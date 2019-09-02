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Опасные воды Мирового Православия

02 сентября 2019, 18:39  •  107 • Украина

Протоиерей Владимир Савийский

Как акулы охотятся на крупную добычу?

Если жертву невозможно проглотить сразу, хищник наносит серьёзный укус, а затем отплывает от жертвы на небольшую дистанцию и монотонно наматывает вокруг неё круги.

Жертва, тем временем, находясь в болевом шоке и истекая кровью, пытается хоть как-то спастись или уйти из зоны поражения, при этом постепенно истекая кровью и теряя драгоценную жизненную энергию. Как только жертва выбивается из сил и замирает, акула подплывает и спокойно расправляется даже с теми, кто крупнее неё. Подробнее об этом в статье ЦЕРКОВНЫЙ ГАЛОКЛИН.

Так происходит в мире дикой природы, которая руководствуется простыми инстинктами и соображениями выживания. А как бывает в мире людей?

Жестоких и целеустремлённых людей часто сравнивают с акулами. Мы знаем про акул бизнеса и акул пера. Но даже в религиозной сфере, которая по логике вещей и духу служения должна служить делам мира и жизни, встречаются хищники не менее жестокие и опасные.

Стамбульский (он же Константинопольский) патриархат, как опытный хищник, не стал вступать в открытую конфронтацию с Украинской Православной Церковью. Вместо этого он нанёс ей очень болезненный и сильный «укус» — создал ПЦУ. Ещё не зажила рана от раскола УПЦ КП — и вот теперь ещё один укус, более жестокий, расчётливый и хладнокровный.

Рана серьезно кровоточит. Кровоточит захваченными храмами, избитыми священниками и прихожанами УПЦ, беззаконностью и безнаказанностью чиновников на местах, которые вопреки всем нормам права санкционируют незаконную перерегистрацию общин. Рана кровоточит, а хищник ждет…

Ждет, когда УПЦ ослабеет и перестанет сопротивляться, бороться, чтобы нанести последний, решающий удар.

Хищная природа Фанара, к сожалению, проистекает из условий его жизни. За более чем шестьсот лет нахождения под властью османов, они хорошо научились политическому выживанию и возвели мастерство церковной дипломатии на недосягаемую для других высоту.

В этом сила Фанара и благодаря этому Стамбульский патриархат смог выжить. Но в этом и его слабость.

Вращаясь в политической сфере и усвоив от неё стремление к власти, Стамбульский патриархат стал удаляться от христоцентричности, а значит стал утрачивать дух Христов, ум Христов и зрение Христово. Для Церкви настоящая беда и трагедия удаляться от Источника своего существования. Однажды этим путем прошла Западная Церковь, фактически превратившись в политический инструментарий с элементами религиозности.

Идти на прямой конфликт с такой акулой политических интриг как Фанар не решаются даже другие поместные Церкви. Пример тому, совсем недавнее заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви. Вместо того, чтобы прямо осудить действия Фанара, участники Синода ограничились общими фразами: «имеет право», «будем смотреть», «прерогатива предстоятелю».

Впрочем, и так ожидаемого и анонсированного Фанаром «скорейшего признания ПЦУ» не состоялось.

Сегодня Поместные Православные Церкви заняли позицию наблюдателей. Развивающийся конфликт в украинском православии и произвол патриарха Варфоломея давно вынуждает собрать Всеправославное совещание Предстоятелей Пятнадцати автокефальных Православных Церквей и решить эту проблему. Но всё время что-то не то чтобы мешает — просто всем кажется, что время ещё терпит, потому что действует хорошо спланированная «вселенская промывка».

Но Фанар забывает, что есть еще один, шестнадцатый Патриархат. Это – Церковь Небесная, Торжествующая, глава которой Сам Христос. И именно Христос, есть глава Вселенской Церкви и только он может решить судьбу своей Церкви. Так что если Фанару и удается всеми возможными средствами давить на Поместные Церкви, то давить на Небо, ему вряд ли удастся.

Протоиерей Владимир Савийский

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