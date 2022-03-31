Опасные тылы – иностранный капитал в России

В санкционной войне нельзя забывать о тылах!

Что такое пятая колонна, засевшая в тылах и ослабляющая Россию изнутри?

Это и государственные чиновники, принимающие странные решения, идущие вразрез с национальными интересами. Это и неправительственные организации, живущие на иностранные гранты. Это и ряд СМИ, которые подсели на иностранную помощь и занимаются антироссийской пропагандой. Это и часть российской интеллигенции. Это и российские бизнесмены, имеющие значительные активы за пределами страны. Список длинный.

После того как президент Владимир Путин признал существование в стране пятой колонны, появилось немало интересных публикаций на эту тему, но поразительно: ни в одной из них я не нашел даже упоминания об одной из наиболее опасных разновидностей пятой колонны – иностранного капитала. Три десятка лет промывки мозгов гражданам России не прошли бесследно. В сознании большинства наших сограждан исчезло понимание тех угроз, которые иностранный капитал несет безопасности нашей страны. Преподавая экономические дисциплины в российских вузах, я хорошо видел, как из года в год в сознание молодежи насаждались мифы об иностранном капитале.

Миф первый. Иностранные инвестиции способствуют решению структурных проблем российской экономики.

Миф второй. Иностранные инвесторы осуществляют вложения в основной капитал, способствуя развитию производства, техническому прогрессу, обновлению продукции и т. д., и т. п.

Миф третий. Иностранные инвестиции – это деньги, которые приходят из-за границы.

Миф четвёртый. Присутствие иностранного капитала в нашей стране невелико и не представляет угрозы российской экономике и безопасности России в целом.

Миф пятый. Иностранным инвесторам надо создавать привилегии и льготы, чтобы они имели условия, равные тем, которые имеют российские инвесторы.

Миф шестой. Иностранные инвестиции нам нужны, потому что в стране не хватает собственных ресурсов.

Миф седьмой. Иностранные инвестиции представляют собой поток финансовых ресурсов из других стран в Россию.

Об этих мифах я писал ещё восемь лет назад в книге «Америка против России» (М.: Книжный мир, 2014), но кто читает сегодня книги?!

Вместо совершенствования структуры российской экономики (миф 1) мы видим, что она становится еще более гипертрофированной, иностранный капитал не желает заниматься выпуском станков и оборудования производственного назначения, предпочитая добычу энергоресурсов, оптовую и розничную торговлю, финансы и недвижимость.

Иностранные инвесторы, как правило, не создают новые производственные фонды (миф 2), а занимаются покупкой существующих активов.

Значительная часть так называемых иностранных инвестиций осуществляется не за счёт притока денег из-за границы (миф 3), а за счёт реинвестирования прибылей, создаваемых теми активами, которые были приобретены иностранцами за копейки еще в 90-е годы (в результате так называемой приватизации Чубайса).

Нас убеждали, что присутствие иностранного капитала в российской экономике невелико и не угрожает национальной безопасности (миф 4). Однако статистика свидетельствует о другом. В 2009 году доля предприятий с участием иностранного капитала (тех, где иностранцам принадлежит контроль) в общей величине совокупного уставного капитала всех отраслей российской экономики была равна 25%. В добыче полезных ископаемых доля иностранцев («нерезидентов») была равна 59%! Мы говорим, что Россия – сырьевая страна. Может быть, но добыча сырья уже не принадлежит России.

Далее. По всем отраслям обрабатывающей промышленности доля российских предприятий под контролем иностранного капитала в 2009 году составила 41%! За этой средней цифрой в пищевой промышленности показатель доли иностранцев в уставных капиталах был равен 60%, в текстильной и швейной – 54%, в производстве кокса и нефтепродуктов – 50%, в оптовой и розничной торговле – 67%. После 24 февраля 2022 года эта ситуация стала критической!

Почему я привожу данные почти 13-летней давности? Да потому, что Росстат перестал давать статистику подобного рода.

