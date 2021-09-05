Опасность для России: В Кремле мечты Украины о НАТО назвали угрозой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему вступление Украины в НАТО опасно для России.

В Кремле сказали, что стремление Украины вступить в НАТО - это угроза для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он подчеркнул, что если таковое произойдёт, то это фактически угроза приближения войск альянса к границам России.

Песков сказал, что президент Владимир Путин приложит все усилия, чтобы исторические земли страны не были против её самой.

Относительно итогов встречи главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Песков сказал, что продолжается проект по превращению Украины в анти-Россию.

Напомним, Зеленский встретился с лидером США в Вашингтоне 1 сентября.

Глава Украины высказался о желании страны вступить в НАТО, что Байден приветствовал и обещал оказать в этом помощь при неких условиях.