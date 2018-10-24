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Опасности не было: Накануне выборов спецслужбы США нашли бомбу в почте Обамы

24 октября 2018, 21:54  •  79 • Политика
Неизвестный террорист отправил экс-президенту США Обаме посылку со взрывчаткой.
Спецслужбы США перехватили посылку с бомбой, которую отправили в офис бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом сообщает известное американское издание The New York Times.
Впрочем, Обама оказался не единственным экс-президентом США, кому неизвестный преступник отправил взрывное устройство по почте. Еще одну бомбу должны были доставить в дом Билла Клинтона и его жены Хиллари Клинтон под Нью-Йорком.
Сообщается, что обе бомбы идентичны друг другу. Бомбу для Обамы перехватили сотрудники спецслужбы США, а взрывчатку для четы Клинтон нашел работник, который проверяет почту экс-президента США и его жены.
Отмечается, что взрывные устройства идентифицировали почти мгновенно. То есть не было никакой опасности, что экс-руководители США могли получить предназначавшиеся им бомбы. Это заставило пользователей Интернета заподозрить проигрывающую предвыборную гонку Демократическую партию, к которой принадлежали обе «жертвы», в попытке попиариться и очернить оппонетов-республиканцев.
Напомним, что месяцем ранее бывший военный США отправил по почте яд в основные правительственные учреждения Америки, а также действующему президенту США Дональду Трампу, президенту России Владимиру Путину и королеве Англии.

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