«Опасный» потенциал: что стоит за заявлениями главы Космических сил США об «угрозе» со стороны России и Китая • 101 • В мире Возможности России и Китая в космосе угрожают безопасности Соединённых Штатов. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times. По его словам, Москва и Пекин обладают богатым арсеналом оружия, которое позволяет атаковать американские спутники. Ранее Реймонд уже обвинял Россию в подготовке агрессии против спутниковых систем США. Эксперты отмечают, что американские военачальники выступают с провокационными заявлениями, чтобы подготовить почву для милитаризации околоземного пространства. Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд Reuters © Greg Nash Россия и Китай обладают возможностями в космосе, которые якобы угрожают безопасности Соединённых Штатов. Об этом в интервью газете The New York Times заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. «Существующие сегодня угрозы очень серьёзны. Тут буквально всё: от глушения сигналов спутников связи и GPS до, скажем, оружия направленной энергии. Речь о лазерах, которые могут «ослеплять» наши системы или нарушать их работу. И у Китая, и у России есть множество лазерных систем наземного базирования самой разной мощности», — сказал Реймонд. Приводя примеры российского космического оружия, Реймонд рассказал о спутнике, сравнив его с матрёшкой: внутри него якобы находится ещё один спутник, который может запускать ракеты. По словам американского военачальника, эта система якобы предназначена для уничтожения спутников США. При этом Реймонд не озвучил её названия и не привёл каких-либо других подробностей. Также Реймонд упомянул новейший комплекс противоракетной обороны «Нудоль», наличие которого якобы свидетельствует о том, что Россия представляет угрозу для космической инфраструктуры США уже сегодня. «Россия также располагает подобным потенциалом — это «Нудоль», ракета наземного базирования такого же типа. Она предназначена для физического уничтожения спутников на так называемой низкой околоземной орбите — наименее удалённой от Земли… У обеих стран есть орбитальные средства, которые вызывают некоторые опасения. И все эти угрозы существуют уже сегодня — речь не о каком-то далёком будущем», — заявил Реймонд. Защита или нападение Стоит отметить, что комплекс А-235 «Нудоль», упомянутый Реймондом, является развитием системы противоракетной обороны А-135 «Амур» и предназначен для защиты Москвы от удара стратегическим оружием. Его главная задача — уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на подлётных траекториях. «Нудоль» — одна из самых секретных разработок российского ОПК, и информации в открытых источниках о характеристиках этого комплекса нет. Известно, что испытания «Нудоли» начались в 2014 году на полигоне Плесецк. Американские СМИ и их источники в Пентагоне утверждают, что «Нудоль» является системой перехвата спутников, а её разработка и испытания свидетельствуют о том, что Россия угрожает США в космическом пространстве. В 2019 году телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, якобы знакомые с содержанием засекреченного доклада американской разведки, об успешном испытании комплекса «Нудоль» (PL-19 Nudol в западной номенклатуре), который снова был назван противоспутниковым оружием. Спутник на околоземной орбите

© John Pulsipher Затем, в апреле 2020 года, Джон Реймонд выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что в Пентагоне знают о тестовом пуске российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата и следят за развитием ситуации. Реймонд заявил, что этот пуск является очередным свидетельством того, что Космические силы США и их союзников сталкиваются с реальными и нарастающими угрозами. Кроме того, Реймонд тогда обвинил Россию в лицемерии. По его словам, Москва продвигает инициативы по контролю за вооружениями в космическом пространстве, направленные на ограничение возможностей США, но при этом якобы не намерена останавливать работу над своими программами по созданию противоспутникового оружия. При этом в своём заявлении Реймонд прямо не обозначал это оружие как «Нудоль». Однако американские СМИ, в том числе тот же канал CNBC, упомянули в своих материалах по этому вопросу именно эту систему. В ответ в МИД России заявили, что Вашингтон выдумывает предлоги, чтобы игнорировать предложения Москвы по разработке международной правовой базы для предотвращения оружейной гонки в космосе. Так, обвинения Реймонда прокомментировал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чём смысл этих идей. Мы говорим о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил Сергей Рябков. Также он отметил, что у Москвы есть поводы испытывать обеспокоенность в связи с таким поведением Вашингтона. «Если Соединённые Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, — что они взяли курс на создание ударных систем для развёртывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет», — приводит слова Рябкова ТАСС. Парламентский интерес Угрозами из космоса, которые якобы представляют собой Россия и Китай, озаботились не только в Пентагоне, но и в конгрессе США. Так, в конце февраля в комитете палаты представителей по вооружённым силам прошли слушания, в ходе которых конгрессмены призвали военных более открыто обсуждать ядерное и космическое оружие России и Китая. Конгрессмен-демократ, председатель подкомитета по стратегическим силам Джим Купер в качестве примера привёл систему глобального позиционирования GPS, которой якобы угрожают Россия и Китай. «Зачем наши потенциальные противники и даже некоторые союзники тратят миллиарды долларов на создание собственных систем глобального позиционирования, а затем разрабатывают технологии, способные уничтожать наши спутники GPS? Доброжелательные соседи так не поступают», — приводит слова Купера портал Space News. Конресс США

© REUTERS/Tom Brenner В свою очередь республиканец Майкл Тёрнер заявил, что гиперзвуковые ракеты, тактические ядерные ракеты и противоспутниковое оружие, которые разрабатывают Россия и Китай, должны вызывать озабоченность у США. «Если мы не сможем обеспечить себе надёжное ядерное средство сдерживания, а также (надёжный) космический и противокосмический потенциал, это будет иметь серьёзные и непредсказуемые последствия для национальной безопасности как нашей страны, так и наших союзников», — отметил Тёрнер. Тодд Харрисон, аналитик по вопросам обороны и космоса в Центре стратегических и международных исследований, в рамках слушаний заявил, что Китай и Россия «сокращают отставание» от США по части космических технологий. «У нас есть уязвимости, которым мы не уделяем внимания», — подчеркнул Харрисон. Заявления Джона Реймонда и американских конгрессменов обусловлены тем, что США теряют своё превосходство во многих сферах, в том числе и в космической, пояснил в комментарии RT военный эксперт, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. При этом эксперт напомнил, что пока нет накопителей энергии необходимых для генерации лазерного луча, который мог бы разрушить спутник. «У России есть лазерные комплексы «Пересвет», которые защищают районы размещения ракетных войск стратегического назначения и могут ослеплять разведывательную технику, находящуюся на околоземной орбите. Если американские спутники ослепляются этим лазером, то это делается на законных основаниях», — отметил Литовкин. По словам эксперта, Россия, Китай и США обладают возможностью сбивать спутники с Земли ещё с 1980-х годов. «Однако Россия такие возможности не применяет, и она готова заключить с США договор о невыводе боевых объектов в космос и недопущении уничтожения объектов друг друга. Вот только Вашингтон не хочет подписывать такое соглашение, поскольку намерен оставить за собой право уничтожать спутники Москвы, Пекина и любой другой страны. Но такого права США никто не давал», — подчеркнул Дмитрий Литовкин. США не нравится, если Россия, Китай или любая друга страна могут защитить себя, поскольку они хотели бы, чтобы те были беззащитны перед американским давлением, добавил эксперт. В США такие заявления делаются потому, что американские военачальники высоко оценивают возможности России и потенциал Китая в этой сфере, считает член Академии военных наук Андрей Кошкин. При этом в США не оставляют планов реализовать идею Рональда Рейгана о создании в космосе платформ, несущих ядерное и лазерное оружие, добавил эксперт. «У американских военных есть опасение относительно России, ведь она сделала довольно серьёзные успехи в разработке лазерного оружия, например, у неё на вооружении уже стоит комплекс «Пересвет». Можно считать, что данное заявление свидетельствует о том, что Россия довольно успешно может нейтрализовать все угрозы, которые исходят от США в космическом пространстве», — подчеркнул Кошкин. По словам эксперта, США ведут борьбу за превосходство в космическом пространстве и в информационном поле с помощью провокационных обвинений. «В информационном пространстве готовятся подобного рода выпады в адрес России и Китая и обвинения в агрессии. В то же время США предпринимают меры для «сдерживания», хотя на самом деле они готовятся вывести оружие в космическое пространство. Нет сомнений, что США хотели бы обеспечить себе превосходство в космосе», — заключил эксперт.

