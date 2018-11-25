«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море

Около 7:00 в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины, нарушив Конвенцию ООН по морскому праву, незаконно пересекли государственную границу России. Как сообщили в ФСБ, цель Киева — создать конфликтную ситуацию в акватории. Известно, что украинские суда движутся в направлении Керченского пролива. В Совфеде подчёркивают, что Украина намеренно идёт на обострение отношений с Москвой.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские корабли незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По данным ведомства, примерно в 07:00 мск три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву «пересекли госграницу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации».

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Чёрного моря продолжаются провокационные действия трёх судов ВМС Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — добавили в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что украинские военные корабли держат курс на Керченский пролив, где разрешены движение и стоянка судов в соответствии с графиком, утверждённым капитаном российского морского порта.

«Вместе с тем до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — пояснили в ФСБ.

В федеральной службе подчёркивают, что пограничники принимают все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

Между тем Киев обвинил РФ в «агрессивных действиях» во время планового перехода малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу» из Одессы в Мариуполь.

Как заявили в пресс-службе ВМС Украины, информация о проходе кораблей якобы была объявлена заранее в соответствии с международными нормами.

«Пограничные корабли РФ — пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» — осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждён главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявляется на сайте украинского ведомства.

«Целенаправленная провокация»

Киев пытается любыми способами, в том числе посредством провокаций, доказать свою состоятельность, отмечает вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. По его словам, попытки украинской стороны продемонстрировать собственную силу сравнимы с «хлипким юношей», который только пришёл в спортзал.

«Каждый, кто хочет попробовать, что такое щелчок по носу, может это на себе испытать… Думаю, что это целенаправленная провокация. Они же понимают, что делают. Украина хочет всем доказать, что самая главная. Но есть же международное право, порядок, договорённости, которые должны действовать, а не то, что они себе придумали», — сказал он.

Парламентарий также выразил мнение, что украинская сторона допускает подобные ситуации, поскольку полагается на поддержку западных партнёров.

«Они думают, что это будет всегда. Это не будет всегда. Придёт время, когда, наверное, надоест и их кураторам поддерживать выживших уже из ума руководителей Украины», — заметил Фикс в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков выразил уверенность в том, что Украина осознанно идёт на осложнение отношений с Россией. Как он считает, Киев пошёл на очередную провокацию.

«Действия Украины по Азовскому морю всё время провокационные. Это началось с судна «Норд». После этого они активно работают с так называемым международным сообществом в лице ЕС и США, чтобы привлечь их внимание к тому, что якобы Россия что-то нарушает в Азовском море, — и это дало им определённый результат», — заявил сенатор.

В этой связи он напомнил слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о возможности принятия конкретных мер в отношении Москвы из-за ситуации в акватории. По мнению члена Совфеда, европейским дипломатам не следует вмешиваться в вопросы, не входящие в их юрисдикцию.

«Теоретически международное сообщество не должно закрывать на это глаза, потому что эта ситуация чревата серьёзным конфликтом. И в этот конфликт может оказаться вовлечён и Евросоюз. К сожалению, ЕС всегда принимает сторону Украины, что бы ни происходило. Не помню ни одного случая, чтобы они высказали противоречащее Киеву мнение, — они либо поддерживают их, либо молчат. Эти действия ЕС понятны. Они переворот на Украине организовали, привели эту власть к власти и поддерживают во всех её делах. Сомневаюсь, что они осудят», — указал Цеков в разговоре с RT.

Отношения России и Украины в Азовском море и Керченском проливе регулируются договором о правовом статусе этой акватории, подписанным 24 декабря 2003 года. Согласно положениям документа, эти территории исторически являются внутренними водами двух стран, все возникающие вопросы и споры разрешаются посредством консультаций и переговоров.

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Произошедшее — не просто пренебрежение морскими законами, а «демонстрация бандитизма» на государственном уровне. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Видимо, ВМС Украины пытаются проверить нашу «силу духа». Это откровенная провокация, и к тому же абсолютно безрассудная с точки зрения политики. Но пока что не слышно адекватной реакции от стран коллективного Запада. Уверен, что если бы украинские корабли устроили нечто подобное в других проливах, то и милю пройти бы не успели», — заметил он.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Киев пытается спровоцировать российскую сторону, чтобы затем у Украины появились основания просить защиты у стран НАТО.

«Это не провокация. Это дыхание агрессии. Им нужен любой повод, чтобы Россия применила силу, и в Киеве надеются, что после этого в Чёрном море на постоянной основе появится группировка кораблей НАТО. Сегодняшний инцидент — это «дорожная карта» в НАТО», — заявил Бальбек в беседе с RT.