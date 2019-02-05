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Опасный прецедент: Италия и Украина не признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

05 февраля 2019, 09:54  •  174 • В мире
Далеко не все страны Европы, как того хотелось бы США, признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Царьград объясняет, почему такую позицию заняла Италия, а также Украина и Норвегия
Автор:
Курганов Дмитрий
Признание Гуайдо
С наступлением 4 февраля истёк срок ультиматума, который ряд стран Евросоюза во главе с Францией, Германией и Великобританией поставили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Согласно озвученному условию, лидер оппозиции Хуан Гуайдо признаётся временным главой государства, если в восьмидневный срок не назначаются досрочные выборы президента.
Мадуро оказался перед дилеммой: или продолжить гнуть свою линию и отстаивать суверенитет страны, или поддаться давлению извне и согласиться на предложение ЕС. Венесуэльский лидер выбрал первый вариант, заявив в интервью испанскому телеканалу La Sexta, что не потерпит никаких ультиматумов, а его страна продолжит борьбу за независимость от «североамериканской империи» и их союзников.
Италия против …
Одна за другой страны Европы признавали Хуана Гуайдо переходным президентом. Под конец дня двадцатым государством стала Исландия. Однако ещё раньше стало понятно, что общую позицию Евросоюзу выработать не удастся – своё слово решила сказать Италия и отказалась последовать примеру своих соседей по ЕС, заблокировав заявление о признании Гуайдо временным главой Боливарианской республики. Это произошло на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоялась 31 января – 1 февраля в столице Румынии Бухаресте.
Позже вице-президент Италии Луиджи ди Майо выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что происходящее в Венесуэле может привести к военному конфликту, что является недопустимым развитием событий. Он отметил, что народ Венесуэлы не избирал Гуайдо в таком качестве, значит, и признавать его президентом Венесуэлы, пусть даже временным, нельзя.

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