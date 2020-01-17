Опасные учения НАТО: немецкие политики выступили против планов США

Буквально через несколько дней на территории Восточной Европы начнутся крупнейшие учения США и НАТО с пафосным названием "Защитник Европы – 2020". Их очевидная задача: отладить схему переброски американских войск в регион. От кого защищать – тоже понятно. Они не менее масштабны, чем маневры "Единый трезубец", проходившие в прошлом ноябре в Норвегии. Тогда в них приняли участие более 45 тысяч военных, сотни кораблей и самолетов, тысячи единиц боевой техники. И, кстати, не только государства-члены альянса. Смысл как тогдашних, так и теперешних учений весьма прозрачен: показать России (и Китаю) всю мощь западного военного блока. Та самая демонстрация мускулов. Но вот что характерно: многих жителей ЕС "радужная" перспектива для их территории стать полем битвы в большом конфликте совсем не радует. В авангарде протестных настроений в этот раз выступили немецкие левые и другие активисты, поскольку переброска будет осуществляться через территорию Германии. Они прямо заявляют, что "Защитник Европы – 2020" станет прямой попыткой спровоцировать Москву и "создать ложный образ врага". Плюс к тому – это откровенное расточительство. Денег на маневры и правда понадобится немало: переброска 20 тысяч американских военных в Европу станет одной из самых крупных, если не самой крупной за последние десятилетия. Западные СМИ уже пишут, что подразделения Вооруженных сил США развернут "игрушечную войну" с Россией, во время которой любая провокация может привести как к локальному, так и к масштабному конфликту.

Политически продвинутые немцы готовы сопротивляться и устраивать акции протеста. А фракция левых в парламенте Саксонии уточняет, что бундесверу придется оказывать США логистическую и другую поддержку, что недопустимо и нуждается в полном запрете, поскольку весь этот военный проект направлен против России, что чревато последствиями. Депутат бундестага от Левой партии Тобиас Пфлюгер обращает внимание и на тот факт, что учения по графику могут проходить в том числе и в дни празднования 75-летия Победы над гитлеровской Германией. И это тоже может неправильно трактоваться Кремлем. Политик заявляет, что европейцы должны быть благодарны СССР за освобождение от фашизма. И многие из них, добавим, до сих пор испытывают именно такое чувство, несмотря на то, что прилагаются гигантские усилия для преуменьшения решающей роли Москвы в тех событиях.

А вот сами учения – прямой и непосредственный, а не фигуральный отголосок холодной войны. В новых, конечно, условиях. Еще более полувека назад в США в рамках стратегии "гибкого реагирования" появилась концепция "стратегической мобильности". Она исходила из невозможности постоянного содержания крупных группировок американских военных во всех жизненно важных для Вашингтона регионах мира. Чтобы держать руку на пульсе и потребовалось разработать механизмы быстрой переброски войск в критические моменты. Дональд Трамп, конечно, заявляет о том, что Америка не хочет платить своими деньгами и жизнями солдат и офицеров за чужую безопасность. Но это ничуть не снижает для США, в том числе и Пентагона, роль Европы. И потому, если уж не наращивание баз, то возвращение к практике оперативного развертывания. В прошлом году американские военнослужащие уже перебрасывались из штата Техас в Польшу для проведения учений. Причем внезапно, без предварительного уведомления и опять-таки через территорию Германии. Похоже, многих немцев возрастающая периодичность использования их страны в качестве транзитной зоны начала откровенно раздражать. Тем более после истории с "Северным потоком-2", которая обернулась проблемами не только для Москвы, но и для Берлина.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik