируют провести Национальную конференцию для утверждения конституции без участия ливийских лидеров. Это может вызвать бурные протесты в Ливии и грозит большими потерями для экономических партнеров страны. Активы и капиталовложения третьих сторон могут оказаться под угрозой из-за нестабильной ситуации в регионе.
Британский аналитический центр ChathamHouse сообщает, что на текущий момент власть в Триполи полностью принадлежит вооруженным бандформированиям. При этом Правительство национального согласия, по сути, являющееся "крышей" для террористов, – признано официальными представителями ООН.
Из-за европейской невнимательности в Северной Африке появился рассадник террористов, желающих перебраться в Италию или Грецию. При этом целью бандитских группировок всегда оставалось обогащение, поэтому под угрозой оказались активы крупных игроков на рынке – ENI и TOTAL.
Добыча нефти в Ливии превратилась в опасное мероприятие, риски от которого не всегда превращаются в прибыль. На данный момент в Ливии необходимо создать консолидированные органы управления, иначе планы ОПЕК разрушатся о внутриливийский конфликт.
Ливийское инвестиционное управление добивается разморозки своих активов, лоббируя интересы через Gerstman&Schwartz LLC. Однако если допустить сиюминутную разморозку добычи нефти – группировки будут полностью присваивать весь доход от ее продажи, а недовольство населения лишь усилится.
Сейчас единственный вариант выхода из ситуации – создание инклюзивного органа управления, право голоса в котором будет у лидеров востока и юга страны. Лишь это сможет поддержать шаткие договоренности с внешними партнерами и дать ОПЕК поле для маневра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
19 июля 2020, 13:00
Симоньян после резкого заявления о властях стали звонить "влиятельные армяне"
19 июля 2020, 09:00
Белорусские кавээнщики отказались выступать в Крыму: Названы три причины
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подо...
19 июля 2020, 00:00
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дал...
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.