«Опасность достигла критической точки»: в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что если не принять срочные меры, то система здравоохранения города не справится с наплывом пациентов. Согласно данным британского правительства, в стране за последние сутки отмечено рекордно высокое с начала пандемии число умерших — 1325 человек.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции и призвал жителей столицы оставаться дома. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку опасность, которую представляет для города этот вирус, достигла критической точки. Сейчас COVID-19 выявлен у каждого 30-го жителя Лондона. Если мы не примем меры немедленно, система здравоохранения может не справиться с наплывом пациентов и погибнет больше людей», — написал он.

По словам мэра, Лондон переживает самый опасный момент за время пандемии коронавируса.

В мэрии британской столицы напомнили, что режим чрезвычайной ситуации объявляется в случае возникновения серьёзной угрозы жизни людей, национальной безопасности и окружающей среде.

Там также сообщили, что Хан направил премьер-министру письмо с просьбами от мэрии и руководителей советов лондонских районов об увеличении финансовой поддержки для лондонцев, которые должны соблюдать самоизоляцию и не могут работать. Помимо этого, мэр попросил премьера предоставлять ежедневные данные по вакцинации, а также закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим в общественных местах.

Согласно данным мэрии, в период с 30 декабря по 6 января число пациентов в лондонских больницах выросло на 27%, количество больных на ИВЛ возросло на 42%. Только за последние три дня Национальная служба здравоохранения сообщила о 477 случаях смерти пациентов с положительным тестом на COVID-19 в столичных больницах.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что ухудшение эпидемиологической обстановки явно прослеживается на примере работы экстренных служб города — сотни сотрудников лондонской пожарной бригады помогают службе скорой помощи, добровольно управляя её автомобилями, так как она «переживает один из самых загруженных периодов в своей истории».

AFP

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В свою очередь, лондонские медики рассказали, что из-за огромного количества пациентов с COVID-19 больницы не в состоянии оказывать необходимую помощь людям с другими заболеваниями.

Так, старший медбрат в больнице Святого Георгия в Лондоне Пол Рэндалл сообщил, что отделение интенсивной терапии для кардиологических больных, рассчитанное на 21 койку, было полностью перепрофилировано под коронавирусных больных. Таким образом, больница увеличила вдвое количество коек, но их продолжает не хватать. Пока медикам удаётся справляться с потоком пациентов с коронавирусом, но в ущерб остальным больным.

«У нас здесь есть люди 40, 30 и иногда даже 20 лет, которые умирают от COVID-19. Даже пришлось отменить онкологические операции — настолько много у нас больных с коронавирусом», — рассказал главврач больницы Доминик Спрей.

Резкий приток пациентов с коронавирусной инфекцией подтвердила и медсестра больницы Хлоя Уолкер.

«Я только закончила один из худших дней в моей карьере, очень напряжённый. Мне пришлось ухаживать за намного большим числом больных, чем обычно. Больница сейчас совершенно переполнена», — признала она.

При этом журналист Матьё Буассо рассказал, что британское правительство в борьбе с пандемией делает ставку на вакцинацию.

«Оно обещает ещё больше ускорить кампанию и объявило о новой цели: до середины февраля привить всех медработников и людей старше 70 лет — в общей сложности 14 млн человек», — рассказал он.

Напомним, 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении на территории Англии карантина на фоне угрозы распространения нового типа коронавируса.

«Наши учёные подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта на 50—70% выше, чем у предыдущего», — сообщал он.

Об обнаружении новой разновидности SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Тогда глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал, что в стране зарегистрировали уже более 1 тыс. заболевших данным типом инфекции. При этом британские специалисты отмечали, что выявленный штамм, по имеющимся данным, не является более летальным и не приводит к более тяжёлым последствиям.

После появления данных об этом типе вируса Россия и ряд европейских государств объявили о приостановке авиасообщения с Британией.

А власти Дании в пятницу заявили о решении временно ограничить въезд и выезд из страны из-за угрозы завоза «британской» разновидности вируса.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что указанный штамм обнаружен уже в 22 государствах Европы. Кроме того, 8 января СМИ Румынии также сообщили о выявлении первого случая нового штамма коронавируса на территории страны.

Согласно данным британского правительства, число смертей пациентов с COVID-19 за последние сутки достигло 1325 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. За это время в стране было выявлено больше 68 тыс. новых случаев коронавируса.