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Опасно не только в США: МИД России предупредил граждан "охоте" американских спецслужб
18 февраля 2020, 09:54 • 119 • В мире
МИД предупредил граждан России об "охоте" американских спецслужб за рубежом. Опасно не только в США, но и в третьих странах.
Российские дипломаты призвали сограждан взвешивать все риски перед планированием путешествий, так как по запросу американских властей подвергнуться преследованию можно не только в Штатах, но и других странах.
МИД указал, что несмотря на призывы к Вашингтону наладить сотрудничество, спецслужбы США продолжают арестовывать граждан России по всему миру.
"С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, дипломаты отметили, что задержанных российских граждан подвергают мощному психологическому давлению и содержат в невыносимых условиях для получения признательных показаний. В случае отказа их приговаривают к огромным срокам.
МИД добавил, что ситуация осложняется и закрытием генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско. Таким образом Вашингтон лишил Москву консульского присутствия на Западном побережье. Однако дипломаты делают всё, чтобы помочь гражданам России за рубежом.
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