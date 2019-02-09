Опасное заявление адмирала США показывает утрату чувства реальности – Клинцевич

Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич посоветовал США "забыть" об Азовском море в ответ на призыв главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона "перейти к наступлению" на Россию и Китай. По словам Клинцевича, очень опасно, когда военные столь высокого уровня перестают реально оценивать ситуацию.

Сенатор заявил, что в арсенале американской политики нет такой "фигуры". Тем самым он обыграл слова американского военного, заявившего о том, что "в игре белыми" есть преимущества.

Слова американского адмирала процитировало издание Business Insider. В ходе своего выступления в Атлантическом совете он обвинил Россию в том, что она якобы блокирует Азовское море и наращивает военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье.

По словам адмирала, важно "вынудить русских" действовать в ответ на первые шаги США, потому что в шахматах "игра белыми" дает преимущества.

"Мы живем в одном хрупком доме, и любой авантюрный, любой безответственный шаг по его перестройке, по изменению баланса сил чреват самыми тяжелыми последствиями для самого дома", - написал Клинцевич в Facebook.