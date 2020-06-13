«Опасный путь»: как массовые протесты могут повлиять на ситуацию с коронавирусом в США

США могут стоять на пороге второй волны коронавируса. Об этом заявляют в Университете Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости в Соединённых Штатах, и в местных СМИ. К резкому приросту заболевших в Аризоне, Техасе, Флориде и Калифорнии могли привести продолжительные акции протеста. Эксперты, свою очередь отмечают, что Вашингтон не смог проконтролировать развитие ситуации и принять адекватные меры по сдерживанию угрозы распространения инфекции.

В США после ослабления карантинных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса, наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявляют в Университете Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости в Соединённых Штатах.

Кроме того, об этом сообщают в местных СМИ, таких как Reuters и Bloomberg. Например, в Техасе по состоянию на 10 июня было выявлено 2,5 тыс. новых случаев коронавируса. Аналогичным образом выросли показатели заболеваемости в штатах Аризона, Флорида и Калифорния, отмечает Bloomberg.

В Аризоне был установлен рекорд по количеству госпитализированных за день, которое достигло почти 1,3 тыс. человек. Руководителю местного ведомства здравоохранения пришлось поручить больницам работать в режиме чрезвычайной ситуации, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что в медучреждениях штата заполнены почти три четверти коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

«Аризона переступила пороговое значение. Ситуация будет очень тревожной, если количество случаев начнёт расти в тех штатах, где пик уже явно пройден и заболеваемость идёт на спад», — пояснил эпидемиолог Университета Вашингтона Джаред Бейтен, имея в виду Нью-Йорк и другие северо-восточные регионы, где количество новых случаев и смертельных исходов в последние недели существенно сократилось.

В Аризоне, Юте и Нью-Мексико количество новых случаев к 7 июня увеличилось на 40% или более по сравнению с показателями за предыдущий семидневный период, согласно данным Reuters. Во Флориде, Арканзасе, Северной и Южной Каролине число заражённых за прошедшую неделю выросло на 30%, отмечает издание.

Подобная статистика позволяет сделать вывод о том, что в некоторых регионах США наступает так называемая вторая волна коронавируса. Об этом, в частности, заявил Эрик Тонер, старший научный сотрудник Университета Джонса Хопскинса.

Тем, как развивается ситуация, обеспокоен и главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи.

«Мы начинаем замечать очень тревожные признаки того, какой ход приобретает пандемия в городах и штатах США, а также а также в других странах. Как только вы видите подобные сигналы, необходимо действовать очень оперативно», — приводит его слова Reuters.

Политологи, в свою очередь, отмечают, что у властей США не было единой политики по ограничительным мерам, что вполне может привести к печальным последствиям.

«По той причине, что власти США сейчас мало что контролируют, не стремятся к ограничительным мерам, это может привести к более серьёзным последствиям», — отметил отметил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Протесты и ограничения

Напомним, что в мае власти различных американских штатов в разной степени ослабляли санитарные ограничения и режимы самоизоляции, введённые из-за пандемии COVID-19. При этом гражданам было рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Однако граждане США массово не следовали рекомендациям, собираясь большими группами в общественных местах — пик такой активности пришёлся на период с 23 по 25 мая, когда в США были выходные дни, которые продлились в связи с Днём поминовения военнослужащих, погибших в войнах и вооружённых конфликтах (последний понедельник мая).

Отдыхающие в Домино Парке в Нью-Йорке

Reuters

© Eduardo Munoz

Ситуацию усугубили масштабные акции протеста и массовые беспорядки, которые возникли из-за гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Начавшись в городе Миннеаполис, волна митингов прокатилась по всей стране.

При этом эксперты в области здравоохранения отмечают, что говорить о влиянии массовых демонстраций на эпидемиологическую ситуацию пока преждевременно, в основном из-за длительного инкубационного периода коронавируса, который может составлять до двух недель, утверждает Bloomberg.

Однако в ряде других американских СМИ уже появились сообщения о случаях заболевания COVID-19 среди служащих Национальной гвардии США, которые участвовали в подавлении массовых беспорядков.

При этом вице-президент США Майк Пенс заявил, что за две недели с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. По его словам, многие участники акций используют маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию.

Однако медицинские эксперты предупреждают, что ситуация осложняется тем, что в некоторых штатах повышение числа инфицированных опережает темпы увеличения количества проведённых тестов, что в результате может привести к взрывному росту заболеваемости и перегрузке местных органов здравоохранения.

По мнению экспертов, в Соединённых Штатах сейчас увеличилась вероятность того, что развитие эпидемиологической ситуации пойдёт по пессимистичному сценарию, полагает Андрей Сидоров.

«Власть США не может сдержать протесты. Трамп не принимает жёстких мер, которые могли бы покончить с массовыми беспорядками, поскольку беспокоится, что это может отразиться на его предвыборной кампании. Кроме того, ситуация подогревается его оппонентами, которые хотят ослабить позиции президента. В таких условиях возможно более широкое распространение коронавируса», — пояснил политолог в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Возможная вторая волна отчасти потушит протестный потенциал, потому что необходимость самоизолироваться заставит людей сидеть по домам. Однако нет уверенности, что этот контингент испугается разрастания эпидемии», — отметил аналитик в разговоре с RT.

«Население забыло про вирус»

Напомним, что президент США Дональд Трамп 21 мая заявил, что власти не будут повторно закрывать страну в случае второй волны коронавируса.

В ходе визита на завод компании Ford в Мичигане Трамп пояснил, что власти будут «тушить очаги» распространения инфекции.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Однако американские эксперты по здравоохранению предупреждают, что преждевременное ослабление ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям.

Так, главы Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиша Джа заявил Reuters, что США стали единственным крупным государством, которое открылось вновь, не доведя рост заболеваемости до контролируемого уровня. Этот уровень определяется увеличением числа выявленных случаев менее чем на 5% в сутки в течение как минимум 14 дней. Согласно данным издания, в США этот показатель в последние несколько недель достигал 7%.

При этом Соединённые Штаты занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев — коронавирусом заразились уже более 2 млн американцев. Также США лидируют и по числу летальных исходов: погибших с подтверждённым COVID-19 там 115 тыс. человек. Ашиш Джа полагает, что к сентябрю эта цифра может вырасти до 200 тыс. человек.

С точки зрения Константина Блохина, смогут ли власти США сдержать эпидемию коронавируса, во многом будет зависеть от способности населения к самоограничению.