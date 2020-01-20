Опасность не миновала: Неизвестная пневмония угрожает России. Или кто-то сеет панику

Автор:

Курганов Дмитрий

Опасность не миновала

19 января стало известно, что власти Китая выявили ещё 17 случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших превысило 60 человек. Болезнь уже стала причиной смерти двух граждан Китая. Второго из них госпитализировали ещё 31 декабря с нарушением функций почек и повреждениями других внутренних органов. Несмотря на все усилия медиков, 69-летний мужчина скончался. Ещё трое находятся в тяжёлом состоянии.

Вирус проник в другие регионы и страны. В Гонконге с подозрением на пневмонию госпитализировали 38 человек, больше половины из них вскоре были выписаны. В Сингапуре и Японии в больницы попали по одному человеку, в Таиланде – двое. Сообщается, что подавляющее большинство заболевших посещали город Ухань в Китае, а источником распространения вируса считается местный оптовый рынок морепродуктов. Прибывающих пассажиров из этого города проверяют не только в перечисленных странах, но и в других крупных аэропортах мира. Несмотря на то что официально утверждается об отсутствии случаев заражения человеком от человека, двое пациентов заявили, что не посещали это место.

Что касается симптомов, то во всех случаях они являются характерными для вирусной пневмонии: высокая температура, боли, распространяющиеся по всему телу, когда вирус добирается до лёгких, больные испытывают проблемы с дыханием, появляется сильная одышка. К 9 января китайские эпидемиологи выявили новый вид коронавируса, который и стал возбудителем вспышки пневмонии. Специалистам удалось установить весь его геном.

Неделя путешествующих китайцев

В Роспотребнадзоре полагают, что низкий процент (около 10%) тяжёлых случаев заболевания говорит об отсутствии высокой опасности, особенно по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в Поднебесной вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Тогда зародившийся в Китае вирус SARS-CoV унёс жизни 800 человек в 30 странах. Новый схож с ним на 89%.

В 2002–2003 годах зародившийся в Китае вирус SARS-CoV унёс жизни 800 человек в 30 странах. Новый схож с ним на 89%. Фото: Li An / Xinhua / Globallookpress

Тем не менее в ведомстве опасаются, что вирус может стать намного более опасным в период с 24 по 30 января, когда у многих китайцев отпуска, связанные с празднованием лунного Нового года, начинающимся 25-го числа. В эти дни жители Поднебесной отправляются путешествовать, что может нести с собой угрозу. Сначала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отсутствии оснований полагать, что новый коронавирус передаётся от человека к человеку, а потому там не рекомендовали вводить «особые меры для путешествующих». Также в ВОЗ высказались против каких-либо ограничений «на поездки и торговлю с Китаем». Однако позже глава подразделения новых заболеваний организации Мария Ван Керкхове сообщила, что вирус, зарегистрированный в Ухани, всё же способен передаваться воздушно-капельным путём.

В Британии уверены, что заболевших будет намного больше

Кроме того, некоторые СМИ считают, что проблема серьёзнее, чем можно подумать. В частности, приводятся результаты исследования Центра глобального анализа инфекционных заболеваний (MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis) при Имперском колледже в Лондоне, согласно которым число заболевших может превысить 1700 человек. Для расчётов использовалась численность населения Уханя и столичной области, куда ездили потенциальные переносчики вируса, – её оценили в 19 миллионов человек.

Профессор Нил Фергюсон считает, что к возможности передачи вируса от человека к человеку нужно отнестись более серьёзно.

Исходя из того, что мы знаем о коронавирусах, маловероятно, чтобы одни лишь контакты с животными дали такое количество инфицированных,

– цитирует эпидемиолога BBC.

Главное, чтобы не как в 2003-м

Отделение ВОЗ в Китае признало, что проведённое британцами исследование полезно и поможет бороться с распространением эпидемии. Этот момент действительно очень важен, поскольку 17 лет назад власти Поднебесной долгое время отказывались сообщать миру о вспыхнувшей эпидемии. Первые больные атипичной пневмонией были выявлены в ноябре 2002 года, а в феврале следующего SARS-CoV был зарегистрирован за рубежом. В течение нескольких месяцев вирус распространился в 29 государств Европы, Азии и обеих Америк, включая Россию.

К тому же правительство Китая не захотело пускать зарубежных специалистов в район эпидемии для детального изучения проблемы. В итоге американские специалистам Центра по контролю и профилактике заболеваний смогли получить образец вируса, взяв мазок из горла человека, заболевшего во Вьетнаме и умершего в Таиланде. Сейчас же ситуацию в Ухане отслеживают эксперты ВОЗ, и это немного успокаивает.

Ухань не курорт, но туристы из России его посещают

Этот город не на слуху в нашей стране, поскольку не является курортом, не имея выхода к морю. Тем не менее это самый густонаселённый мегаполис Центрального Китая, в котором проживает без малого 12 миллионов человек. Тысячи туристов из нашей страны прилетают сюда в течение года. С 2014 года Москву и Ухань связывает прямой рейс авиакомпании China Southern. Провинция Хубэй, столицей которой является город, откуда начал распространяться вирус, является центром китайской народной медицины, а поэтому медицинский туризм там очень развит.

Провинция Хубэй, столицей которой является город Ухань, откуда начал распространяться вирус, является центром китайской народной медицины. Фото: Lian Guoging / ZUMA / Globallookpress

Пока же ни Ростуризм, ни российское посольство в Китае никаких запретов и особых рекомендаций не давали. Роспотребнадзор лишь попросил туристов «учитывать информацию о заболевании при планировании поездок». В то же время санитарный контроль на границе с Китаем был усилен.

Трагедия всё ближе?

Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников считает, что новый коронавирус из Китая может быть опасен для России. Если не сейчас, то в ближайшем будущем. По словам медика, вирус постоянно мутирует, заболевания обретают всё новые формы, и от них нет лекарств и тем более прививок.

Мы находимся в паре мутаций до трагедии,

– заявил врач Царьграду. Мясников уверен, что эта угроза намного реальнее, чем даже смерть от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко убеждён, что тревожиться не стоит. По его словам, 70 заболевших за несколько недель – это слишком небольшое число, чтобы говорить о какой-то эпидемии. «Так что россиянам нужно сохранять спокойствие. Как только хоть какая-то возникнет опасность проявления вируса на территории России, мы об этом сразу же объявим и примем все необходимые меры», – цитирует эпидемиолога «ПолитРоссия».

Новые вопросы

До 19 января новые случаи заражения не фиксировались более недели, что обнадёживало специалистов. Однако тревожные воскресные новости о ещё 17 заболевших порождают новые вопросы. Откуда они появились, если рынок в Ухане закрыли на дезинфекцию ещё 1 января? Каков инкубационный период вируса и когда его распространение всё же остановится?

Теперь пессимистичные заявления звучат уже в самом Китае. В комитете по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань предупредили, что в ближайшем будущем число заболевших может вырасти. Там также ответили, что в лабораториях продолжается исследование вируса.