О том, что иностранных инвесторов якобы дискриминируют по сравнению с российскими компаниями (миф 5), любой отечественный предприниматель скажет, что это откровенная ложь. В Россию приходят ТНК, которые имеют богатейший опыт занимать «место под солнцем» в любой стране. Применительно к России иностранные инвесторы имеют такую преференцию, как покупка активов за рубли с помощью долларов и евро, валютный курс которых примерно в два раза завышен (по сравнению с паритетом покупательной способности). Российский предприниматель автоматически оказывается «неконкурентоспособным» по отношению к иностранному.

Бессовестной ложью является также утверждение, что России для развития не хватает собственных ресурсов и их дефицит она закрывает иностранными инвестициями (миф 6). Финансовых ресурсов у России все эти годы было с избытком (возьмите хотя бы хронический профицит торгового баланса, т. е. превышение экспорта над импортом). Пятая колонна в лице российских законодателей и чиновников открыла настежь ворота, через которые из страны ежегодно уходили гигантские объемы валюты: во-первых, частного капитала в страны Запада и разного рода офшоры; во-вторых, капитала в виде так называемых валютных резервов РФ. Это же настоящее ограбление!

Не менее наглой ложью были представления о том, что иностранные инвестиции являются потоком финансовых ресурсов из других стран в Россию (миф 7). Повторяю: основным источником приращения активов нерезидентов в России является не приток новых финансовых средств из-за границы, а реинвестирование прибылей от уже приобретённых в ходе приватизации активов. Только по итогам прошлого, 2021 года превышение оттока частного капитала из России над его притоком в страну составило 70,7 млрд. долл.

Приведу некоторые цифры, рассчитанные мною на основе платежных балансов РФ. Та прибыль, которую иностранный инвестор получает в России делится на две части: одна идёт на реинвестирование, приращение иностранных активов в России; другая часть выводится из страны в виде инвестиционных доходов (дивиденды и проценты). Общая сумма инвестиционных доходов, выводившихся нерезидентами из России за период с 1994 по 20021 г. (27 лет), составляет, по официальным данным, более 1,9 трлн. долл.

Реально же за это время из страны было выведено гораздо больше денег. В последние два-три десятилетия все большее распространение получили так называемые неакционерные формы и способы получения транснациональными корпорациями прибылей в других странах. Например, предоставляя местным компаниям свои технологии и ноу-хау на основе лицензионных соглашений или предоставляя свои фирменные и товарные знаки (брэнды) на основе договоров франшизы. Через эти соглашения и договора иностранцы контролируют местные компании, часто обходясь без приобретения физических активов. А кроме того, выводят из страны доходы в виде лицензионных платежей, роялти и т. д. Реально с 1994 по 2021 г. из России было выведено от 2,5 до 3,0 трлн. долл. Причём масштабы вывода средств из страны иностранным капиталом нарастали. Если в 90-е годы в среднем на год из страны уходило по 20-30 млрд. долл., то в последние годы – примерно 200 млрд. долл.

Эксплуатация России и её финансовое обескровливание – лишь одна неприглядная сторона деятельности иностранного капитала. Другой её опасной стороной является сильное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране. Иностранный капитал – это иностранный агент в квадрате или кубе. В России иностранный капитал присутствует преимущественно в виде дочерних или даже внучатых компаний. А их «мамы» или «бабушки» в виде головных, холдинговых структур транснационального бизнеса находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Токио. Любая транснациональная корпорация (ТНК) по определению имеет теснейшие связи с правительствами стран своего базирования.

Примеров подрывной деятельности «дочек» и «внучек» ТНК (действующих по командам из штаб-квартир) более чем достаточно. Если начать изучать скрупулёзно истории различных переворотов и «стихийных» волнений в странах Азии, Африки, Латинской Америки, то неизбежно выходишь на иностранные компании в этих странах. Хрестоматийным примером может служить свержение в сентябре 1973 года президента Чили Сальвадора Альенде.

Не забудем и события, произошедшие в январе 2022 года в Казахстане, где за годы «независимости» укрепились западные корпорации – нефтяные гиганты British Petroleum , Royal Dutch Shell , Exxon и другие, которые спровоцировали волнения.

Вывод предельно прост. Сейчас, когда в связи с санкционной войной начался процесс исхода из России иностранного капитала, не следует пытаться его удерживать. Ему, наоборот, надо помочь уйти. Без этого экономическое возрождение России немыслимо.

(Окончание следует)