Опасные мемуары: как книга экс-советника по нацбезопасности Болтона может повлиять на импичмент Трампа • 20 • Украина Дональд Трамп пытался добиться проведения украинскими властями расследования в отношении Джо Байдена и его сына путём задержки финансовой помощи Киеву. Об этом говорится в готовящейся к выпуску книге экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, содержание которой раскрыли американские СМИ. Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в конгрессе как давление на украинские власти и является одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в cенате процессе об импичменте. Эксперты считают, что подобные откровения связаны с желанием экс-чиновника подогреть интерес к своим мемуарам, а также отомстить президенту, который уволил его с высокого поста. Дональд Трамп и экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон Gettyimages.ru © Chip Somodevilla Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что заморозка военной помощи для Киева летом 2019 года имела прямое отношение к требованиям Дональда Трампа расследовать деятельность бывшего-вице президента Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Об этом говорится в готовящейся к публикации книги Болтона, содержание которой предала огласке газета The New York Times. В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп якобы сообщил ему, что США не передаст Украине предназначенную военную помощь, пока киевские власти не начнут расследование в отношении коррупционной деятельности Байденов. Напомним, вопрос увязывания предоставления помощи Украине в обмен на компромат на Байденов является одним из ключевых в импичменте Трампа — демократы обвиняют президента США в том, что он «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Согласно обвинениям, президент США якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн, принуждая Зеленского начать упомянутое расследование. При этом один из лидеров Демпартии Байден-старший — вероятный противник Трампа на президентских выборах 2020 года. На момент телефонного разговора между Зеленским и Трампом, в котором обсуждалась эта договорённость, Джон Болтон занимал пост советника президента США по нацбезопасности и был непосредственным участником этих событий. Несмотря на то, что книга ещё не вышла в печать, представляющий интересы Болтона адвокат Чак Купер подтвердил, что информация, опубликованная в СМИ по поводу её содержания соответсвует действительности. «К сожалению, из опубликованной сегодня в The New York Times статьи стало ясно, что процедура проверки книги на предмет наличия засекреченной информации перед её публикацией проходила с нарушениями. В результате содержащиеся в ней данные были разглашены лицами, не участвовавшими непосредственно в рецензировании рукописи», — приводит слова Купера издание The Wall Street Journal. Надежды демократов Публикация содержания мемуаров Болтона дала демократам повод снова требовать вызова свидетелей для участия в судебном процессе по делу об импичменте Трампа, который проходит в сенате. С таким призывом выступил лидер демократов в верхней палате конгресса США сенатор Чак Шумер. Заседание сената США по делу об импичменте Трампа

AFP

© Brendan Smialowski «Сейчас от четырёх сенаторов-республиканцев зависит, будет ли господин Болтон вызван свидетелем… а также будут ли приобщены ключевые документы, которые мы запросили для обеспечения того, чтобы на начальном этапе разбирательства в сенате были представлены все необходимые доказательства», — заявил Шумер. Стоит отметить, что сам Болтон ранее отказывался выступать на слушаниях в качестве свидетеля, однако в начале января изменил свою позицию и выразил готовность дать показания в сенате в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы также хотели вызвать свидетелями исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвейни и двух других свидетелей, которым Белый дом запретил участвовать в слушаниях, проходивших на начальном этапе процедуры импичмента в конгрессе. При этом ни один из свидетелей принявших участие в слушаниях палаты представителей прямо не подтвердил, что Дональд Трамп связывал передачу Украине помощи с расследованием против Байденов. Президент США в своём Twitter опроверг утверждения Болтона и предположил, что «слив» газете The New York Times связан с желанием бывшего чиновника повысить продажи своей книги. I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020 «Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованиями в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байденов. На самом деле он не жаловался на этот счёт в момент его освобождения от должности, когда он получил достаточно много общественного внимания. И если Болтон это сказал, то только, чтобы продать книгу», — написал президент США в своем Twitter. Без обоюдного согласия Напомним, Болтон был уволен с поста советника президента по нацбезопасности 10 сентября 2019 года. Трамп обосновал такое решение несогласием с предложениями Болтона в области международных отношений, а также заявил, что экс-советник «совершил очень крупные ошибки». «Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — отмечал Трамп. В октябре 2019-го в американских СМИ появилась информация, что Джон Болтон планирует написать книгу о свой работе в администрации Трампа, в которой проанализирует как личные качества 45-го президента США, так и его политический курс. Также СМИ сообщали, что Болтон не раз критиковал внешнюю политику администрации Трампа в ходе закрытых семинаров и встреч, в которых он участвовал как спикер. Кроме того, в ноябре Болтон выразил недовольство действиями Белого дома, ограничивавшими доступ экс-советника к его аккаунту в Twitter — этим ресурсом Болтон пользовался во время своей работы. Экс-чиновник предположил, что ограничения могут быть связаны с тем фактом, что «ему есть, что сказать». На прошлой неделе во время пресс-конференции президент Трамп заявил, что показания Джона Болтона в сенате могут представлять «угрозу для национальной безопасности». Он также добавил: «Не знаю, удалось ли нам расстаться на позитивной ноте. Скорее, нет». Болтон хочет отомстить Трампу за своё увольнение, предположил доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин. «Болтон долгое время работал на неоконсерваторов, которые являются оппонентами президента США, поэтому он был очень признателен Трампу за то, что тот вытащил его из небытия. Но после того как Болтон толкал США на военные авантюры с КНДР, Венесуэлой, Ираном, Трамп понял, что его пытаются использоваться в качестве марионетки и отправил советника по нацбезопасности в отставку», — считает эксперт. При этом сам факт заморозки военной помощи не является подсудным делом, считает Александр Домрин. «Конгресс, управляющий бюджетными процессами, одобрил выделение средств на военную помощь Украине, но Трамп как главнокомандующий может самостоятельно распоряжаться этими деньгами, и может их в случае чего заморозить», — подчеркнул политолог. Демократическая партия США рассчитывает на то, что показания Болтона помогут ей нанести серьёзный ущерб репутации Дональда Трампа, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер «Из-за подобных сообщений в СМИ Трампу приходится всё время оправдываться, что становится всё сложнее. То, что импичмент не получится, не имеет принципиального значения, потому что задача Трампа — выиграть предстоящие выборы. Однако после подобных обвинений со стороны Демпартии США выиграть выборы ему будет довольно сложно», — пояснил эксперт. Однако показания бывшего советника по нацбезопасности принципиально не повлияют на итог суда по импичменту в сенате, считает Александр Домрин. «Болтон просто выпустит книжку, за которую он получит многомиллионные гонорары, и на этом его деятельность в истории США закончится», — отметил эксперт. Схожей точки зрения придерживается и Владимир Брутер. «В том случае если Болтон попадёт на процесс, то он может лишь сказать, что Трамп говорил ему о заморозке военной помощи Украине. Но это в сущности не является должностным преступлением, а является рекомендацией. Все беседы Трампа с Болтоном по этому поводу — рассуждения, которые могут касаться чего угодно», — заключил политолог.





