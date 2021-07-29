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Опасный план Хуснуллина: "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась"

29 июля 2021, 04:50  •  72 • Политика
Царьград разобрал уже известный опасный план вице-премьера Марата Хуснуллина по реновации всей страны. "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась", - уверены авторы расследования.
Вице-премьер Марат Хуснуллин приобретает всё больше власти. Расследование Царьграда показывает методы деятельности чиновника и его конечную цель. На этой неделе стало известно, что Хуснуллин одержал очередную аппаратную победу, взял под контроль Росреестр. Забрал структуру и тут же обещал оптимизацию.
Слово "оптимизировать" приобрело в последние десятилетия страшный оттенок: люди умирают, потому что не могут добраться до "оптимизированных" больниц; теряют работу, потому что "оптимизируются" предприятия; остаются без социальной поддержки, потому что она тоже ежегодно "оптимизируется". Но даже на этом фоне оптимизация от Хуснуллина выглядит зловеще. Одной из самых проблемных, по мнению авторов расследования, выглядит хуснуллинская реновация. И если она действительно состоится, подавляющую часть территории России ожидает вымирание. Люди будут сконцентрированы:
а) в десятке мегаполисов типа Москвы или Казани;
б) в сотне промышленных городов типа Нижнего Тагила или Магнитогорска;
в) на полусотне миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.
Плюс, разумеется, окрестности нефтегазовых месторождений, где сменяют друг друга суровые вахтовики. Остальную территорию решено забросить - слишком дорого обогревать, обслуживать, ремонтировать все эти непонятно (для власти) зачем построенные в Империи и Союзе отдалённые города и сёла. Оттуда уже сейчас убирают медицинскую помощь, укрупняют школы, туда не проводят газ и не прокладывают дороги. "А где здесь экономика?" - любимый вопрос министра финансов Антона Силуанова, - подчёркивают авторы расследования. - Даже в "проклятых 90-х" Россия так к самой себе не относилась.
Кроме того, дешёвой для бюджета реновация точно не будет. О других деталях плана Марата Хуснуллина Царьград рассказывает в расширенном материале.

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