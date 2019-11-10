«Опасный соперник для Трампа»: как участие Майкла Блумберга может повлиять на президентскую гонку в США

Американский миллиардер Майкл Блумберг скоро может объявить о включении в президентскую гонку в США. Он уже подал документы для участия в демократических праймериз в штате Алабама. При этом ранее бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка неоднократно критиковал Дональда Трампа и заявлял, что сможет победить его на выборах 2020 года. Эксперты отмечают, что Блумберг — опасный соперник, умеющий завоёвывать голоса представителей различных групп населения. В то же время аналитики считают, что Демократическая партия может серьёзно себе навредить, если выдвинет в качестве кандидата миллиардера.

Американский миллиардер Майкл Блумберг может скоро объявить о своём участии в президентской гонке в США. Он сделал первый шаг — подал документы на регистрацию в качестве участника первичных выборов кандидата в президенты (праймериз) от Демократической партии США в штате Алабама.

«Нам нужно довести дело до конца и гарантировать поражение Трампа. Но Майкл всё больше беспокоится, что у нынешних кандидатов для этого недостаточно хорошие позиции», — так в своём Twitter обосновал необходимость участия Блумберга в праймериз его советник Ховард Вольфсон, отметив, что миллиардер потратил более $100 млн для поддержки демократов на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.

We now need to finish the job and ensure that Trump is defeated -- but Mike is increasingly concerned that the current field of candidates is not well positioned to do that. — howard wolfson (@howiewolf) 7 ноября 2019 г.

Напомним, что сейчас за право представлять партию на президентских выборах 2020 года борются 17 кандидатов. Они уже провели четыре раунда теледебатов. По их итогам фаворитами, имеющими наибольший рейтинг, прессой признаются бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Блумберг пользуется достаточно большой популярностью среди сторонников Демократической партии, отмечают эксперты. С 2002 по 2013 год он являлся мэром Нью-Йорка, трижды переизбираясь на этот пост. Кроме того, Блумберг — успешный и хорошо известный широкой американской общественности бизнесмен. Журнал Forbes оценивает его состояние в $52 млрд. Он является основателем одного из самых известных в мире новостных агентств Bloomberg.

Хотя ранее Блумберг неоднократно критиковал политику Трампа, до последнего момента он заявлял, что не намерен баллотироваться.

«Я считаю, что смог бы одолеть Дональда Трампа на всеобщих выборах. Но я также чётко осознаю всю сложность победы в борьбе за выдвижение от Демократической партии при таком обилии кандидатов», — написал Блумберг в марте в статье для своего агентства.

Сообщается, что в ближайшее время Блумберг пройдёт процедуру регистрации в качестве участника праймериз и в других штатах, где срок подачи документов подходит к концу. Это позволит ему принять участие в так называемом супервторнике, который состоится 3 марта 2020 года. Тогда первичные выборы кандидата от Демократической партии пройдут одновременно в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вирджинии.

Дебаты Демократической партии

Reuters

© Shannon Stapleton

Вынужденное решение

Президент США, который является, по существу, безальтернативным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2020 года, сообщил журналистам, что его нового соперника ждёт провал на праймериз из-за отсутствия «той магии, которая обеспечивала бы ему хороший результат».

«Я знаю Майкла Блумберга относительно хорошо — не слишком хорошо, но достаточно. Выдающегося результата он не достигнет. Конечно, если бы у него получилось, я был бы только рад. Для меня нет более желаемого оппонента на выборах, чем малыш Майкл», — сказал Трамп, намекая на невысокий рост Блумберга: 173 см (рост нынешнего главы Белого дома — 192 см).

По мнению экспертов, президент США зря списывает своего соперника со счетов.

«Блумберг достаточно успешный и опытный политик, доказавший, что может завоёвывать голоса самых разных избирателей. Вспомним: ведь он избирался мэром Нью-Йорка один раз от республиканцев, а другой — при поддержке демократов. А умения работать не только со своей привычной аудиторией многим нынешним кандидатам от Демократической партии очень не хватает. Конечно, Блумберг — сильная фигура. Он будет опасным соперником для Трампа», — сказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин обращает внимание на то, что по своим взглядам Блумберг гораздо более консервативен, чем Сандерс и Уоррен. Они придерживаются левых взглядов, традиционно неприемлемых для значительной части американских избирателей. По мнению эксперта, Блумберг близок по своим убеждениям к Байдену. По крайней мере, по внешнеполитическим вопросам отличий между ними нет, считает Домрин. Однако, по мнению эксперта, бывший вице-президент хоть и имеет сейчас высокий рейтинг, вряд ли победит Трампа из-за скандала с возможным наличием коррупционной составляющей в работе его сына Хантера Байдена на Украине.

«Байден токсичен для американского избирателя. Он замазан в коррупционном скандале. Как бы Байден ни пытался отмыться, в партийном истеблишменте прекрасно понимают, что у него нет шансов на победу», — сказал Домрин в комментарии RT.

Эксперт считает, что решение 77-летнего Блумберга вступить в избирательную гонку в первую очередь говорит о «страшном кадровом кризисе» в Демократической партии. Дебаты и ход внутрипартийной борьбы продемонстрировали, что политик, способный бороться на равных с Трампом, в стане демократов отсутствует.

«Я не думаю, что Блумберг сам решил баллотироваться. Скорее всего, его однопартийцы пришли к нему и сказали: «Майкл, помоги, ведь ты же видишь, что у нас никого больше нет». И он поддался уговорам», — полагает Домрин.

Дональд Трамп

© Jonathan Ernst/Reuters

Нелёгкий путь к победе

Относя Блумберга к фаворитам избирательной кампании, эксперты вместе с тем не считают, что победа на партийных праймериз ему гарантирована.

«У него есть два очень серьёзных недостатка: возраст и обладание многомиллиардным состоянием», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Впрочем, другие эксперты исключают возраст из числа недостатков Блумберга.

«Да, ему 77 лет. Ну так и Трамп не молод: ему 73 года. Уоррен — 70 лет. Байден практически его ровесник: он 1942 года рождения. А Сандерс его старше на год. На их фоне Блумберг не кажется исключением. Сейчас в США наступило время геронтократии. Тут важен не возраст Блумберга, а то, какую программу он предложит и как будет смотреться в ходе избирательной кампании», — говорит Рогулёв.

Однако аналитики сходятся во мнении, что один из богатейших людей страны — действительно не самый подходящий человек на роль главного кандидата от Демократической партии.

«Трамп позиционировал себя как несистемного политика, который бросает вызов вашингтонскому истеблишменту. Демократы стараются этот имидж разрушить. Вспомните партийные дебаты. На них Трампа критиковали за то, что он — миллиардер, а значит, думает об интересах богатых и не заботится о бедных и среднем классе. И вот демократы вдруг сами выдвигают на роль кандидата миллиардера», — говорит Васильев.

Он считает, что кандидатура Блумберга может оттолкнуть от Демократической партии людей левых взглядов, число которых в современных США увеличивается.

«Многие американцы могут решить, что их водят за нос, что нет никакой разницы между республиканцами и демократами, что те и другие отстаивают интересы истеблишмента и богатейших слоёв общества. Пафос всей избирательной кампании партии пропадёт», — считает Васильев.

По мнению Домрина, выдвижение Блумберга в итоге не поможет демократам победить.

«Мой прогноз: всё равно выборы выиграет Трамп», — заключил эксперт.