Опасные нарративы и не та история. Эстония нашла новую российскую угрозу

Сон разума рождает чудовищ – истина стара, но как она актуальна сегодня! На эту мысль наводит свежеиспеченное исследование Института внутренней безопасности Эстонии, озаглавленное "Исходящие из России нарративы и преподавание истории в русских школах Эстонии".

Теперь даже самому неинформированному человеку станет понятно, что у прибалтийской республики есть две фобии – Россия и русские школы. И если о России можно говорить и писать что угодно и сколько угодно, а она даже не заметит этого, то русские школы на расстоянии вытянутой государственной руки, которая только ждет случая, чтобы сжаться на их горле.

Ни для кого не секрет, что сохранение обучения на русском языке – это предмет особой нелюбви правоверного эстонца. Именно в этом, по его мнению, кроется корень зла, именно оно мешает ассимиляции подрастающего иноязычного населения, хотя этот процесс здесь лукаво называют интеграцией.

Нельзя не признать, что поставленное на государственные рельсы дело разрушения национального идентитета русских движется в Эстонии медленно, но верно и дает результаты. Возьмем хотя бы авторов столь одиозного исследования про нарративы и школы. Их имена Владимир Сазанов и Александр Гончаренко, и они – продукт целенаправленной работы эстонского государства по превращению русской молодежи в Иванов, не помнящих родства.

Что же пишут эти Мальчиши-Плохиши в своем письме нанявшим их буржуинам? Чего тем следует опасаться, к чему присмотреться и на всякий случай запретить? Как мы уже поняли, это история, ибо она, как, впрочем, и литература, формирует ментальность молодого человека и должна быть исключительно эстоноцентричной. Конечно, в школьных учебниках все описано с идеологической точки верно, но вот беда – русскоязычная молодежь черпает альтернативную информацию из социальных сетей, российских медиаканалов и от своих родителей, которые зачастую имеют точку зрения, отличную от официальной. То есть нарративы-то опасные, не те, которые нужны. Взрослых, понятно, ликвидировать сразу и всех не получится, поэтому тут придется потерпеть, а там они и сами вымрут. И это, по всей видимости, повод для оптимизма, ведь проблема решится сама собой.

Бороться же, и прямо сейчас, предлагается с российскими СМИ, российской литературой и, конечно же, посольством России в Эстонии. Молодежь – это ценный ресурс, и за нее нужно биться, так считают авторы исследования, а заодно предлагают продолжать изучение этой темы. Вот и будет доморощенным аналитикам кусочек хлебушка с маслицем.

Забавно, что в эти же дни вышло еще одно исследование, оно также о юном поколении. Подготовил материал Департамент статистики. Из него становится ясно, что в 2019 году республику покинуло 3675 молодых людей, а это почти в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Уезжают не только русскоязычные, уезжают в поисках лучшей доли эстонцы, уезжают и чаще всего не возвращаются назад. Почему не остаются, почему не хотят жить на родине?

Вот эту проблему и стоило бы изучать, ведь именно она несет угрозу внутренней безопасности. Но тут придется ставить острые вопросы и получать грустные ответы. Кто же станет это делать? Таких желающих нет, да и заказа подобного не поступало. Хотя, если такой заказ поступит, виноваты вновь будут история и русские.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония