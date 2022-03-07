Опасно: Граждан Японии призвали покинуть Россию

МИД Японии присвоил России третий, то есть предпоследний уровень опасности. Это значит, что гражданам Японии не советуют ехать в нашу страну, а тем, кто уже здесь, рекомендуют покинуть её.

В связи с ограничениями на полёты русских авиакомпаний из-за спецоперации на Украине японский МИД порекомендовал своим гражданам покинуть Россию как можно скорее, воспользовавшись коммерческими рейсами. А тем, кто собирался поехать в нашу страну в ближайшее время, рекомендуют отказаться от этих планов.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Японии, говорится, что ограничения на полёты могут быть усилены, что ещё больше затруднит передвижение. Японский МИД присвоил всей территории России третий уровень опасности, то есть предпоследний - всего их четыре.

Часть территории нашей страны, а именно те области, которые граничат с Украиной, Япония ещё на прошлой неделе объявила территорией четвёртого, то есть самого высокого уровня опасности. Это значит, что все японские граждане должны покинуть эти регионы.

По данным дипломатического ведомства, сейчас в России находятся 2,4 тысячи граждан Японии.