Опаснее России и Китая: почему Трамп назвал «безумных» американских политиков главной угрозой для США

Соединённым Штатам угрожают в большей степени не РФ и КНР, а «безумные и радикальные» политики внутри государства, заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, никто и никогда не управлял страной хуже, чем нынешняя администрация. Трамп утверждает, что 46-й глава Белого дома и «радикально настроенные демократы» поставили под угрозу всё, за что боролись республиканцы. Политик также назвал катастрофической ситуацию с инфляцией и констатировал, что страна балансирует «на краю экономического кошмара». Аналитики полагают, что критика Трампа в адрес действующей власти небезосновательна. По мнению экспертов, непродуманные действия Джо Байдена и его окружения, в том числе и во внешней политике, привели к целому ряду экономических трудностей, которые прежде всего отражаются на гражданах США.

Для Соединённых Штатов большую опасность представляют не Россия и Китай, а «безумные и радикальные» политики внутри страны, считает экс-президент США Дональд Трамп.

«Самая большая угроза для нас исходит не извне, а от безумных и радикальных политиков, которые осознанно или неосознанно намереваются разрушить нашу страну. Это более серьёзная угроза, чем Россия и Китай», — подчеркнул Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

По его словам, Байден и «радикально настроенные демократы» поставили под угрозу всё, за что боролись республиканцы.

«В этом году сложившаяся при Байдене катастрофическая ситуация с инфляцией будет стоить среднестатистической (американской. — RT) семье примерно $5200 — для американского рабочего это гигантское бремя. Это больше, чем любое возможное повышение налогов. При этом вам ещё и собираются повысить налоги», — сказал Трамп своим сторонникам.

Он также отметил, что реальная заработная плата падает и США балансируют «на краю экономического кошмара под названием стагфляция».

«Это одновременная инфляция и рецессия», — пояснил бывший глава Белого дома.

Вдобавок Трамп раскритиковал Байдена за его миграционную политику, спровоцировавшую наплыв нелегалов на южной границе США, а также за неэффективную борьбу с пандемией COVID-19.

«Наш президент понятия не имеет, что происходит, а также не отдаёт себе отчёта в том, что делает и что говорит», — полагает Трамп.

С его точки зрения, никто и никогда в американской истории и в истории большинства других государств «не управлял страной хуже, чем управляют Соединёнными Штатами Америки в течение последние 15 месяцев».

Митинг сторонников Трампа в штате Мичиган

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Пользуясь случаем, бывший американский лидер призвал на ноябрьских промежуточных выборах голосовать за республиканцев, «для которых Америка прежде всего».

Трамп также не исключил, что на следующих выборах президента его партия может взять реванш.

«А главное, в 2024 году мы вернём наш прекрасный Белый дом», — сказал политик.

Неутихающая критика

Бывший американский президент далеко не впервые подвергает жёсткой критике действующую администрацию. Так, в конце января на митинге своих сторонников в Техасе Трамп назвал политику демократов «издевательством высшей пробы» над США. Тогда же он пообещал «раз и навсегда» поставить крест на политической карьере спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а в 2024 году «вышвырнуть» из Белого дома Джо Байдена, действия которого, как утверждает Трамп, привели Соединённые Штаты к ситуации, близкой к катастрофической.

В марте во время выступления на митинге сторонников в Южной Каролине Трамп Соединённых Штатов допустил возможное выдвижение республиканцев на будущих выборах, не став уточнять, будет ли он участвовать в гонке за пост главы Белого дома в 2024 году.

Позже в том же месяце Трамп, выступая в штате Джорджия, заявил, что Байден «убил американскую мечту». По его словам, за время своего нахождения у власти действующий лидер причинил больше вреда Соединённым Штатам, чем «пять худших президентов американской истории» вместе взятые.

«Стреляют себе в ногу»

Между тем эксперты полагают, что нападки Трампа на Байдена продиктованы не только стремлением бывшего президента реабилитироваться в глазах электората после поражения на выборах. По мнению аналитиков, курс нынешней администрации Белого дома действительно послужил триггером для целого ряда проблем.

