Опасность - у границ России. Американцы развернули сотни биолабораторий

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что военно-биологическая деятельность США не может не вызывать вопросов.

США развернули сотни биологических лабораторий по всему миру. Таковых насчитывается порядка 300, причём некоторые из этих организаций созданы по периметру границ России.

В интервью RT министр отметил, что Украину можно считать крупнейшим проектом с точки зрения Пентагона, который как раз и распоряжается деятельностью этих лабораторий.

Лавров напомнил, что в таких лабораториях ведутся исследования опаснейших патогенов и их воздействия на человека.

При этом уже сейчас известно, что в таких структурах, подконтрольных Пентагону, проводились эксперименты с потенциальными инфекциями, действующими точечно, против определённых групп.

Россия и ранее настаивала на создании механизма расследования подобной деятельности, однако до сих пор такой механизм не выработан.

Примечательно, подчеркнул Лавров, что такая деятельность ведётся американцами вне территории своей страны.

"Несколько лет назад американцы решили, что им опасно вести такую деятельность на своей территории", - напомнил он, указав, что сейчас иностранные специалисты концентрируют свои исследования на территориях вокруг границы России.