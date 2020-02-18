Опасно не только в США: МИД России предупредил граждан "охоте" американских спецслужб

Российские дипломаты призвали сограждан взвешивать все риски перед планированием путешествий, так как по запросу американских властей подвергнуться преследованию можно не только в Штатах, но и других странах.

МИД указал, что несмотря на призывы к Вашингтону наладить сотрудничество, спецслужбы США продолжают арестовывать граждан России по всему миру.

"С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, дипломаты отметили, что задержанных российских граждан подвергают мощному психологическому давлению и содержат в невыносимых условиях для получения признательных показаний. В случае отказа их приговаривают к огромным срокам.

МИД добавил, что ситуация осложняется и закрытием генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско. Таким образом Вашингтон лишил Москву консульского присутствия на Западном побережье. Однако дипломаты делают всё, чтобы помочь гражданам России за рубежом.