«Заявления Трампа хоть и укладываются в его общую стратегию возвращения в большую политику, однако это не отменяет их справедливости по многим трекам. В целом с большинством его тезисов можно согласиться. Политика Байдена действительно привела к очень серьёзным экономическим трудностям в Соединённых Штатах, взлёту цен и топливному кризису, миграционным проблемам, росту преступности», — отметил в интервью RT политолог-американист Малек Дудаков.

Он добавил, что опасность стагфляции, о которой говорит Трамп, также стала результатом непродуманных шагов действующей власти.

«К этому привела в том числе и санкционная война против России, включая эмбарго на энергоресурсы из РФ, навязанное президентом США и его окружением и приведшее к сокращению объёмов нефти внутри Соединённых Штатов, подорожанию бензина и другим негативным последствиям для американцев. Ухудшает экономическую ситуацию и бесконтрольная эмиссия денег», — считает Дудаков.

Белый дом

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Именно поэтому, по мнению Дудакова, Трамп и говорит о том, что стабильности в Соединённых Штатах на порядок больше угрожают американские госдеятели, чем традиционные геополитические оппоненты.

«Американский политический котёл может однажды погубить Соединённые Штаты, и главную роль в этом действительно могут сыграть демократы, которые навязывают стране повестку, которая не выгодна самим США и ведёт к рецессии и стагфляции в экономике», — пояснил Дудаков.

Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, из-за действий Байдена и его окружения США сами «стреляют себе в ногу».

«Повышение цен на энергоносители и бензин, перебои с продовольствием и другие негативные последствия действий Белого дома — всё это бьёт по американцам. При этом политическая элита продолжает совершать стратегические ошибки, которые ухудшают ситуацию не столько для России и Китая, сколько для граждан страны», — отметил Блохин в беседе с RT.

Как он считает, администрация Байдена, желая демонстративно отказаться от подхода Трампа в политике, завела США в тупик, причём как экономический, так и политический, о чём свидетельствуют в том числе низкий рейтинг одобрения действующего президента.

Согласно данным агрегатора результатов соцопросов портала RealClearPolitics, на сегодняшний день политику Байдена поддерживают всего 40,8% опрошенных, в то время как 54% респондентов недовольны его курсом. Напомним, в феврале уровень одобрения американского лидера побил антирекорд, упав до 39,8%. Когда Байден только пришёл к власти в январе 2021 года, его деятельностью на посту президента были недовольны 36% респондентов, а уровень поддержки его политики достигал 55,8%.

«Байден позиционирует себя как президент, пытающийся вернуть страну в «дотрамповское» русло, но уже очевидно, что эта стратегия не работает. США, да и всему миру стало ясно, что американская мощь не так уж и безгранична. Чего только стоит спровоцированный Байденом миграционный кризис», — отметил Блохин.

Как заявила в марте глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, в течение «всего лишь полугода» пограничному патрулю США придётся иметь дело с миллионом нелегалов, пытающихся пересечь границу.

«Байден каждый месяц выпускает (из центров временного содержания. — RT) десятки тысяч нелегальных мигрантов, предоставляя им временное разрешение остаться в стране. При Трампе таких случаев было всего 5—10», — утверждает она.

Президент США Джо Байден

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Политологи в числе прочего также считают небезосновательными многочисленные ремарки Трампа относительно состояния здоровья Джо Байдена.

«Мы действительно наблюдаем огромное количество оговорок со стороны главы Белого дома. Он нередко теряется в мыслях, забывает, о чём говорил, а его подчинённым потом приходится оправдываться. Конечно, это бьёт по репутации США. И тут Трамп обоснованно критикует своего оппонента, намереваясь, вероятно, дать ему повторный бой в 2024 году, а также сплотить республиканцев перед осенними выборами в конгресс», — отметил Дудаков.

Он прогнозирует, что, учитывая значительные проблемы в американской экономике и низкий рейтинг Байдена, шансы республиканцев на победу этой осенью высоки.