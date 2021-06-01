«Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются»: Путин заявил о постепенном выходе России из сложной ситуации с COVID-19

Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, заявил Владимир Путин. При этом президент подчеркнул, что опасности, связанные с распространением COVID-19, не исчезли. Глава государства также призвал россиян беречь себя, своих детей и близких. За последние сутки в России выявили 9500 новых заболевших коронавирусом, 8994 человека выздоровели.

Россия выходит из сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, однако риски по-прежнему сохраняются. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями со всей страны.

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу ещё достаточно. Тем более поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши, пока неоправданный риск. Поэтому ещё раз хочу обратиться к вам: берегите себя, ваших детей и ваших близких», — сказал Путин, обращаясь к семьям, награждённым орденом «Родительская слава».

В России за последние сутки было выявлено 9500 новых случаев заболевания коронавирусом, 8994 человека выздоровели, 372 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. В общей сложности с начала пандемии диагноз в стране подтвердили у 5 081 417 человек, выздоровели 4 693 579 пациентов, умерли — 121 873.

В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдёт 2—5 июня, ситуация с распространением коронавирусной инфекции непростая, но управляемая, заявил губернатор города Александр Беглов.

«С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развёртывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности», — цитирует его РИА Новости.

В Ханты-Мансийском автономном округе губернатор Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением жителями масочного режима. Кроме того, она рассказала, что в Югру уже поступило 304,3 тыс. доз вакцины.

«Привито первым компонентом 245,1 тыс. человек или 32,2% от общего числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 166,5 тыс. человек», — приводит её слова ТАСС.

При этом в Ростовской области прививку от COVID-19 сделали свыше 446 тыс. жителей региона, из которых почти 335 тыс. полностью прошли курс вакцинации. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на оперштаб, коечный фонд Ростовской области загружен на 46,5%, в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 18 человек.

РИА Новости

© Владимир Песня

В свою очередь, председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила о порядка 5 тыс. человек, которые присоединились к новому волонтёрскому движению в столице, помогая в пунктах вакцинации от COVID-19.

«Безусловно, мы откликаемся и на ту эпидобстановку, которая у нас в городе. Сейчас у нас есть новое направление «Помощники вакцинации». На сегодняшний день наши волонтёры помогают на пунктах вакцинации в ГУМе и «Депо», — сказала она в интервью ТАСС.

Согласно данным столичного оперштаба, за минувшие сутки в городе были выписаны 2393 пациента, общее число вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 064 858. При этом за последние 24 часа было подтверждено 3669 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1113 человек, скончались 62 пациента.

Вместе с тем министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что летняя оздоровительная кампания для детей пройдёт в традиционном формате, но с небольшими ограничениями: «Очень важно, что нам позволила эпидемиологическая ситуация организовать летнюю оздоровительную кампанию в традиционном формате. Понятно, с теми ограничениями, которые установил Роспотребнадзор».

Согласно данным Минпросвещения, летом 2021 года детей примут 1855 стационарных лагерей, а наполняемость будет доведена до максимально разрешённого Роспотребнадзором показателя загрузки — 75% от их проектной вместимости.

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Восстановление авиасообщения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отечественные специалисты проинспектировали обстановку на курортах Египта для оценки возможности возобновления авиасообщения.

«Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», — подчеркнул представитель Кремля.

31 мая оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение о возобновлении регулярных и чартерных рейсов с рядом стран в первой половине июня. Так, с 2 июня начнут курсировать рейсы между столицами России и Великобритании, с 10 июня будет восстановлено авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Вдобавок в этот день будут запущены чартерные рейсы между Москвой и Тираной.