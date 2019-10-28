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Опасность, спровоцированная США: От действий Вашингтона мир придется спасать России - о мерах заявил посол

28 октября 2019, 17:39  •  88 • Политика
Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД. Анатолий Антонов дал понять, что от действий Вашингтона мир придется спасать России. И "дополнительные меры" будут приняты. 
Посол России в США Анатолий Антонов назвал возможность появления ракет средней и меньшей дальности в Европе самым опасным следствием расторжения договора об указанном вооружении. Напомним, ДРСМД был расторгнут по инициативе США, а затем выяснилось, что разработки ракет, нарушающих условия соглашения, велись Вашингтоном еще в период действия нормы.
"Мы всегда говорили, что (договор) касается безопасности в первую очередь союзников США и самих США", - отметил Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
По большому счету, в результате расторжения договора мир может вернуться к ситуации, созданной до принятия договоренностей, - период до 80-го года. И это станет новым вызовом, а значит, от нас потребует "дополнительных действий", говорит дипломат.
Добавим, США расторгли договор в одностороннем порядке. Россия призывала провести переговоры по вопросам сохранения соглашения, однако так называемые партнеры на это не пошли. Потом и Россия решила, что состоять в соглашении в подобных условиях не имеет смысла.

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