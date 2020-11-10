Опасность новой гражданской войны в Эфиопии возрастает

Правительство стягивает войска в провинцию Тыграй

В Эфиопии может начаться очередная гражданская война. 4 ноября премьер-министр страны, лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед направил войска в северный штат Тыграй после того, как военная база в столице штата Мекелле была захвачена подразделениями Народного фронта освобождения Тыграя (Tigray People’s Liberation Front – TPLF).

Одновременно были отправлены в отставку без объяснения причин начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эфиопии, глава разведки и министр иностранных дел. Эти отставки состоялись на следующий день после того, как эфиопский парламент проголосовал за роспуск правительства Тыграя, заявив, что оно «нарушило конституцию и поставило под угрозу конституционную систему». Кабинет министров объявил в Тыграе, северном регионе, граничащем с Эритреей, чрезвычайное положение на шесть месяцев.

Абий Ахмед, получивший в 2019 году Нобелевскую премию за прекращение войны с Эритреей, заявил, что правительственные войска нанесли авиаудары по подразделениям TPLF и «полностью уничтожили ракеты и другое тяжелое вооружение», сделав невозможным ответный удар. Со своей стороны глава штата Тыграй Дебрецион Гебремайкл заявил, что его сторонники «в состоянии защитить себя от врагов» и «готовы стать мучениками».

Эфиопия – многонациональная страна. Самый многочисленный народ – оромо (около 30 млн.), представители негроидной расы, говорящие на языке кушитской группы. Есть еще негроидные народы, например многочисленные народы долины реки Омо, но правящие верхи и создатели империи Абиссинии и нынешней Эфиопии – это амхара, тыграй и тигрэ. Все они близки к европеоидам, их языки входят в семитскую группу.

В штате Тыграй проживает третья по численности народность Эфиопии – тиграи (7,3%). В течение 30 лет в правительстве Эфиопии доминировали лидеры TPLF, пока Абий Ахмед, представитель самой большой по численности народности оромо, не пришел к власти в 2018 году на фоне антиправительственных протестов.

Отношения Тыграя с центральным правительством стали ухудшаться после того, как в прошлом году Абий Ахмед распустил правящую коалицию из нескольких региональных партий и создал единую Партию процветания, к которой TPLF отказался присоединиться.

В августе 2020 года в Эфиопии должны были состояться выборы, но эфиопский парламент отложил их «из-за коронавируса». Затем законодатели проголосовали за продление полномочий региональных властей, но лидеры Тыграя отвергли это решение и в сентябре провели региональные выборы, которые правительство Абия Ахмеда сочло незаконными.

Военный конфликт между центральным правительством и TPLF вспыхнул после того, как Абий Ахмед решил сменить руководство дислоцированного в Тыграе Северного командования. Сейчас центральное правительство стягивает отовсюду войска и перебрасывает в Тыграй.

При этом летом Эфиопия была близка к войне с Египтом в связи с завершением строительства в Эфиопии около границы с Суданом на реке Голубой Нил, правом притоке Нила, крупной гидроэлектростанции «Хидасэ» (Возрождение). Другое название ГЭС — «Плотина великого возрождения Эфиопии» (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD). После ввода в эксплуатацию эта гидроэлектростанция станет самой мощной в Африке.

Против строительства «Хидасэ» выступили Судан и Египет из опасений, что создание на Голубом Ниле водохранилища приведет к истощению их собственных водных ресурсов.

Эфиопия воспользовалась политическим хаосом в Египте во время «арабской весны» и в феврале 2011 года начала строительстве ГЭС без обсуждений с Каиром и Хартумом. А в начале июля 2020 года, также не проведя переговоров с Египтом и Суданом, объявила о заполнении водохранилища.

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил о безрезультатности переговоров с Эфиопией и Суданом по строительству плотины. А президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в конфликте. США и Всемирный банк приняли участие в переговорах, но не смогли убедить Эфиопию подписать документ, согласованный с Египтом в феврале. В Вашингтоне тогда подчеркнули, что строительство плотины не должно быть завершено без подписания соглашения, а Эфиопия обвинила США в превышении функций нейтрального наблюдателя.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Эфиопии генерал-майор Бирхану Джула Гелалча говорит, что Эфиопия находится на пороге войны с Египтом, которая станет неизбежной, если Каир и союзный ему Судан продолжат мешать достройке Аддис-Абебой гидроэлектростанции «Хидасэ».

В сентябре 2019 года Фаттах ас-Сиси предупредил Генеральную ассамблею ООН: «Нильский вопрос — это вопрос жизни и смерти для Египта». В марте 2020 года Египет добился от Лиги арабских государств осуждения Эфиопии за «нарушение исторических прав Египта на воды Нила».

12 мая 2020 года Эфиопия заявила, что начнет заполнять водохранилище ГЭС «Хидасэ» в июле 2020 года. В ответ на это 19 мая 2020 года президент Египта ас-Сиси привел египетские вооруженные силы в состояние наивысшей боевой готовности.

Для Эфиопии строительство ГЭС «Хидасэ» стало национальной сверхзадачей. Половина населения страны живет без электричества, что обрекает миллионы людей на беспросветную нищету.

Разногласия Эфиопии и Египта с Суданом сводятся к тому, что Аддис-Абеба настаивает на быстром заполнении водохранилища (за три года), стремясь поскорее начать полномасштабную выработку электроэнергии и гасить кредиты международных организаций. С этим не согласны в Каире и Хартуме, где настаивают на том, что заполнение водохранилища должно быть постепенным — в течение не менее десяти лет. Иначе из-за сокращения стока Нила недостаток воды может вызвать беспрецедентную засуху в Египте и Судане, перебои в работе Асуанского гидроузла и даже массовый голод. Кроме того, одномоментный сброс воды «Хидасэ» может привести к гибели миллионов людей в Египте, Судане и в самой Эфиопии.

Летом 2020 года в экспертном сообществе стали склоняться к тому, что Египет не будет ввязываться в прямой военный конфликт с Эфиопией, с которой у него нет общей границы, а попробует организовать с ней прокси-войну. Высказывалось мнение, что с этой целью египетские спецслужбы могут подтолкнуть симпатизирующих Египту суданских военных к вторжению в Эфиопию.

Однако события развернулись иначе. В марте 2020 года, как сообщило агентство Eritrean Press, представители Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF) провели секретную встречу в Каире с египетскими властями и предложили Египту совместное владение ГЭС «Хидасэ», если Египет поможет TPLF вернуться к власти в Эфиопии. «Каир расценил предложение Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF) как позитивный шаг к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Африки: плотины Великого эфиопского возрождения», – отмечало Eritrean Press.

Эфиопская разведка узнала об этих тайных переговорах, и в мае 2020 года премьер-министр Абий Ахмед заявил, что некоторые структуры сговариваются «с вражескими силами против интересов Эфиопии».

Не имея внешней поддержки, руководство Тыграя не осмелилось бы бросить вызов Аддис-Абебе. Associated Press не сомневается, что у лидеров Тыграя имеются «могущественные покровители» (powerful backers). Новая гражданская война в Эфиопии «будет катастрофической и дестабилизирующей для Африканского Рога», – пишет Associated Press.

Международная кризисная группа (International Crisis Group, ICG) заявила, что противостояние между Аддис-Абебой и Тыграем «может спровоцировать разрушительный конфликт, который расколет эфиопское государство». Такая война «была бы катастрофой для второй по численности населения страны Африки и отправила бы ударные волны и беженцев в другие страны Африканского Рога, а также через Средиземное море», – говорится в докладе ICG.