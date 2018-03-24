Опасные связи: что стоит за расследованием властей США в отношении американского «Калашникова»

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении Kalashnikov USA. По сообщениям американских СМИ, компания, базирующая в штате Флорида, сохранила связи с одноимённым российским концерном после введения в 2014 году санкций на импорт оружия из РФ и, возможно, производила свою продукцию из российских комплектующих. Эксперты уверены: американцы просто пытаются создать информационный повод, чтобы обвинить Россию в «агрессии против Соединённых Штатов Америки». В деле оружейников разбирался RT.

«Удар по бренду»

Американское издание Bloomberg сообщает, что правоохранительные органы штата Флорида расследуют деятельность компании Kalashnikov USA на предмет связей с российским концерном «Калашников». До введения в 2014 году санкций на ввоз российского оружия в США компания RWC Group (сокращение от Russian Weapons Co.), которой принадлежит Kalashnikov USA, занималась продажей оригинальной продукции «Калашникова» в Соединённых Штатах, однако позже её представители заявили, что разорвали все связи с корпорацией из РФ.

Сейчас, по заверениям компании, во Флориде производят только американское оружие из местных комплектующих. В частности, речь идёт о дробовиках KS-12, внешне напоминающих легендарный АК-47. Однако, по словам Bloomberg, у американских властей есть основания утверждать обратное. Так, якобы в документах на получение налоговых льгот, направленных RWC Group в 2015 году в местные органы власти, утверждалось, что компания планирует производить на заводе в городке Помпано-Бич оружие из комплектующих, поставленных российским концерном «Калашников».

«Если это так, это могло быть нарушением санкций», — утверждают журналисты.

В запросе на получение налоговых вычетов, который опубликовало флоридское издание Florida Buldog, не содержится открытых заявлений о производстве оружия из российских комплектующих.

«Я держал в январе этого года в руках оружие, которое под маркой Kalashnikov USA производится на территории США. Моё мнение однозначное — оно произведено не в России, во всяком случае, не концерном «Калашников», — заявил в интервью RT главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв.

По словам эксперта, в США есть все технологии, которые позволяют производить оружие на базе АК по полному циклу. Если же детали из России всё же поставили до введения санкций, то в этом тоже нет преступления.

«Я не очень понимаю, что мешало, кроме каких-то запятых в американском законодательстве, использовать детали, поставленные накануне введения санкций, если такой факт был, до полного их израсходования», — отмечает эксперт.

Российский «Калашников» отрицает какие-либо связи с американской компанией.

«На сегодняшний день концерн «Калашников» не ведёт бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы концерна.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, какие-то связи были, сейчас они порваны, однако находится информационный повод, чтобы «представить всё это как некую агрессию против Соединённых Штатов Америки».

«Информационная бомба Bloomberg — часть антироссийской кампании, идущей в американских СМИ, — отметил эксперт в интервью RT. — Удар наносится по самому бренду или используется российский бренд, чтобы нанести информационный удар».

Фактически и юридически

Ранее Bloomberg провёл собственное расследование деятельности Kalashnikov USA и RWC Group. Американские журналисты утверждают, что между руководством концерна «Калашников» и американскими фирмами существуют некоторые связи.

Так, вице-президент американского «Калашникова» и управляющий в RWC Group Михаил Тиратурян, по данным Bloomberg, близкий друг и давний бизнес-партнёр гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко. Якобы во Флориде он управляет компаниями, на самом деле принадлежащими российскому бизнесмену. Однако каких-либо доказательств, подтверждающих это, издание не приводит.

«Фактических и юридических связей Kalashnikov USA с концерном «Калашников», как я полагаю, нет ввиду санкций, — считает Дегтярёв. — Но я обратил внимание, что в комментариях к расследованию Bloomberg переходит к категории дружеских отношений, смешивая несмешиваемое. Санкции ограничивают коммерческое взаимодействие, но какие санкции должны заставить людей прекратить дружеское общение?»

Тиратурян по телефону заявил американским журналистам, что не ведёт бизнес с Криворучко, хотя и поддерживает с ним связи на уровне личного общения. Ещё одно подозрительное лицо, по мнению Bloomberg, — менеджер RWC Пётр Висковатых, якобы связанный с российскими предпринимателями Андреем Бокарёвым и Искандером Махмудовым.

«Россия далеко не последняя страна в области военно-технического строительства. И те предпрениматели, которые занимаются таким бизнесом не могут не быть в орбите военно-технического развития России, — отмечает Кошкин. — Наоборот, такое разветвление связей приветствуется, но этот успех используется ангажированными СМИ для того, чтобы ударить по российским бизнесменам».

По словам эксперта, в США теперь любые отношения американского бизнеса с Россией расцениваются чуть ли не как акт национальной измены.

Израильский след

Несмотря на заявления о связях Kalashnikov USA с Россией, Bloomberg не скрывает, что напрямую компания связана с другой иностранной державой — Израилем.

Среди основателей RWC Group — Эльдад Оз, брат израильского оружейного магната Моше Оза. Принадлежащая ему компания Kalashnikov Israel (подразделение CAA Industries Ltd) производит автоматы Калашникова по российской лицензии и в 2016 году разработала свою версию «Калашникова» — AK Alfa. В 2017 году заявлялось, что продукция израильской фирмы пойдёт на американский рынок. В 2015-м директором CAA Industries Ltd был Михаил Тиратурян. Ещё одно совпадение, на которое указывают журналисты, — завод CAA Industries расположен в Помпано-Бич, как и предприятие Kalashnikov USA.

AK Alpha производства Kalashnikov Israel

© YouTube‎ / ‎Kalashnikov Israel

В 2015 году 51% акций CAA Industries Ltd получила сингапурская компания Sky of Blue. По данным израильской газеты «Едиот ахронот», владеет ею зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Comaren Enterprises, следы собственников которой теряются. Но, как отмечает израильское СМИ, часть автоматов Kalashnikov Israel якобы производят из российских комплектующих, из-за чего ранее был затруднён экспорт этого оружия в США.

«Израиль себя позиционирует как одно из ведущих государств в области военно-технического развития, — отмечает Кошкин. — Они взаимодействуют и с нашими концернами. Но разве можно сказать, что израильтяне — «пособники России»? Они просто бизнесмены и заинтересованы в производстве конкурентоспособной продукции».

Однако, согласно подписанному 2 августа 2017 года президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом пакету санкций против России, Ирана и КНДР, иностранные компании, сотрудничающие с российским ВПК, могут стать объектами американских санкций. Учитывая интерес к российским вооружениям, по мнению эксперта, «Израиль может попасть в эту категорию».

«Какие будут приняты меры, покажут отношения Израиля с Соединёнными Штатами, — считает политолог. — Сейчас Израиль благодарен США за признание Иерусалима столицей и связи прочные. Но будет ли так всегда?»