Россия разоблачила опасные эксперименты, которые проводили в биолабораториях на Украине по заказу и при помощи США. Источник сообщил о том, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в двух других странах.

Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся на территории, например, Казахстана или Грузии,

- рассказал информированный источник РИА Новости.

Речь идёт о том, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, где проходили опасные эксперименты (доказательства обнаружили наши военные во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины), теперь изучает идею посещения подобных лабораторий и в других странах, которые "находятся рядом, по периферии" границы нашей страны.

Инсайдер уточнил, что такие предложения прозвучали, однако пока ещё не приняты.

Ранее, напомним, в нижней палате парламента России состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, на котором было принято беспрецедентное решение.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что для дачи пояснений по этому вопросу необходимо пригласить официальных лиц США: американского замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена.

Дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего,

- сказала Яровая.

О существовании таких лабораторий мы знали и раньше, но именно сейчас начинает вскрываться самая неприятная для американцев правда про биологические опыты. Опыты, результаты которых проверяли бы на нас. Подробности - в новом расследовании "Первого русского".