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Опасность для России: В Кремле мечты Украины о НАТО назвали угрозой
05 сентября 2021, 16:05 • 122 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему вступление Украины в НАТО опасно для России.
В Кремле сказали, что стремление Украины вступить в НАТО - это угроза для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что если таковое произойдёт, то это фактически угроза приближения войск альянса к границам России.
Песков сказал, что президент Владимир Путин приложит все усилия, чтобы исторические земли страны не были против её самой.
Относительно итогов встречи главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Песков сказал, что продолжается проект по превращению Украины в анти-Россию.
Напомним, Зеленский встретился с лидером США в Вашингтоне 1 сентября.
Глава Украины высказался о желании страны вступить в НАТО, что Байден приветствовал и обещал оказать в этом помощь при неких условиях.
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