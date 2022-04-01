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Опасные эксперименты США на Украине: Источник назвал две страны в очереди на проверку

01 апреля 2022, 08:05  •  80 • Политика
Россия разоблачила опасные эксперименты, которые проводили в биолабораториях на Украине по заказу и при помощи США. Источник сообщил о том, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине рассматривает идею посещения таких организаций в двух других странах.
Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся на территории, например, Казахстана или Грузии,
- рассказал информированный источник РИА Новости.
Речь идёт о том, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, где проходили опасные эксперименты (доказательства обнаружили наши военные во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины), теперь изучает идею посещения подобных лабораторий и в других странах, которые "находятся рядом, по периферии" границы нашей страны.
Инсайдер уточнил, что такие предложения прозвучали, однако пока ещё не приняты.
Ранее, напомним, в нижней палате парламента России состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, на котором было принято беспрецедентное решение.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что для дачи пояснений по этому вопросу необходимо пригласить официальных лиц США: американского замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена.
Дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего,
- сказала Яровая.
О существовании таких лабораторий мы знали и раньше, но именно сейчас начинает вскрываться самая неприятная для американцев правда про биологические опыты. Опыты, результаты которых проверяли бы на нас. Подробности - в новом расследовании "Первого русского".

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